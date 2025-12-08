 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 12, supplement 1 , 1980.

  • Datum izdavanja: 15.12.1980.
  • Objavljen na Hrčku: 08.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Proceedings of the VII Yugoslav Symposium of the Physics of Condensed Matter, Ohrid, September 15-19, 1980 (str. I-III)


Uvodnik

engleski pdf 3746kb

Posjeta: 0 *