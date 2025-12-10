 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 19 No. supplement 1, 1987.

  • Datum izdavanja: 02.12.1987.
  • Objavljen na Hrčku: 10.12.2025.

Quantum interference on defects – the influence of hydrogen on the magnetoresistance of the (Zr₂Ni)₁₋ₓHₓ system (str. 5-17)

B. Leontić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 8178kb
Electrical resistivity and electronic structure of amorphous Ni₈₁.₅PₓB₁₈.₅₋ₓ alloys (str. 19-22)

Emil Babić, Miroslav Očko
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2908kb
Structure properties of amorphous materials (str. 23-28)

M. Davidović, Đ. Jović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4228kb
The physical properties of the mixed phosphates of the transition elements and potassium (str. 29-32)

J. Dojčilović, D. Todorović, L. Novaković, M. Lj. Napijalo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3554kb
The SAXS study of microstructure of some amorphous and crystalline alloys (str. 33-36)

P. Dubček, M. Stubićar, J. Lukatela, B. Leontić, A. Janosi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3723kb
Optical constants and microstructure of thin silver films (str. 37-40)

M. Gajdardžiska – Josifovska
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3092kb
Analysis of the isothermal dilatometric behaviour of the NiZr metallic glass doped with hydrogen as a function of hydrogen concentration (str. 41-43)

E. Girt, B. Leontić, K. Novalija, J. Lukatela, N. Njuhović, G. Knežević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3997kb
The anomalous Hall effect in amorphous (FeCoNi)₇₈B₁₂Si₁₀ alloys (str. 45-48)

J. Ivkov, Z. Marković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3180kb
Anomalous magnetoresistance of hydrogen-doped Zr₀.₆₇Ni₀.₃₃ metallic glass (str. 49-52)

B. Leontić, J. Lukatela, P. Dubček
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2717kb
The investigation of laser-induced changes in thin Ti films (str. 53-56)

T. Mihać, N. Bibić, T. Nenadović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2455kb
The physical properties of the mixed pyrophosphates containing Fe(III), Cr(III) and alkaline metals ions (str. 57-60)

M. Lj. Napijalo, J. Dojčilović, M. M. Napijalo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3941kb
The physical properties of some mixed chlorides with the spinel structure (str. 61-64)

L. Novaković, L. Doblanović, M. M. Napijalo, J. Dojčilović, M. Lj. Napijalo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4093kb
Investigation of the system Co₉₄₋ₓNbₓB₆ by the dilatometric method with the isothermal treatment (str. 65-70)

K. Novalija, E. Girt, N. Njuhović, G. Knežević, Ž. Majstorović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4460kb
Anomalous transport properties of ZrTe₅ (str. 71-74)

A. Smontara, K. Biljaković, T. Sambongi
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4653kb
Applied physics of semiconductors: the case of sensors (str. 75-82)

Z. Ogorelec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4287kb
Semiconductor superlattice (str. 83-93)

V. Milanović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 8012kb
Photoelectrochemical (PEC) study of the CdS|FeCl₃/FeCl₂|Pt and CdS|NaOCl/Cl₂|Pt systems (str. 95-97)

D. Krpan – Lisica, V. Gotovac, Lj. Aljinović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3371kb
Spin-orbit interaction in semiconductors: Critical analysis, details and test cases (str. 99-104)

M. Busuladžić, D. R. Mašović, F. R. Vukajlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4626kb
The effect of copper adsorption on surface mobility in germanium (str. 105-108)

Dimitrije Čajkovski, Tamara Čajkovski, Rada Pušić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3864kb
Cd₁₋ₓHgₓS thin films obtained by chemical deposition method (str. 109-112)

M. Fukarova–Jurukovska, M. Ristov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1777kb
The influence of the effective mass discontinuity on wavefunctions in a quantum well in electric field (str. 113-117)

Z. Ikonić, V. Milanović, D. Tjapkin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3745kb
Field induced optical transitions in semiconductor quantum wells (str. 119-123)

Z. Ikonić, V. Milanović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3822kb
On the theory of level spacing distribution in typical quantum systems (str. 125-128)

Gj. Ivanovski, N. Novkovski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4962kb
The perturbative influence of donors and acceptors on the value of the kinetic coefficient of electron transfer along a one-dimensional molecular chain achieved by Davydov solitons (str. 129-134)

Z. Ivić, M. Satarić, R. Žakula
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4962kb
The interference effects in the sliding charge density wave (str. 135-138)

D. Jelčić, A. Bjeliš, I. Batistić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4045kb
Application of the modified Veljković–Slavić pseudopotential for calculation of the electronic charge density of Si (str. 139-142)

G. D. Maksimović, D. R. Mašović, Z. S. Popović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3565kb
The electron structure of sawtooth superlattice (str. 143-147)

V. Milanović, Z. Ikonić, D. Tjapkin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2655kb
The influence of continuous spectrum on electron concentration in semiconductor quantum wells (str. 149-152)

V. Milanović, Z. Ikonić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4301kb
Influence of thermal treatment on crystal and magnetic structure of NiO (str. 153-156)

S. Radenković, A. Szytuła
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4466kb
Slow response photoconductivity of chemically deposited ZnO thin film (str. 157-161)

M. Ristov, Gj. Sinadinovski, M. Mitreski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5977kb
The analysis of electrical parameters in multilayer heterostructure (str. 163-166)

D. Stojanović, D. Stojanović, R. Ramović, D. Tjapkin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4021kb

