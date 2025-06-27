 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 27 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 27.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

FOREWORD (str. 398-399)

engleski pdf 30kb
FOREWORD (str. 398-399)

N N
Uvodnik

hrvatski pdf 30kb
Van Hiele Levels of Geometric Thinking, Spatial Anxiety, and Attitudes Toward Geometric Objects Among Prospective Primary School Teachers in Istanbul, Turkey (str. 401-447)

engleski pdf 392kb
Razine geometrijskoga mišljenja prema Van Hieleovu modelu, prostorna anksioznost i stavovi prema geometrijskim tijelima među budućim učiteljima razredne nastave u Istanbulu, Turska (str. 401-447)

Yasemin Deringöl
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 392kb
The Relationship Between Appointment Anxiety, Academic Hopelessness and Happiness Among Pre-Service Physical Education Teachers: A Quantitative Study (str. 449-477)

engleski pdf 250kb
Odnos između tjeskobe zbog (ne)zapošljavanja, akademske bespomoćnosti i osjećaja sreće budućih učitelja Tjelesne i zdravstvene kulture: kvantitativna studija (str. 449-477)

Cemal Güler, Gülçin Sezer Hocaoğlu
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 250kb
Management of E-Learning in Higher Education Institutions during the COVID-19 Pandemic (str. 479-506)

engleski pdf 303kb
Upravljanje e-učenjem u visokoobrazovnim institucijama tijekom pandemije COVID-19 (str. 479-506)

Aleksandar Janković, Maja Radić, Vladimir Tomašević, Sumeja Avdagić, Sarah Avdagić, Mirela Mrđa, Vladica Ristić, Ivana Brkić, Nikola Puvača, Radivoj Prodanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 303kb
The possibilities and effects of promoting logical-combinatorial thinking in initial mathematics teaching (str. 507-534)

engleski pdf 332kb
Logičko-kombinatorno mišljenje u početnoj nastavi matematike – učinci i mogućnosti poticanja (str. 507-534)

Bojan Lazić, Sanja Maričić, Valerija Pinter Krekić, Josip Ivanović, Dunja Rakić Nađ, Mia Marić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 332kb
Peers’ Problem Behaviours and Student Cognitive Development: The Moderating Effect of Educational Expectation (str. 535-572)

engleski pdf 580kb
Problematična ponašanja vršnjaka i kognitivni razvoj učenika: moderirajući učinak obrazovnih očekivanja (str. 535-572)

Sujie Peng, Xinyu Zhang
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 580kb
The Influence of Montessori Educaton and Traditional Education on Preschool Children’s Executive Functions, Self-Regulated Learning and Mastery Motivation: A Comparative Study (str. 573-618)

engleski pdf 458kb
Utjecaj Montessori obrazovanja i tradicionalnoga obrazovanja na izvršne funkcije, samoregulirano učenje i motivaciju za postignućem djece predškolske dobi: komparativna studija (str. 573-618)

Elif Sezgin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 458kb
The Role of Information Technology in Piano Education: Attitudes of Professors in Chinese Universities and Students of Peking University (str. 619-648)

engleski pdf 335kb
Uloga informacijske tehnologije u nastavi klavira: stavovi profesora s kineskih sveučilišta i studenata sa Sveučilišta u Pekingu (str. 619-648)

Lu Cen
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 335kb
Lecturer Attitudes on the Integrated Intercultural Literary Pedagogy for Teaching Public Speaking (str. 649-686)

engleski pdf 310kb
Stavovi predavača o integraciji međukulturne metodike nastave književnosti i poučavanja javnoga govorništva (str. 649-686)

Anugerah Febrian Syam, Andi Nurhikmah, Syayyidina Ali, Muhammad Basri, Andi Eritme Yustika Abrar, Maya Masita, Ilmiah Ilmiah, Ahmad Rossydi
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 310kb
Frequency of Implementation of Contextual Teaching and Learning in Subject Teaching (str. 687-720)

engleski pdf 337kb
Učestalost provedbe elemenata kontekstualnoga učenja i poučavanja u predmetnoj nastavi (str. 687-720)

Sonja Kovačević, Joško Barbir
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 337kb
The Cognitive Development of Students and Understanding the Equals Sign: A Review (str. 721-768)

engleski pdf 385kb
Kognitivni razvoj znaka jednakosti: pregled (str. 721-768)

Lihong Cui, Shuo Cui, Siqing Lian, Jinhai Liu
Pregledni rad

hrvatski pdf 385kb

Posjeta: 0 *