Skoči na glavni sadržaj
english
Prijava i registracija
Prijava
Promjena načina
autentikacije
Registracija
Navigation
1
Početna
O Hrčku
O Hrčku
O Hrčku
Interoperabilnost
Politike korištenja
Savjet Hrčka
Kontakt
Redovne nadogradnje
Časopisi
Abecedno
Po područjima
Za uredništva
Posjećenost časopisa
Statusi časopisa
Upute za administratore časopisa
Izjava o otvorenom pristupu
Kriteriji uvrštavanja časopisa
Prijava časopisa u Hrčak
Alati
Za autore
Prijava radova
ORCID identifikator
Fizika : a journal of experimental and theoretical physics
, Vol. 7, supplement 2 , 1975.
Datum izdavanja:
28.12.1975.
Objavljen na Hrčku:
16.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Proceedings of the Topical Conference on Problems of Vibrational Nuclei, Zagreb, September 24-27,1974, Volume II, Contributed papers
(str. 1-242)
Sažetak sa skupa
engleski
pdf 21840kb
Posjeta: 0
*