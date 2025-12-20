 Skoči na glavni sadržaj

Zagreber germanistische Beiträge , Vol. 34 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Joseph Roth und die Medien (Film, Bildende Kunst, Musik) (str. 5-12)

njemački pdf 141kb
Joseph Roth and the Media (str. 5-12)

engleski pdf 141kb
Joseph Roth i mediji (film, slikarstvo, glazba) (str. 5-12)

Hans Richard Brittnacher, Milka Car
Uvodnik

hrvatski pdf 141kb
Kontingenzerfahrung und Mediensemiotik bei Joseph Roth (str. 13-28)

njemački pdf 192kb
Contingency Experience and Media Semiotics in Joseph Roth (str. 13-28)

engleski pdf 192kb
Iskustvo kontingencije i medijska semiotika kod Josepha Rotha (str. 15-28)

Markus May
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 192kb
Ein Freund der leichten Muse. Joseph Roths Feuilletons zu Zirkus, Varieté und Titentangel (str. 29-44)

njemački pdf 182kb
A Friend of Light Entertainment. Joseph Roth’s Feature Articles on the Circus, Variety Theatre, and Tingeltangel (str. 29-44)

engleski pdf 182kb
Feljtoni Josepha Rotha o cirkusu, varijeteu i tingl-tanglu (str. 29-44)

Hans Richard Brittnacher
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 182kb
Der Filmfreund Joseph Roth (str. 45-63)

njemački pdf 217kb
Joseph Roth as a Friend of Film (str. 45-63)

engleski pdf 217kb
Joseph Roth kao prijatelj filma (str. 45-63)

Jürgen Heizmann
Izvorni znanstveni članak

Zwischen Verdammnis und Magie. Joseph Roths mediale Apokalypse in Der Antichrist (str. 65-75)

njemački pdf 171kb
Between Damnation and Magic. Joseph Roth’s Medial Apocalypse in "The Antichrist" (str. 65-75)

engleski pdf 171kb
Između prokletstva i magije. Medijska apokalipsa Josepha Rotha u "Der Antichrist" (str. 65-75)

Wolfgang Müller-Funk
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 171kb
Joseph Roth, Soma Morgenstern und die Musik (str. 77-94)

njemački pdf 224kb
Joseph Roth, Soma Morgenstern and Music (str. 77-94)

engleski pdf 224kb
Joseph Roth, Soma Morgenstern i glazba (str. 77-94)

Jörg Jungmayr Miguel
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 224kb
Postimperiale Diskurse im Spätwerk von Joseph Roth. "Die Kapuzinergruft" und Schwarz-gelbes Tagebuch (str. 95-115)

njemački pdf 237kb
Postimperial Discourse in Late Works of Joseph Roth. "Die Kapuzinergruft" and "Schwarz-gelbes Tagebuch" (str. 95-115)

engleski pdf 224kb
Postimperijalni diskursi u kasnim djelima Josepha Rotha. "Die Kapuzinergruft" i "Schwarz-gelbes Tagebuch" (str. 95-115)

Marijan Bobinac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 237kb
Lebendige Kunst. Lipizzaner bei Joseph Roth (str. 117-127)

njemački pdf 172kb
Living Art. The Lipizzaner Horses in Joseph Roth's Texts (str. 117-127)

engleski pdf 172kb
Živuća umjetnost. Lipicanci u tekstovima Josepha Rotha (str. 117-127)

Johann Georg Lughofer
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 172kb
Zwischen Faszination und Abscheu. Joseph Roth als Filmkritiker (str. 129-137)

njemački pdf 147kb
Between Fascination and Repulsion. Joseph Roth as a Film Critic (str. 129-137)

engleski pdf 147kb
Između fascinacije i odbojnosti: Joseph Roth kao filmski kritičar (str. 129-137)

Franco Buono
Stručni rad

hrvatski pdf 147kb
Dada, Merz und die Technik einer intermedialen provokativen literarischen Montage (str. 141-165)

njemački pdf 276kb
Dada, Merz, and the Technique of an Intermedial Provocative Literary Montage (str. 141-165)

engleski pdf 276kb
Dada, Merz i tehnika intermedijalne provokativne književne montaže (str. 141-165)

Marijana Erstić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 276kb
Wie spielt das reparierte deutsche Grammofon auf Kroatisch? Kulturspezifische Elemente im Roman von Saša Stanišić (str. 167-183)

njemački pdf 238kb
How Does the Repaired German Gramophone Play in Croatian? Culture-Specific Elements in the Novel by Saša Stanišić (str. 167-183)

engleski pdf 238kb
Kako na hrvatskom svira popravljeni njemački gramofon? Kulturološki specifični elementi u romanu Saše Stanišića (str. 167-183)

Aleksandra Ščukanec
Izvorni znanstveni članak

Grillparzer heute: mehr als ein Klassiker (str. 187-190)

njemački pdf 100kb
Grillparzer Today: More than a Classic (str. 187-190)

Grillparzer danas: više od klasika (str. 187-190)

Karin S. Wozonig
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 100kb
Matthias Hauk: Postjugoslawische Reisen in der deutschsprachigen Literatur (str. 191-194)

njemački pdf 115kb
Matthias Hauk: Postjugoslawische Reisen in der deutschsprachigen Literatur. (str. 191-194)

engleski pdf 115kb
Matthias Hauk: Postjugoslawische Reisen in der deutschsprachigen Literatur. (str. 191-194)

Yvonne Živković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 115kb
Auftakt zu einem Lexikon der strategischen Kommunikation (str. 195-198)

njemački pdf 121kb
Prelude to a Lexicon of Strategic Communication (str. 195-198)

engleski pdf 121kb
Uvod u leksikon strateške komunikacije (str. 195-198)

Daniela Ježić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 121kb
Deutschsprachige Literatur ohne Grenzen (str. 199-202)

njemački pdf 122kb
German Literature Without Borders (str. 199-202)

engleski pdf 122kb
Njemačka književnost bez granica (str. 199-202)

Svjetlan Lacko Vidulić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 122kb

