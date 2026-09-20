Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja , Vol. 35 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 20.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Irena Burić
Uvodnik
Tea Pavin Ivanec, Dora Petrović, Iris Marušić
Izvorni znanstveni članak
Alexander Loziak, Mária Ďurkovská, Samar Issmailová, Miroslava Bozogáňová, Lucia Heldáková, Anna Kalistová, Michal Kentoš, Marcel Martončik
Pregledni rad
Maja Parmač Kovačić, Irena Burić
Izvorni znanstveni članak
Mirta Mornar
Izvorni znanstveni članak
Ana Kozina, Tina Pivec, Jerica Peric, Tina Vršnik Perše
Izvorni znanstveni članak
Michelin Springer, Mei-Lin Chang, Rachel Gaines
Izvorni znanstveni članak
Lana Jurčec, Majda Rijavec, Tajana Ljubin Golub
Izvorni znanstveni članak
Miranda Novak, Darko Roviš, Gabrijela Vrdoljak
Izvorni znanstveni članak
Tina Hascher, Julia Mori, Melanie G. Nuoffer, Isabelle Krummenacher, Irene Guidon, Anna Pavlova
Izvorni znanstveni članak
Ana Butković, Aleksandra Huić, Irena Burić
Izvorni znanstveni članak
Ostalo
Ostalo
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