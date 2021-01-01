Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske , No. 48, 2024.
- Online first
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Ostalo
Viki Jakaša Borić, Anja Radelic
Pregledni rad
Marijana Sironić, Jasna Šćavnićar Ivković, Maja Gorianc Čumbrek, Stela Cvetnić Radić
Prethodno priopćenje
Sonja Kočevar
Prethodno priopćenje
Juraj Pojatina, Hrvoje Turkulin
Stručni rad
Ramona Mavar, Martina Ožanić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Tomas
Izvorni znanstveni članak
Stela Cvetnić-Radić, Zrinka Mažar
Pregledni rad
Andrija Nakić, Josip Pavić
Izvorni znanstveni članak
Zorislav Horvat, Danimirka Ivanušec
Prethodno priopćenje
Maja Zelić
Pregledni rad
Ivan Ferenčak
Izvorni znanstveni članak
Anuška Deranja Crnokić
Stručni rad
Franko Ćorić
Recenzija, prikaz
Gordana Jerabek
Vijest
Ivo Glavaš
Sažetak sa skupa
Gordana Jerabek
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Vanja Kovačić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Posjeta: 0 *