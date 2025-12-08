 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 21 No. supplement 3, 1989.

  • Datum izdavanja: 20.12.1989.
  • Objavljen na Hrčku: 08.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Recent developments in organic superconductors (str. 1-6)

D. Jérome, P. Auban, W. Kang, J. R. Cooper
Sažetak sa skupa

engleski pdf 878kb
Influence of magnetic field and high pressure on T₍c₎ of the organic superconductor (BEDT–TTF)₄Hg₂.₈₉Br₈ (str. 7-11)

R. N. Lyubovskaya, R. B. Lyubovskii, M. K. Makova, S. I. Pesotskii
Sažetak sa skupa

engleski pdf 427kb
Cluster approach to complex conductivity in charge transfer crystals (str. 12-14)

V. M. Yartsev
Sažetak sa skupa

engleski pdf 232kb
Compared (T, P) phase diagrams, electronic instabilities & band structures of molecular superconductors TTF(M(dmit)₂)₂ (str. 15-18)

L. Brossard, E. Canadell, S. Ravy, J. P. Pouget, J. P. Legros, L. Valade
Sažetak sa skupa

engleski pdf 590kb
New members of the series of quasi-one-dimensional metals (perylene)₂[M(mnt)₂], M = Ni and Cu (str. 19-22)

V. P. Gama, R. T. Henriques, M. Almeida
Sažetak sa skupa

engleski pdf 391kb
Knight shift and nuclear relaxation of the ⁷Li, ⁶³Cu, ²⁰⁵Tl counterions in metallic DCNQI-salts (str. 23-26)

U. Langohr, M. Bair, J. U. von Schütz, H. P. Werner, H. C. Wolf, P. Erk, H. Meixner, S. Hünig
Sažetak sa skupa

engleski pdf 349kb
On metallic behavior of the tetramerized salt, (DMET)₂ReO₄ (str. 27-29)

Kazuya Saito, Yoshimitsu Ishikawa, Masayoshi Ishibashi, Koichi Kikuchi, Keiji Kobayashi, Isao Ikemoto
Sažetak sa skupa

engleski pdf 317kb
On the Fermi surface of the organic conductor β-(BEDT-TTF)₂I₃ (str. 30-34)

W. Kang, G. Montambaux, J. R. Cooper, D. Jérome
Sažetak sa skupa

engleski pdf 605kb
Some properties of the quasi-1D conductors in a magnetic field (str. 35-39)

G. Montambaux
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1227kb
Partial reentrance and high order nesting in the spin density wave induced by the magnetic field (str. 40-43)

François Pesty, Pierre Garoche
Sažetak sa skupa

engleski pdf 404kb
Quasi-one-dimensional conductors in magnetic field: physical consequences of “non-standard” theoretical approach (str. 44-47)

Victor M. Yakovenko
Sažetak sa skupa

engleski pdf 345kb
Collective transport in charge and spin density waves (str. 48-54)

Kazumi Maki, Attila Virosztek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 531kb
Non-ohmic electrical transport in the spin-density wave state of organic conductors (str. 55-59)

S. Tomić, J. R. Cooper, W. Kang, D. Jérome
Sažetak sa skupa

engleski pdf 599kb
Non-linear conductivity in SDW phase of (TMTSF)₂ClO₄ (str. 60-62)

T. Sambongi, K. Nomura, T. Shimizu, K. Ichimura, N. Kinoshita, M. Tokumoto, H. Anzai
Sažetak sa skupa

engleski pdf 487kb
Renormalization in the 1-D Kondo lattice (str. 63-66)

L. G. Caron, B. Guay, C. Bourbonnais
Sažetak sa skupa

engleski pdf 428kb
The t-J model in one dimension: exact solution at |t| = J (str. 67-68)

P.-A. Bares
Sažetak sa skupa

engleski pdf 121kb
4kF correlations in 1D systems, revisited (str. 69-70)

E. Tutiš, S. Barišić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 217kb
Phase coherent charge-density-wave response versus metastable states (str. 71-77)

G. Mihály, G. Grüner
Sažetak sa skupa

engleski pdf 764kb
Non-linear conductivity of monoclinic TaS₃ at low temperatures (str. 78-82)

M. E. Itkis, F. Ya. Nad, P. Monceau
Sažetak sa skupa

engleski pdf 452kb
Proton channeling anomalies below 40 K in K₀.₃MoO₃ (str. 83-85)

J. Dumas, B. Daudin, M. Dubus
Sažetak sa skupa

engleski pdf 444kb

Posjeta: 0 *