 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 4 No. 4, 2005.

  • Datum izdavanja: 31.12.2005.
  • Objavljen na Hrčku: 26.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Anali za povijest odgoja, vol. 4 [sadržaj] (str. 3-5)


Kazalo

hrvatski pdf 59kb
Problem kontinuiteta i diskontinuiteta između stare i nove škole (str. 7-24)

hrvatski pdf 166kb
The problem of continuity and discontinuity between old and new school (str. 23-24)

Emerik Munjiza
Izvorni znanstveni članak

Pedagoško poimanje discipline u slovenskim školama na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (str. 25-36)

hrvatski pdf 101kb
Pedagogical understanding of discipline in schools in Slovenia in the transitional period from the 19th into 20th century (str. 36-36)

Monika Govekar-Okoliš
Pregledni rad

“Crna pedagogija” u hrvatskim dječjim časopisima 19. stoljeća (str. 37-49)

hrvatski pdf 108kb
Dark pedagogy in Croatian children’s magazines in the 19th century (str. 49-49)

Štefka Batinić
Pregledni rad

Hrvatsko školstvo u Istri 1943. - 1945. II. dio (str. 51-100)

hrvatski pdf 283kb
Croatian schools in Istra in the period from 1943 till 1945 (str. 99-100)

Ante Cukrov
Izvorni znanstveni članak

Narodno sveučilište u Rijeci od 1945. do 1996. godine (str. 101-119)

hrvatski pdf 120kb
Peoples’ college in Rijeka in the period from 1945 till 1996 (str. 118-119)

Manon Giron
Pregledni rad

Osnovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u svjetlu demografskih kretanja 1993. - 2005. (str. 121-134)

hrvatski pdf 112kb
Elementary schools in Bjelovarsko-bilogorska county in the context of demographic movements from 1993 untill 2005 (str. 134-134)

Vladimir Strugar
Pregledni rad

Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba - dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859. - 1945.) I. dio (str. 135-150)

hrvatski pdf 112kb
Historical development of elementary schools in the wider area of Zagreb - documents from the State archives in Zagreb (1859 - 1945) Part I (str. 150-150)

Mihaela Toplovec
Pregledni rad

Službenički listovi i Izvadci iz osobnika u Arhivskoj zbirci Hrvatskoga školskog muzeja (str. 151-161)

hrvatski pdf 97kb
Employees’ papers and personals in the Archives Collection of the Croatian School Museum (str. 160-161)

Sonja Gaćina Škalamera
Pregledni rad

Adam Alojzije Baričević i Abraham Jakov Penzel - profesori na kraju 18. stoljeća (str. 163-176)

hrvatski pdf 109kb
Adam Alojzije Baričević and Abraham Jakov Penzel - teachers from the end of 18th century (str. 176-176)

Luka Vukušić
Pregledni rad

Popotnik 1905. godine o hrvatskom školstvu (str. 177-183)

hrvatski pdf 91kb
Popotnik in 1905 on croatian school system (str. 182-183)

Tatjana Hojan
Stručni rad

Literarna ostavština prof. dr. Ivana Furlana u rukopisnom odjelu Sveučilišne knjižnice u Mariboru (str. 185-190)

hrvatski pdf 80kb
Literary heritage from prof. Ivan Furlan, Ph. d., in manuscript department of the University library in Maribor (str. 190-190)

Mladen Tancer
Pregledni rad

Prilog biografiji učitelja Mate Sudete (1896.-1988.) (str. 191-218)

hrvatski pdf 162kb
Toward the biografy of a teacher Mate Sudeta (1896 - 1988) (str. 218-218)

Mira Kolar-Dimitrijević
Pregledni rad

Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskog školskog muzeja tijekom 2005. godine (str. 219-224)

Ivana Dumbović
Ostalo

hrvatski pdf 258kb
Slovenski šolski muzej u godini 2005. (str. 225-230)

Brane Šuštar
Vijest

hrvatski pdf 162kb
Hrvatski školski muzej - kandidat za Nagradu Europski muzej godine 2005. (str. 230-232)

Branka Ujaković
Vijest

hrvatski pdf 71kb
Dodjela odlikovanja Red bijelog dvostrukog križa Slovačke Republike prof. dr. sc. Anti Vukasoviću (str. 232-233)

Sonja Gaćina Škalamera
Vijest

hrvatski pdf 75kb
Obnovljene skulpture na zgradi Hrvatskoga učiteljskog doma (str. 233-234)

Vesna Rapo
Vijest

hrvatski pdf 90kb
11. međunarodni simpozij školskih muzeja, Kartause Ittingen 2005. (str. 235-235)

Vesna Rapo
Vijest

hrvatski pdf 56kb
Godišnja međunarodna konferencija komiteta za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju (CECA) ICOM-a, Banska Štiavnica, Bratislava 2005. (str. 235-236)

Elizabeta Serdar
Vijest

hrvatski pdf 59kb
II. kongres hrvatskih arhivista, Dubrovnik 2005. (str. 236-237)

Sonja Gaćina Škalamera
Vijest

hrvatski pdf 59kb
Mihajlo Ogrizović (str. 238-238)

Elizabeta Serdar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 51kb
Antun Mijatović (str. 239-239)

Štefka Batinić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 61kb
Dumbović, Ivan: Enciklopedija - Pedagozi značajni za praksu i teoriju odgoja (str. 240-241)

Vladimir Jurić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 63kb
Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Razvitak pedagogije kao studijske i znanstvene discipline u Slovačkoj (str. 241-243)

Ante Vukasović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 76kb
Dobronić, Lelja: Klasična gimnazija u Zagrebu od 1607. do danas i Zagrebačka akademija / Academia Zagrebiensis: Visokoškolski studij u Zagrebu 1633.-1874. (str. 243-246)

Ivan Vavra
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 77kb
Pahor, Milan: Slavjanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu: od avstroogrske monarhije do italijanske republike (str. 246-248)

Branko Šuštar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 67kb
Ribičić - Županić, Anica: Mira Ovčačik - Kovačević. Živjeti na tri razboja (str. 248-250)

Vesna Rapo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 72kb
Šolska kronika - Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje br. 1 i 2 / 2005. (str. 250-251)

Štefka Batinić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 69kb
Spojimo Miljenka i Dobrilu; Velkovski, Liljana: Mala likovna radionica : jesen 2003. - proljeće 2005. (str. 251-254)

Branka Ujaković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 62kb
Autori članaka i priloga Anala za povijest odgoja Vol. 4, 2005 (str. 255-255)


Ostalo

hrvatski pdf 38kb

Posjeta: 0 *