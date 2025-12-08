 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 12, supplement 3 , 1980.

  • Datum izdavanja: 23.12.1980.
  • Objavljen na Hrčku: 08.12.2025.

Sadržaj

Symposium: “The Presence of Albert Einstein's Thought in Modern Physics”, Beograd, September 14-15, 1979 (str. I-III)


Contents (str. IV-V)


Relativistic relative kinematic quantities and some of their applications (str. 1-8)

I. Lukačević
The lever problem in special relativity (str. 9-13)

J. Strnad
Beyond the velocity of light? (str. 14-22)

J. Strnad
The concept of inertia from classical mechanics to contemporary physics (str. 23-31)

Lj. Novaković
Limits of validity of the special theory of relativity based on experimental testing of the neutrality of atoms (str. 32-35)

R. Popić
On the cosmological consequences of proton decay (str. 36-40)

R. Popić
Poincaré gauge theory of gravity (str. 41-46)

M. Blagojević, Đ. Živanović
Hamiltonian formulation of Poincaré gauge theory of gravity (str. 47-52)

I. A. Nikolić, D. S. Popović
On the metric affine theory of gravity (str. 53-59)

Đ. Sijački
On hypothetical photon interactions and cosmological redshift (str. 60-61)

B. Dragović, Z. Marić, D. Popović
A possible red-shift mechanism (str. 62-63)

P. Grujić
Earthquakes as possible consequence of perturbations in metric of space-time (str. 64-68)

S. Selak
On axiomatizing quantum logic (str. 69-73)

A. Kron, Z. Marić
What is intuitively paradoxical about distant correlations in quantum mechanics (str. 74-77)

M. Vujitić, F. Herbut
On Bell’s inequality (str. 78-79)

I. D. Ivanović
Specific heat of the one-dimensional compressible Ising magnet with the Einsteinian phonon spectrum (str. 80-82)

S. Milošević, M. Mijatović
Temperature as a theoretical concept (str. 83-92)

M. Popović–Božić
Third law of thermodynamics and quantum-statistical systems (str. 93-96)

M. L. Kulić, G. S. Davidović-Ristovski, Lj. M. Ristovski
Influence of the screening effect on atomic transition probabilities in dense plasmas (str. 97-100)

M. M. Popović, A. A. Mihajlov, D. S. Djordjević
R. Bošković and A. Einstein (str. 101-107)

E. Stipančić
