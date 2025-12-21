 Skoči na glavni sadržaj

Acta mathematica Spalatensia. Series didactica , Vol. 8. , 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Steinerove trojke (str. 1-21)

Mateo Hrelja, Anamari Nakić
Stručni rad

hrvatski pdf 555kb
Afine geometrije u igri SET (str. 23-37)

Snježana Braić, Josipa Matotek
Stručni rad

hrvatski pdf 654kb
Razna poopćenja i karakterizacije kompaktnosti (str. 39-88)

Andrea Mikelić, Dino Peran
Stručni rad

hrvatski pdf 2629kb
O vezi tenisa i cjelobrojne mreže (str. 89-99)

Mandi Orlić Bachler, Bojan Kovačić, Ema Gukov
Stručni rad

hrvatski pdf 487kb
Skup postignuća reda i Erdosovi problemi o jediničnim razlomcima (str. 101-115)

Vjekoslav Kovač
Stručni rad

hrvatski pdf 1832kb
Zašto je nogomet nepredvidljiviji sport od rukometa? (str. 117-134)

Goran Kovačević, Damir Vukičević
Stručni rad

hrvatski pdf 494kb
Osnove time scale računa i primjene (str. 135-151)

Josipa Barić, Nelija Lučić Lavčević
Stručni rad

hrvatski pdf 529kb
Metodički prikaz rješavanja nekih nestandardnih matematičkih zadataka (str. 153-174)

Branka Gotovac, Josipa Gotovac
Stručni rad

hrvatski pdf 678kb

Posjeta: 0 *