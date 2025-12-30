 Skoči na glavni sadržaj

Annales Instituti Archaeologici , Vol. XXI No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Saržaj (str. 1-5)

hrvatski pdf 651kb
Contents (str. 1-5)


Kazalo

engleski pdf 651kb
Dolenji Leskovec – Za Savo (south-east slovenia): Preliminary report on archaeological research in 2011 (str. 2-27)

engleski pdf 5213kb
Dolenji Leskovec – Za Savo (jugoistočna Slovenija): preliminarni izvještaj o arheološkim iskapanjima 2011. godine (str. 21-22)

Alenka Tomaž, Alenka Jovanović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 5213kb
Rezultati istraživanja gomilā iz željeznoga doba na nekropoli Nakovana – Zmijna 2021. – 2022. godine (str. 28-47)

hrvatski pdf 4326kb
Research results from the Iron Age burial mounds at the Nakovana – Zmijna necropolis (2021–2022) (str. 42-44)

Domagoj Perkić, Marko Dizdar, Hrvoje Potrebica, Ivan Pamić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 4326kb
(Pred-)Epetij, prapovijesno, helenističko i antičko naselje: preliminarne spoznaje iz istraživanja 2024. godine (str. 48-66)

hrvatski pdf 6510kb
(Pre-)Epetion, a Prehistoric, Hellenistic and Roman settlement: preliminary results from the 2024 excavations (str. 65-66)

Marina Ugarković, Niko Romac
Prethodno priopćenje

engleski pdf 6510kb
Crtica o stanovništvu Poljane Križevačke u mreži naselja i identiteta na prijelazu era (str. 67-77)

hrvatski pdf 1572kb
A brief note on the population of Poljana Križevačka in the network of settlements and identities at the turn of the eras (str. 76-77)

Asja Tonc
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1572kb
Mahunarke u rimskim pogrebnim običajima: simbolika i arheološki tragovi (str. 78-90)

hrvatski pdf 1118kb
Legumes in Roman funerary customs: symbolism and archaeological traces (str. 90-90)

Ivana Ožanić Roguljić, Renata Šoštarić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1118kb
Fragment of a soldier’s sepulchral monument depicting a convivium scene from Kupinovo, Serbia (southern Pannonia Inferior) (str. 91-105)

engleski pdf 3930kb
Ulomak rimskodobnog spomenika vojnika s prikazom conviviuma iz Kupinova u Srbiji (južna Donja Panonija) (str. 104-105)

Mihajlo N. Džamtovski, Stefan D. Novaković
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 3930kb
Arheologija otoka Ista: prvi rezultati probnih iskopavanja prapovijesnih, rimskih i srednjovjekovnih nalazišta (str. 106-121)

hrvatski pdf 3333kb
Archaeology of the island of Ist: the first results of test excavations on Prehistoric, Roman and medieval sites (str. 120-121)

Pio Domines Peter
Prethodno priopćenje

engleski pdf 3333kb
Ranosrednjovjekovna keramika s nalazišta Kalinovac – Hrastova greda 1 (str. 122-168)

hrvatski pdf 7991kb
Early Medieval pottery from the Kalinovac – Hrastova Greda 1 site (str. 145-146)

Tajana Sekelj Ivančan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 7991kb
Rezultati istraživanja ranosrednjovjekovnog groblja Vaćani – Grlo 2024. godine (str. 169-187)

hrvatski pdf 2866kb
Results of the 2024 excavations at the Early Medieval cemetery of Vaćani – Grlo (str. 182-183)

Siniša Krznar
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2866kb
Groblje sa stećcima u Gornjem Pologu (Grad Mostar) – rezultati probnih arheoloških istraživanja (str. 188-201)

hrvatski pdf 4716kb
Cemetery with stećci in Gornji Polog (Mostar Municipality): results of trial archaeological excavations (str. 201-201)

Tino Tomas, Samra Terzić, Ante Vujović
Prethodno priopćenje

engleski pdf 4716kb
Od prapovijesnih gradina do kasnosrednjovjekovnih gradišta: studije slučaja iz Kalničkog prigorja i Bilogore (str. 202-221)

hrvatski pdf 5377kb
From Prehistoric hillforts to late medieval strongholds: case studies from the Kalnik foothills and Bilogora (str. 220-221)

Tatjana Tkalčec, Bartul Šiljeg
Prethodno priopćenje

engleski pdf 5377kb
Putni blagoslov (Reisesegen) – novovjekovni nabožni predmet pronađen u Žumberku (str. 222-228)

hrvatski pdf 1548kb
Traveller blessing (Reisesegen) – an early modern devotional object discovered in Žumberak (str. 227-228)

Sebastijan Stingl
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1548kb
An Olynthus mill from Kaštelir above Korte near Izola (southwestern Slovenia) (str. 229-241)

engleski pdf 2699kb
Olintski žrvanj s Kaštelira iznad Korta kod Izole (jugozapadna Slovenija) (str. 241-241)

Monika Zorko, Andrej Preložnik
Pregledni rad

hrvatski pdf 2699kb
A Prayer in Clay: a note on brickmaking in late 6th-century Sirmium (str. 242-255)

engleski pdf 4008kb
Molitva u glini: bilješka o ciglarstvu u Sirmiju u kasnom 6. stoljeću (str. 254-255)

Mihajlo N. Džamtovski
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 4008kb
Dva novovjekovna preklopna sunčana sata iz Hrvatskog zagorja (str. 256-257)

hrvatski pdf 2066kb
Two post-medieval diptych dials from Hrvatsko Zagorje (str. 267-267)

Anamarija Viduka, Krešimir Filipec
Kratko priopćenje

engleski pdf 2066kb
Situating Memory in Place and Time: The ArchaeoLore Group (str. 268-282)

engleski pdf 2129kb
Smještanje sjećanja u prostor i vrijeme: grupa ArchaeoLore (str. 281-282)

Alexandra Vieira, Patrick D. Nunn, Loredana Lancini, Tõnno Jonuks
Stručni rad

hrvatski pdf 2129kb
BAZA antičkih lokaliteta Republike Hrvatske: mogućnosti primjene u digitalnoj arheologiji – primjer rustičnih vila otoka Korčule (str. 283-292)

hrvatski pdf 1448kb
DATABASE of Ancient sites of the Republic of Croatia: application possibilities in Digital Archaeology – the example of villae rusticae on the Island of Korčula (str. 292-292)

Kristina Jelinčić Vučković, Ivana Ožanić Roguljić, Kristina Turkalj
Stručni rad

engleski pdf 1448kb
Anita Rapan Papeša, VITICE, LAVOVI I GRIFONI, Avarodobni ratnici iz nuštra / Gradski muzej Vinkovci, Avaria Musei Cibalensis 1, Vinkovci, 2024., 548 str., 109 slikovnih priloga, 263 table, 10 grafičkih i 12 tabličnih priloga. ISBN 978-953-7008-57-4. Cijena: 100 € (str. 293-301)

hrvatski pdf 1171kb
Anita Rapan Papeša, TENDRILS, LIONS AND GRIFFINS, Avar period warriors from Nuštar Vinkovci Municipal Museum, Avaria Musei Cibalensis 1, Vinkovci, 2024, 548 pp., 109 figures, 263 plates, 10 charts, and 12 tables. ISBN 978-953-7008-57-4. Price: €100 (str. 293-301)

Anita Dugonjić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1171kb
Upute autorima (str. 302-305)

hrvatski pdf 643kb
Guidelines for contributors (str. 302-305)


Ostalo

engleski pdf 643kb

