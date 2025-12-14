 Skoči na glavni sadržaj

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu , Vol. 52 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 14.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE HUMAC SITE IN BRINJE (2018–2020) (str. 5-20)

engleski pdf 3534kb
REZULTATI ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU HUMAC U BRINJU 2018. – 2020. GODINE (str. 19-20)

Miroslav Glavičić, Vedrana Glavaš
Izvorni znanstveni članak

THE ACADEMY WORKING FOR LITURGICAL TRADITION: MAHNIĆ’S CONTRIBUTION TO THE PRESERVATION OF THE OLD SLAVONIC LANGUAGE IN THE DIOCESE OF KRK (str. 21-38)

engleski pdf 373kb
AKADEMIJA U SLUŽBI LITURGIJSKE TRADICIJE: MAHNIĆEV DOPRINOS OČUVANJU STAROSLAVENSKOGA JEZIKA U KRČKOJ BISKUPIJI (str. 38-38)

Petar Bilobrk
Izvorni znanstveni članak

SVIBANJ 1903. GODINE U BAKRU: DEMONSTRACIJE I SUDSKI PROCESI (str. 39-60)

hrvatski pdf 271kb
MAY 1903 IN BAKAR: DEMONSTRATIONS AND JUDICIAL PROCESSES (str. 60-60)

Maja Polić
Izvorni znanstveni članak

SENJANIN DR. JULIO RORAUER KAO REKTOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (str. 61-93)

hrvatski pdf 3324kb
DOCTOR JULIO RORAUER OF SENJ AS RECTOR OF THE UNIVERSITY OF ZAGREB (str. 94-94)

Velimir Veselinović
Izvorni znanstveni članak

GRAD SENJ – STRANE ŽIDOVSKE IZBJEGLICE NA PUTU U NARODNOOSLOBODILAČKU BORBU (POUČCI IZ OPHOĐENJA S ANTISEMITIZMOM) (str. 95-118)

hrvatski pdf 320kb
TOWN OF SENJ – FOREIGN JEWISH REFUGEES ON THE PATH TO THE PEOPLE’S LIBERATION STRUGGLE (LESSONS IN DEALING WITH ANTISEMITISM) (str. 118-118)

Anna-Maria Grünfelder
Izvorni znanstveni članak

PRIMJER MALE TERAKOTNE SKULPTURE S OTOKA RABA (str. 119-138)

hrvatski pdf 1934kb
AN EXAMPLE OF A SMALL TERRACOTTA SCULPTURE FROM THE ISLAND OF RAB (str. 138-138)

Natalia Beg
Prethodno priopćenje

PRILOG POZNAVANJU ASTRALNIH SIMBOLA NA MIRILIMA JUŽNOG VELEBITA (str. 139-160)

hrvatski pdf 4248kb
A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF ASTRAL SYMBOLS ON THE MIRILO MONUMENTS OF SOUTHERN VELEBIT (str. 160-160)

Mirjana Trošelj
Izvorni znanstveni članak

PAVAO PABLO TIJAN RONČEVIĆ (1908. – 1997.) – ŽIVOT POSVEĆEN KULTURI I BAŠTINI SENJA (str. 161-200)

hrvatski pdf 2553kb
PAVAO PABLO TIJAN RONČEVIĆ (1908 – 1997) A LIFE DEDICATED TO THE CULTURE AND HERITAGE OF SENJ (str. 200-200)

Helena Knifić Schaps
Izvorni znanstveni članak

IZDANJA SENJSKE GLAGOLJSKE TISKARE U DIGITALNOM OKRUŽJU (str. 201-226)

hrvatski pdf 2362kb
PUBLICATIONS OF THE SENJ GLAGOLITIC PRINTING PRESS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT (str. 226-226)

Tatijana Petrić
Izvorni znanstveni članak

UTJECAJ PROMETNE DOSTUPNOSTI NA BROJNOST I OSTARJELOST ČLANOVA KUĆANSTAVA PO GRADOVIMA I OPĆINAMA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI (2001. – 2021.) (str. 227-248)

hrvatski pdf 1339kb
THE IMPACT OF TRANSPORT ACCESSIBILITY ON THE NUMBER AND AGEING OF HOUSEHOLD MEMBERS BY TOWN AND MUNICIPALITY IN KARLOVAC COUNTY (2001 – 2021) (str. 248-248)

Ivo Turk, Stanko Rihtar, Nikola Šimunić
Izvorni znanstveni članak

MOGUĆNOSTI I IZAZOVI POVRATNIH MIGRACIJA: ISKUSTVO POVRATNIKA (str. 249-262)

hrvatski pdf 274kb
THE POSSIBILITIES AND CHALLENGES OF RETURN MIGRATIONS: THE EXPERIENCE OF RETURNEES (str. 262-262)

Mario Bara, Rebeka Mesarić Žabčić, Marija Geiger Zeman
Izvorni znanstveni članak

IN MEMORIAM IVAN KRAJAČ (1938. – 2024.) (str. 263-266)

hrvatski pdf 523kb
IN MEMORIAM IVAN KRAJAČ (1938 – 2024)

Helena Knifić Schaps
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

GEOGRAPHY IN ITS COMPLEXITY. INTERNATIONAL CONFERENCE IN HONOUR OF THE WORK OF PROF. VELJKO ROGIĆ (1925 – 2017) ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH (str. 267-276)

hrvatski pdf 920kb
GEOGRAPHY IN ITS COMPLEXITY. INTERNATIONAL CONFERENCE IN HONOUR OF THE WORK OF PROF. VELJKO ROGIĆ (1925 – 2017) ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH (str. 276-276)

Miroslav Glavičić
Ostalo

SADRŽAJ (str. 279-280)

hrvatski pdf 230kb
CONTENTS


OBJAŠNJENJE NASLOVNICE SENJSKOG ZBORNIKA 52


Ostalo

hrvatski pdf 116kb
POSVETA
hrvatski pdf 158kb
EDITORIAL


Uvodnik

