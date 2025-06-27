Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 27 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 27.06.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.02.2026.
Sadržaj
Uvodnik
Yasemin Deringöl
Izvorni znanstveni članak
Cemal Güler, Gülçin Sezer Hocaoğlu
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Janković, Maja Radić, Vladimir Tomašević, Sumeja Avdagić, Sarah Avdagić, Mirela Mrđa, Vladica Ristić, Ivana Brkić, Nikola Puvača, Radivoj Prodanović
Izvorni znanstveni članak
Bojan Lazić, Sanja Maričić, Valerija Pinter Krekić, Josip Ivanović, Dunja Rakić Nađ, Mia Marić
Izvorni znanstveni članak
Sujie Peng, Xinyu Zhang
Izvorni znanstveni članak
Elif Sezgin
Izvorni znanstveni članak
Lu Cen
Prethodno priopćenje
Anugerah Febrian Syam, Andi Nurhikmah, Syayyidina Ali, Muhammad Basri, Andi Eritme Yustika Abrar, Maya Masita, Ilmiah Ilmiah, Ahmad Rossydi
Prethodno priopćenje
Sonja Kovačević, Joško Barbir
Prethodno priopćenje
Lihong Cui, Shuo Cui, Siqing Lian, Jinhai Liu
Pregledni rad
