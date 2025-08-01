 Skoči na glavni sadržaj

Agroeconomia Croatica , Vol. 15 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 16.08.2025.

Preferencije potrošača u konzumaciji craft piva: analiza stavova i ponašanja na hrvatskom tržištu (str. 4-13)

hrvatski pdf 200kb
Consumer Preferences in Craft‐Beer Consumption: An Analysis of Attitudes and Behavior in the Croatian Market

Valentina Jurić, Ružica Lončarić, Jelena Kristić, Ana Crnčan, Lucija Pečurlić, Sanja Jelić Milković
Izvorni znanstveni članak

Stavovi o umjetnoj inteligenciji (UI) i njenoj ulozi u unapređenju upravljanja okolišem među posjetiteljima MUZZA-e (str. 14-25)

The Attitudes toward Artificial Intelligence (AI) and Its Role in the Improvement of Environmental Management among MUZZA visitors

Ivana Majić, Ankica Sarajlić, David Kranjac, Olgica Klepač
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 219kb
Motivacijski čimbenici žena poduzetnica u ruralnim krajevima (str. 26-31)

hrvatski pdf 116kb
Motivational Factors of Female Entrepreneurs in Rural Areas

Aleksandra Berić, Ana Crnčan, Sanja Jelić Milković
Prethodno priopćenje

Vrednovanje rezultata znanstvene produktivnosti nastavnika angažiranih na Agronomskom i prehrambenotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (str. 32-43)

hrvatski pdf 149kb
The Results of Scientific Productivity Evaluation of Teachers Employed with the Faculty of Agriculture and Food Technology, University of Mostar

Zrinka Knezović, Marija Lasić
Prethodno priopćenje

The Factors Influencing a Choice of Fruit‐ Seedling Suppliers—A Case Study of Apple and Blueberry Orchard Producers in the Republic of Serbia (str. 44-53)

engleski pdf 141kb
Čimbenici izbora dobavljača sadnoga materijala voća – primjer proizvođača plantažnih nasada jabuka i borovnica u Republici Srbiji

Nikola Marašević, Vlade Zarić, Milica Zagorac
Prethodno priopćenje

Vinska događanja u Gradu Zagrebu: motivi, iskustva i zadovoljstvo posjetitelja (str. 54-64)

hrvatski pdf 192kb
Wine Events in Zagreb: Visitors’ Motives, Experiences, and Satisfaction

Željka Mesić, Nika Smolković Slivarić, Marina Tomić Maksan, Darija Borović
Prethodno priopćenje

Mogućnost uspostave konjičkog centra u Istarskoj županiji (str. 65-75)

hrvatski pdf 178kb
A Potential Development of an Equestrian Center in Istrian County

Katarina Rudan, Magdalena Zrakić Sušac, Tajana Čop, Ana Čehić Marić
Prethodno priopćenje

Izazovi bioplinskog poslovanja tijekom energetske krize (2021. – 2023.) (str. 76-87)

hrvatski pdf 176kb
The Challenges Facing Biogas Industry in the Energy Crisis (2021–23)

Lari Hadelan, Matea Sokač, Magdalena Zrakić Sušac, Mateja Jež Rogelj, Neven Voća
Pregledni rad

