Pomorstvo , Vol. 13 , 1999.

  • Datum izdavanja: 23.12.1999.
  • Objavljen na Hrčku: 04.03.2026.

Sadržaj

How to implement safety improvement (str. 19-29)

Alain-Michel Chauvel
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 6083kb
Work related deaths at sea (str. 31-42)

Detlef Nielsen
Pregledni rad

engleski pdf 6391kb
The role of human factors in maritime casualty investigation: past, present and future (str. 43-54)

Mai-Britt Moreton, A. Wall, G. P. Smeaton, P. G. Brooks
Pregledni rad

engleski pdf 7730kb
Integrated safety investigation methodology (ISIM) - a systematic approach to accident prevention by transportation safety board of Canada (str. 55-70)

Marcel Ayeko
Pregledni rad

engleski pdf 9124kb
Use of the ship's electrical power station simulators for improving emergency preparedness of students and engine room officers (str. 71-82)

Janusz Mindykowski
Pregledni rad

engleski pdf 7188kb
Marine casualty analysis using ship-handling simulator (str. 84-94)

Hiroaki Kobayashi
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 6534kb
Some dichotomies in maritime English teaching (str. 97-102)

Zuo Biao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3990kb
Linguistic communication under stress: lessons from aviation (str. 103-114)

Steven Cushing
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6376kb
The impact of multicultural and multilingual crews on maritime communication - what is (Y)our Position? (str. 115-123)

Clive Cole
Prethodno priopćenje

engleski pdf 5395kb
The IMO-standard marine communication phrases-state of affairs and prospective status in MET (str. 125-140)

Peter Trenkner
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 8371kb
On the requirements of a future common core syllabus for maritime English (str. 141-152)

Boris Pritchard, Josip Luzer
Ostalo

engleski pdf 7626kb
Smanjenje troškova električne energije u brodogradilištu novogradnji dodavanjem energije iz vlastitih izvora (str. 155-165)

Ivan Vlahinić, Dubravko Vučetić, Anton Šestan
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5613kb
Postavljanje problema sigurnosnog upravljanja brodskim elektroenergetskim sustavom (str. 167-180)

Vinko Tomas
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 7336kb
O optimizaciji zalihe pričuvnih dijelova brodskoga pogonskog postrojenja (str. 181-188)

Mato Tudor, Dragan Martinović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 3927kb
Matematički model torzionih oscilacija osovine (str. 189-196)

Željko Glavan
Pregledni rad

hrvatski pdf 2967kb
Opterećenje vijenca centralnog zupčanika s vanjskim ozubljenjem pri planetarnim prijenosima u brodskim reduktorima (str. 197-209)

Ante Bukša, Predrag Kralj
Pregledni rad

hrvatski pdf 5404kb
Razvoj brodskih rashladnih sustava - utjecaj propisa o zaštiti okoliša (str. 211-220)

Predrag Kralj, Ante Bukša, Dragan Martinović
Pregledni rad

hrvatski pdf 4908kb
Prilog teoriji poriva morske jedrilice (str. 223-227)

Dinko Zorović, Serđo Kos, Marko Weiner
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2358kb
Komparativna analiza poprečne stabilnosti brodova različitih tehnologija za stanje broda u balastu (str. 229-236)

Pavao Komadina, Duško Vranić, Robert Mohović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 4350kb
Fuzzy-model izbjegavanja sudara na moru (str. 237-244)

Julije Skenderović
Pregledni rad

hrvatski pdf 2946kb
Označavanje plovnih putova u području rada VTS-službe (str. 245-252)

Želimir Papković
Stručni rad

hrvatski pdf 4851kb
Tehnologija i upravljanje u prometnim organizacijama (str. 255-264)

Mijo Biličić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6248kb
Pomorska regionalizacija svijeta (str. 265-280)

Zoran Klarić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 9830kb
Svojstvene oscilacije lineariziranog sustava materijalnih točaka (str. 281-292)

Željko Glavan
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 4376kb
Koncepcija tehnološkog rješenja pomorskoputničkog terminala u Rijeci (str. 293-308)

Hrvoje Baričević
Pregledni rad

hrvatski pdf 9055kb
Prikaz doktorske disertacije Ivice Šegulje: Metoda odabira brodskog strojnog kompleksa sa stanovišta cijene koštanja energije (str. 311-312)

Dragan Martinović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1062kb
Prikaz doktorske disertacije Vjekoslava Koljatića: Model energetskog sustava broda s obzirom na kretanja i razvitak ekološke normizacije (str. 313-314)

Dragan Martinović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1364kb
Prikaz doktorske disertacije Dragana Čišića: Analiza utjecaja tehnologija elektroničkog gospodarstva na logistiku transportnog sustava (str. 315-318)

Pavle Komadina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2291kb

