 Skoči na glavni sadržaj

Filozofska istraživanja , Vol. 45 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 14.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 391-392)

hrvatski pdf 177kb
Contents (str. 392-392)

Inhalt (str. 392-392)

Contenu (str. 392-392)


Kazalo

Uz temu: Estetika glazbe (str. 393-395)

Dušan Milenković
Uvodnik

hrvatski pdf 248kb
Specifično muzičko, forma i boja zvuka u estetici glazbe Eduarda Hanslicka (str. 397-417)

hrvatski pdf 390kb
The Specifically Musical, Form, and Timbre in Eduard Hanslick’s Aesthetics of Music (str. 416-416)

Dušan Milenković
Izvorni znanstveni članak

Estetika ružnoće – zvuk i slika ekstremne metal glazbe (str. 417-436)

hrvatski pdf 386kb
Aesthetics of Ugliness – Sound and Image of Extreme Metal Music (str. 436-436)

Bojana Radovanović Šuput
Izvorni znanstveni članak

»I’ll be Bach«. Mogu li nas glazbeni strojevi poučiti ponešto o tome što znači biti čovjek? (str. 437-445)

hrvatski pdf 332kb
“I’ll be Bach”. Can Musical Machines Teach Us a Thing or Two About Being Human? (str. 445-445)

Bojan Blagojević
Izvorni znanstveni članak

Glazbeni nastup kao čin građanske neposlušnosti (str. 447-462)

hrvatski pdf 354kb
Musical Performance as an Act of Civil Disobedience (str. 462-462)

Đurica Stojanović
Izvorni znanstveni članak

Pojam persone u estetici popularne glazbe (str. 463-477)

hrvatski pdf 341kb
The Concept of Persona in the Aesthetics of Popular Music (str. 477-477)

Aleksa Pavlović
Izvorni znanstveni članak

Tijelo i ljepota u kombinaciji dviju ključnih teorijskih perspektiva (str. 479-497)

hrvatski pdf 377kb
Body and Beauty in a Combination of Two Key Theoretical Perspectives (str. 497-497)

Sibel Halimi
Pregledni rad

Ima li misao zavičaj? (str. 499-515)

hrvatski pdf 346kb
Does Thought Have a Homeland? (str. 515-515)

Predrag Krstić
Izvorni znanstveni članak

Kritički dijalog s Metzingerovom filozofijom čiste svijesti (str. 517-535)

hrvatski pdf 379kb
A Critical Dialogue with Metzinger’s Philosophy of Pure Consciousness (str. 535-535)

Mark Losoncz
Izvorni znanstveni članak

Samoodgovornost i odgovornost za Drugog u sklopu intersubjektivne društvene relacije. Jean-Paul Sartre i Emmanuel Lévinas (str. 537-561)

hrvatski pdf 415kb
Self-responsibility and Responsibility for the Other in the Context of Intersubjective Social Relation. Jean-Paul Sartre and Emmanuel Lévinas (str. 561-561)

Srđan Maraš
Izvorni znanstveni članak

In memoriam: Nenad Miščević (Zagreb, 1950. – Rijeka, 2024.) (str. 563-564)

Hrvoje Jurić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 236kb
In memoriam: Dunja Jutronić (Split, 1943. – Rijeka, 2025.) (str. 565-567)

Hrvoje Jurić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 242kb
Josip Berdica: Pravednost i mišljenje kao prve vrline. U čast Johna Rawlsa (2002. – 2022.) (str. 569-571)

Jelena Batković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 250kb
Mario Vrbančić: Što nakon distopije? (str. 571-573)

Tin Fresl
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 252kb
Frédéric Lenoir: Filozofija želje. Živjeti u bljeskovima (str. 574-575)

Ivana Lalić Čičković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 212kb
Osman Bakar: Al-Fārābī. Život, djela i značaj (str. 575-576)

Željko Paša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 237kb

Posjeta: 0 *