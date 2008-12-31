 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 7 No. 7, 2008.

  Datum izdavanja: 31.12.2008.
  Objavljen na Hrčku: 25.08.2025.

Anali za povijest odgoja, vol. 7 [sadržaj] (str. 3-5)


hrvatski pdf 70kb
Uspon i kriza znanstvene pedagogije (str. 7-21)

hrvatski pdf 111kb
The rise and crisis of scientifi c pedagogy (str. 20-21)

Brezinka Wolfgang
Izvorni znanstveni članak

Pedagogijski sustav Ernsta Christiana Trappa – prilog razvoju znanosti o odgoju (str. 23-36)

hrvatski pdf 105kb
Pedagogical system of Ernst Christian Trapp – contribution to the education science (str. 36-36)

Anto Prgomet
Pregledni rad

Povijesni pregled razvoja obrtničkog školstva u Hrvatskoj (str. 37-76)

hrvatski pdf 181kb
The development of apprentice (vocational) education in Croatia (str. 76-76)

Vladimir Reider
Pregledni rad

Strukovne škole u Sloveniji od 1848. do 1914. godine (str. 77-90)

hrvatski pdf 153kb
Vocational and teacher-training schools in Slovenia in the period from 1848 to 1914 (str. 90-90)

Monika Govekar-Okoliš
Pregledni rad

Povijesni izvori obrazovanja odraslih u kontekstu društvenih promjena (str. 91-108)

hrvatski pdf 117kb
Historical sources of adult education in the context of social changes (str. 108-108)

Sonja Kump, Katarina Majerhold
Pregledni rad

Školstvo kotara Ivanec u razdoblju neoapsolutizma (str. 109-122)

hrvatski pdf 105kb
School system of the Ivanec district during the neoabsolutism (str. 122-122)

Suzana Jagić
Pregledni rad

Više djevojačke škole u Požegi, Đakovu i Osijeku (1876.-1900.) (str. 123-142)

hrvatski pdf 129kb
Girls’ secondary schools in Požega, Đakovo and Osijek (1876-1900) (str. 123-142)

Dinko Župan
Pregledni rad

Povijesni razvoj Osnovne škole Petra Preradovića u Zadru (str. 143-165)

hrvatski pdf 296kb
The history of Petar Preradović Primary School in Zadar (str. 164-165)

Igor Radeka, Margita Gurdulić
Pregledni rad

Školsko-pedagoški rad svećenika i književnika P. A. Kazalija (str. 167-174)

hrvatski pdf 91kb
Pedagogical work of the priest and writer Paško Antun Kazali (str. 174-174)

Ivo Perić
Pregledni rad

Prof. dr. sc. Gojko Zovko – život i djelo (str. 175-188)

hrvatski pdf 103kb
PhD. Gojko Zovko – life and works (str. 188-188)

Valentin Puževski
Životopis

Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskog školskog muzeja u 2008. godini (str. 189-193)

Kristina Gverić
Ostalo

hrvatski pdf 156kb
Ivan Dumbović (1945. – 2008.) (str. 195-196)

Koraljka Posavec
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 55kb
Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunikacije – Šesti susret pedagoga Hrvatske, Dubrovnik, 8. - 11. travnja 2008. (str. 197-199)

Branka Ujaković
Vijest

hrvatski pdf 67kb
Godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva za 2007. Elizabeti Serdar za vodič za djecu U posjetu Hrvatskom školskom muzeju i Branki Ujaković za Pitalice iz Hrvatskog školskog muzeja, Zagreb, 18. svibanj 2008. (str. 200-200)

Sonja Gaćina Škalamera
Vijest

hrvatski pdf 62kb
Kandidati i dodjela priznanja Europskog muzejskog foruma za 2008. godinu, Dublin (Irska), 17. – 19. svibnja 2008. (str. 201-201)

Elizabeta Serdar
Vijest

hrvatski pdf 49kb
The Best in Heritage – Najbolji u baštini, Dubrovnik, 25. – 27. rujna 2008. (str. 202-203)

Vesna Rapo
Vijest

hrvatski pdf 64kb
Muzeološka predavanja u Hrvatskom školskom muzeju povodom Međunarodnog dana muzeja, Zagreb, 5. lipnja 2008. (str. 203-204)

Sonja Gaćina Škalamera
Vijest

hrvatski pdf 64kb
Stjepan Basariček – učitelj i pedagog 1848. – 1918., izložba i katalog, autorica: Sanja Nekić, Hrvatski školski muzej, listopad – prosinac 2008. (str. 204-205)

Sanja Nekić
Vijest

hrvatski pdf 51kb
Wolfgang Brezinka. Pädagogik in Österreich : die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Beč, 2000. – 2008. (str. 207-209)

Štefka Batinić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 64kb
Ante Vukasović, Jan Amos Komenský i Hrvati, Društvo hrvatsko-slovačkog prijateljstva, Hrvatsko-češko društvo. Naklada Bošković, Split, 2007., 130 str (str. 207-209)

Koraljka Posavec
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 67kb
Šolska kronika – Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje br. 1 / 2008. (str. 209-210)

Sanja Nekić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 50kb
Autori članaka i priloga Anala za povijest odgoja Vol. 7, 2008 (str. 211-211)


Ostalo

hrvatski pdf 39kb

