Prirodoslovlje : Časopis za prirodoslovlje i matematiku , Vol. 21. No. 1-2, 2021.

  • Datum izdavanja: 28.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 02.04.2026.

Sadržaj

Svestranost prirodoslovca i matematičara Ignacija Szentmártonyja (str. 3-12)

The versatility of naturalist and mathematician Ignatius Szentmártony (str. 3-12)

Branko Hanžek
Izvorni znanstveni članak

Trofička obilježja i kakvoća vode u akumulacijskim jezerima rijeke Drave u Međimurju i aspekti njihove zaštite, referentne godine 1999. i 2003. (str. 13-40)

Trophic characteristics and water quality in storage lakes of the Drava River in Međimurje and the aspects of their protection during the reference years 1999 and 2003 (str. 13-40)

Darinka Kiš-Novak
Izvorni znanstveni članak

Od Prirodopisa Učiteljske škole u Čakovcu (1879.) do Prirodoslovlja, školskoga vrta i parka Učiteljskoga fakulteta (2019.) (str. 41-58)

From the Natural History of the Teachers’ School in Čakovec (1879) to the Natural Sciences, School Garden and Park of the Faculty of Teacher Education (2019) (str. 41-58)

Darinka Kiš-Novak
Pregledni rad

Boris Pavković – profesor, matematičar i metodičar (Zagreb, 1931. – Zagreb, 2006.) (str. 59-76)

Boris Pavković – professor, mathematician and methodologist (Zagreb, 1931 – Zagreb, 2006) (str. 59-76)

Željko Hanjš, Darko Veljan, Ivica Vuković
Pregledni rad

Akademik Stjepan Šćavničar, vrsni hrvatski mineralog i kristalograf (str. 77-96)

Academician Stjepan Šćavničar, an outstanding Croatian mineralogist and crystallographer (str. 77-96)

Darko Tibljaš
Pregledni rad

Spašavanje vodozemaca od stradavanja na prometnicama Međimurske županije (str. 97-112)

Saving amphibians from road killing in Međimurje County (str. 97-112)

Sara Kočiš
Pregledni rad

Bulcsú László: jezikoslovčev izlet u hrvatsku kemijsku nomenklaturu (str. 113-128)

Bulcsú László: the linguist’s excursion into Croatian chemical nomenclature (str. 113-128)

Nenad Raos
Pregledni rad

Interpretacija prirodne baštine Međimurja u funkciji njezine zaštite (str. 129-146)

Interpretation of the Međimurje natural heritage and its function related to the protection (str. 129-146)

Mihaela Mesarić
Stručni rad

30. godina Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske (str. 147-174)

Jasna Matekalo Draganović
Ostalo

20 godina časopisa Prirodoslovlje (str. 175-197)

Barbara Bulat
Ostalo

Toni Nikolić: Flora Croatica: Vaskularna flora Republike Hrvatske (str. 198-199)

Željko Škvorc
Recenzija, prikaz

Siniša Golub, Mihaela Mesarić i Davorin Mance: Međimurska priroda: Iz blata i zlata (Fotomonografija) (str. 200-201)

Roberta Radović
Recenzija, prikaz

Jasna Matekalo Draganović, Darko Mihelj i Zvonko Pađan: Mirogoj: Posljednje počivalište znamenitih hrvatskih prirodoslovaca i matematičara (str. 202-203)

Nenad Raos
Recenzija, prikaz

Mr. Franjo Martinez, prof. (1930. – 2020.) (str. 204-204)

Darinka Kiš-Novak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Akademik Nenad Trinajstić (1936. – 2021.) (str. 205-206)

Nenad Raos
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Akademik Nenad Trinajstić (1936. – 2021.) (str. 207-208)

Iva Tolić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

August Janeković, profesor kakvih više nema (1934. – 2021.) (str. 209-211)

Barbara Bulat
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

