 Skoči na glavni sadržaj

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske , No. 48, 2024.

  • Online first

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 2-2)


Ostalo

hrvatski pdf 40kb
Sadržaj (str. 5-6)


Ostalo

hrvatski pdf 63kb
Konstrukcijska obnova nepokretnih kulturnih dobara Krapinsko-zagorske županije i primijenjena konzervatorska načela (str. 7-28)

hrvatski pdf 674kb
Structural Renovation of Immovable Cultural Assets of Krapina-Zagorje County and Conservation Principles (str. 7-28)

Viki Jakaša Borić, Anja Radelic
Pregledni rad

Dokumentiranje i istraživanje kao preduvjet projekta obnove – studija slučaja pet sakralnih građevina u Zagrebu (str. 28-54)

hrvatski pdf 796kb
Documentation and Research as Prerequisites for Renovation Projects – a Case Study of Five Sacral Buildings in Zagreb (str. 28-54)

Marijana Sironić, Jasna Šćavnićar Ivković, Maja Gorianc Čumbrek, Stela Cvetnić Radić
Prethodno priopćenje

Kompleks crkve Presvetog Trojstva s franjevačkim samostanom u Karlovcu: o rezultatima istraživanja provedenim tijekom konstrukcijske obnove (str. 55-78)

hrvatski pdf 1194kb
Church of the Holy Trinity with Franciscan Monastery in Karlovac: Results of Research Conducted During Structural Renovation (str. 55-78)

Sonja Kočevar
Prethodno priopćenje

Obnova drvenog krovišta župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pokupskom (str. 79-92)

hrvatski pdf 565kb
Reconstruction of the Wooden Roof of the Parish Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Pokupsko (str. 79-92)

Juraj Pojatina, Hrvoje Turkulin
Stručni rad

Konstrukcijska sanacija nakon potresa i pristup zaštiti i očuvanju zidnih slika u crkvi sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom (str. 93-110)

hrvatski pdf 790kb
Post-earthquake Structural Rehabilitation and Approach to Protecting and Preserving Wall Paintings: Church of St. Nicholas the Bishop in Jastrebarsko (str. 93-110)

Ramona Mavar, Martina Ožanić
Izvorni znanstveni članak

Kapela sv. Ane u Gornjoj Plemenšćini u svjetlu rezultata istraživanja provedenih tijekom konstrukcijske obnove (str. 111-126)

hrvatski pdf 439kb
St. Anne’s Chapel in Gornja Plemenšćina: Results of Research Conducted During Structural Renovation (str. 111-126)

Ivana Tomas
Izvorni znanstveni članak

Provedba mjera zaštite nakon potresa na sakralnom inventaru župne crkve sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu (str. 127-142)

hrvatski pdf 588kb
Implementation of Post-Earthquake Protection Measures for the Sacral Inventory in the Parish Church of St. Francis Xavier in Vugrovec (str. 127-142)

Stela Cvetnić-Radić, Zrinka Mažar
Pregledni rad

Poluotok Oštrica kod Grebaštice – rezultati istraživanja kasnosrednjovjekovnog bedema i terenskih pregleda poluotoka (str. 143-160)

hrvatski pdf 781kb
Oštrica Peninsula near Grebaštica—Research Findings on Late Medieval Wall and Field Surveys of the Peninsula (str. 143-160)

Andrija Nakić, Josip Pavić
Izvorni znanstveni članak

Graditeljska slojevitost srednjovjekovne katedrale Sv. Petra u Đakovu (str. 161-178)

hrvatski pdf 1292kb
Architectural Layering of the Medieval Cathedral of St. Peter in Đakovo (str. 161-178)

Zorislav Horvat, Danimirka Ivanušec
Prethodno priopćenje

Graditeljski sklop Serdarovih-Polića-Elezovih kuća u Vrgorcu (str. 193-208)

hrvatski pdf 882kb
Architectural Complex of the Serdar-Polić-Elez Houses in Vrgorac (str. 193-208)

Maja Zelić
Pregledni rad

Djelovanje Okružnoga sabirnog centra u Varaždinu na primjeru transfera slika iz kurije Čalinec (str. 209-226)

hrvatski pdf 404kb
Activities of the District Collection Center in Varaždin: Transfer of Paintings from Čalinec Manor (str. 209-226)

Ivan Ferenčak
Izvorni znanstveni članak

Geoportal kulturnih dobara RH Dostupnost prostornih podataka o nepokretnim kulturnim dobrima korištenjem GIS tehnologija (str. 227-246)

hrvatski pdf 790kb
Geoportal of Cultural Property of the Republic of Croatia—Availability of Spatial Data on Immovable Cultural Property through the Use of GIS Technologies (str. 227-246)

Anuška Deranja Crnokić
Stručni rad

Primjer obrade etnografske građe pohranjene u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (str. 247-266)

hrvatski pdf 702kb
Overview and Example of Processing Ethnographic Materials Kept at the Directorate for the Protection of Cultural Heritage of the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia (str. 247-266)

Lidija Zrnić
Stručni rad

Prikaz knjige Marijana Bradanovića "Branko Fučić, povjesničar umjetnosti i konzervator" (str. 267-270)

Franko Ćorić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 88kb
Dobitnici „Nagrade Vicko Andrić“ za 2022. godinu (str. 271-276)

Gordana Jerabek
Vijest

hrvatski pdf 178kb
Peti kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (str. 277-278)

Ivo Glavaš
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 79kb
In memoriam: Lukrecija Pavičić Domijan (str. 279-280)

Gordana Jerabek
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 131kb
In memoriam: Radoslav Tomić (str. 281-283)

Vanja Kovačić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 184kb

Posjeta: 0 *