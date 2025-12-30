 Skoči na glavni sadržaj

Rasprave Instituta za hrvatski jezik , Vol. 51 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Podjela imenica u rukopisu Slovnica jezika bosanskoga Franje Vuletića (str. 1-19)

hrvatski pdf 1131kb
Classification of nouns in the manuscript of Franjo Vuletić’s Slovnica jezika bosanskoga

Matijas Baković
Prethodno priopćenje

“Why Don’t You…”: A Study of Linguistic Resources of Negative Politeness in English Research Article Reviews (str. 21-50)

engleski pdf 817kb
„Zašto ne biste…”: Istraživanje jezičnih sredstava negativne ljubaznosti u recenzijama znanstvenih radova na engleskom jeziku

Olga Boginskaya
Izvorni znanstveni članak

EMI Students’ Progress in English Language Proficiency: A Pre-Post Study (str. 51-77)

engleski pdf 432kb
Jezični napredak studenata u engleskome kao jeziku visokoškolske nastave: pre-post analiza

Kornelija Čakarun, Branka Drljača Margić
Izvorni znanstveni članak

Sposobnost proizvodnje atributnih odnosnih rečenica djece mlađe školske dobi urednog razvoja (str. 79-104)

hrvatski pdf 841kb
Production of Attributive Relative Clauses in Early School-Age Children with Typical Language Development

Mirjana Lasan-Grevelhörster, Gordana Hržica, Ana Leko Krhen
Izvorni znanstveni članak

Kognitivnomotorički razvoj u osnovnoj školi: transformacija copybook rukopisa u autentičan grafički izraz (str. 105-143)

hrvatski pdf 2032kb
Cognitive-Motor Development in Primary School: Transformation of Copybook Handwriting into Authentic Graphic Expression

Andrea Ledić, Tamara Drašković
Prethodno priopćenje

Mjesto Bielakove Gramatike jezika magjarskoga teoretično-praktične u povijesti hrvatske gramatikologije i gramatikografije (str. 145-163)

hrvatski pdf 1095kb
The place of Bielak’s Theoretical-Practical Grammar of the Hungarian Language in the history of Croatian grammaticology and grammaticography

Jadranka Mlikota, Rene Čipanj Banja
Izvorni znanstveni članak

Формальні, технічні й наукові проблеми видання пам’яток української мови XVII століття (на прикладі київського Синопсису 1680 р.) (str. 165-185)

ukrajinski pdf 487kb
Formal, Technical, and Scientific Problems of Publishing Ukrainian Monuments of the 17th Century (on the Example of the Kyiv Synopsis, 1680)
Formalni, tehnički i znanstveni problemi publikacije spomenika ukrajinske književnosti iz XVII. stoljeća (na primjeru Kijevskog sinopsisa iz 1680.)

Галина Михайлівна Наєнко, Zofia Aleksandra Brzozowska
Prethodno priopćenje

Analiza podataka dvojezičnog korpusa čitanja s mjerenjem pokreta oka: usporedba frekvencionističkog i Bayesova pristupa (str. 187-212)

hrvatski pdf 785kb
Bilingual Reading Corpus Analysis: A Comparison Between Frequentist and Bayesian Approach

Marijan Palmović, Kristina Cergol
Izvorni znanstveni članak

Kto należy do rodziny? O trudnej odpowiedzi na pozornie banalne pytanie (str. 213-232)

poljski pdf 659kb
Tko se (sve) ubraja u obitelj? Težak odgovor na jedno naizgled banalno pitanje
Who Belongs to the Family? About a Difficult Answer to a Seemingly Easy Question

Dorota Pazio-Wlazłowska
Izvorni znanstveni članak

Društvena konstrukcija apstraktnog leksikona (str. 233-253)

Social Construction of an Abstract Lexicon

Anita Peti-Stantić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 730kb
Iz obilja srca usta govore – spona govora i ljudskih osobina u somatskoj frazeologiji (str. 255-275)

hrvatski pdf 790kb
Out of the Abundance of the Heart the Mouth Speaks – the Interconnection Between Speech and Personality Traits in Somatic Phraseology

Ana Sarić
Izvorni znanstveni članak

Zrnca o peludu: novi pogled na autorstvo, podrijetlo i rod imenice pelud (str. 277-293)

hrvatski pdf 648kb
Grains of Thought on Pollen: A New View on the Authorship, Origin and Gender of the Noun Pelud

Dejana Šćuric
Izvorni znanstveni članak

Bez alata nema posla. Efekt rime u izrekama (str. 295-310)

hrvatski pdf 585kb
No tools no work. Rhyme as reason effect in proverbs

Mirjana Tonković, Tonka Marković
Izvorni znanstveni članak

Moje najmoćnije oružje bit će moj govor – socioonomastička i stilojezična obilježja nadimaka i komentara na društvenim mrežama (str. 311-334)

hrvatski pdf 672kb
My Speech Will Be My Most Powerful Weapon – Socioonomastic, Stylistic and Linguistic Features of Social Media Usernames and Comments

Slavica Vrsaljko, Josip Lasić
Prethodno priopćenje

Frazeologija govora Tršća u Gorskome kotaru (Malnar Jurišić, Marija. 2023. Frazeologija govora Tršća u Gorskome kotaru s opisom govora i rječnicima. Ogranak Matice hrvatske. Čabar. 314 str.) (str. 335-338)

Perina Vukša Nahod
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 357kb
