Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine , Vol. 51. No. 2 (102), 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.03.2026.

Blund’s Treatise on the Soul in a Medieval Manuscript from Zadar (str. 237-262)

Blundova Rasprava o duši u srednjovjekovnom rukopisu iz Zadra (str. 237-262)

Tomislav Janović
Pregledni rad

Suradnja Armina Pavića i Franje pl. Markovića u prvome godištu Vienca. S posebnim obzirom na Aristotelovu Poetiku (str. 263-291)

The Collaboration of Armin Pavić and Franjo Marković in the First Volume of Vienac With Special Regard to Aristotle’s Poetics (str. 263-291)

Bojan Marotti
Izvorni znanstveni članak

Albert Bazala on the Philosophy and Psychology of Wilhelm Wundt (str. 293-303)

Albert Bazala o filozofiji i psihologiji Wilhelma Wundta (str. 293-303)

Bernard Hostić
Pregledni rad

Stjepan Matičević o znanstvenim pristupima (str. 305-320)

Stjepan Matičević on Scientific Approaches (str. 305-320)

Hrvoje Potlimbrzović
Izvorni znanstveni članak

Stjepan Zimmermann o (ne)moralu i njegovim društvenim posljedicama (str. 321-340)

Stjepan Zimmermann on (im)morality and its social consequences (str. 321-340)

Ivan Macut
Pregledni rad

»Ostavimo zajedno ovo mjesto sramote i žalosti«: priroda u kratkim pričama Augusta Cesarca (str. 341-360)

“Let Us Together Leave this Site of Shame and Misery”: Nature in August Cesarec’s Short Stories (str. 341-360)

Mladen Domazet
Izvorni znanstveni članak

Vuk-Pavlovićeva metafizika spoznaje (str. 361-398)

Pavao Vuk-Pavlović’s Metaphysics of Cognition (str. 361-398)

Tomislav Dretar, Filip Grgić
Izvorni znanstveni članak

Liberalizam i liberalna filozofija prema izvješćima časopisa Kršćanska škola (str. 399-426)

Liberalism and Liberal Philosophy According to Reports in the Journal Kršćanska škola

Draženko Tomić
Izvorni znanstveni članak

Pascalova filozofija Isusa Krista (str. 427-458)

Pascal’s Philosophy of Jesus Christ (str. 427-458)

Hrvoje Relja, Istok Đorđević
Pregledni rad

Stjepan Zimmermann na poslijediplomskom studiju filozofije u Rimu (str. 461-477)

Stjepan Zimmermann at the postgraduate study of philosophy in Rome (str. 461-477)

Ivan Macut
Izvorni znanstveni članak

Logic, Words, and Representations (str. 481-534)

Logika, riječi i pomisli (str. 481-534)

Dušan Dožudić
Izvorni znanstveni članak

Of Words. Translated by Dušan Dožudić (str. 535-559)

Franjo Marković
Ostalo

In memoriam Dunja Jutronić (1943–2025) (str. 563-564)

Luka Boršić
Ostalo

Moj prilog Prilozima (str. 567-572)

Erna Banić-Pajnić
Ostalo

Osvrt uz obljetnicu Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine (str. 573-581)

Damir Barbarić
Ostalo

Ruđer Bošković: Teorija prirodne filozofije (str. 585-600)

Mirko Husak
Recenzija, prikaz

Boško Pešić, Uvođenje u filozofije egzistencije (Tuzla: Centar za kulturu i edukaciju »Logos«, 2021), 273 pp. (str. 601-605)

Tomislav Dretar
Recenzija, prikaz

Tonći Kokić, Osnove filozofije znanosti (Split: Filozofski fakultet u Splitu, 2024), 316 pp. (str. 607-610)

Ilija Teklić
Recenzija, prikaz

Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman (ur.), Hrvatske filozofkinje: čitanka (Zagreb: Institut za filozofiju, 2024), 407 pp. (str. 611-616)

Ivan Macut
Recenzija, prikaz

Stjepan Kušar, Skriveni Bog: Pokušaji na razmeđu filozofije i teologije (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko katoličko sveučilište, 2024), 153 pp. (str. 617-625)

Bernard Hostić
Recenzija, prikaz

Stipe Kutleša, Ruđer Bošković: znanstvenik, književnik i diplomat (Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2024), 268 pp. (str. 627-645)

Mirko Husak
Recenzija, prikaz

Darko Polšek, Bruno Šagi, Adrijan Štivić (ur.), Liberalizam: teorija i povijest jedne ideje. Zbornik radova povodom 300 godina od rođenja Adama Smitha (1723. – 2023.) (Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2024), 160 pp. (str. 647-650)

Eugen Golubić
Recenzija, prikaz

Predrag Šustar i Zdenka Brzović, Funkcije i evolucija: Stari i novi prijepori (Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2024), 188 pp. (str. 651-655)

Ivan Macut
Recenzija, prikaz

Damir Barbarić, Tragovima hrvatske filozofije (Zagreb: Institut za filozofiju, 2025), 243 pp. (str. 657-665)

Ivan Macut
Recenzija, prikaz

Znanstveni skup Nove teme u hrvatskoj filozofiji od 1874. do 1945. godine, Zagreb, 5. – 6. lipnja 2025. Izvještaj (str. 669-672)

Bernard Hostić
Ostalo

Tribina: Filozofija na hrvatskom, Osijek, 13. lipnja, 2025. Izvještaj (str. 673-675)

Tomislav Dretar
Ostalo

Tribina Medicina iz perspektiva Andrije Štampara i Ivana Illicha: zdravlje, društvo i etika Zagreb, 18. lipnja 2025. Izvještaj (str. 677-678)

Nino Kadić
Ostalo

Conference Ivan Illich (1926–2002), a Century of Critical Thinking: On Ways of Addressing Global Crises Cres, 24–27 September 2025. A Report (str. 679-680)

Bernard Hostić
Ostalo

Predavanje Bojan Marotti, Filozofija i (hrvatski) jezik, Zagreb, 30. listopada 2025. Izvještaj (str. 681-682)

Tomislav Dretar, Bernard Hostić
Ostalo

Simpozij Vanja Sutlić: Povodom stogodišnjice rođenja Zagreb, 7. studenoga 2025. Izvještaj (str. 683-687)

Tomislav Dretar
Ostalo

Filozofska događanja 2025. (str. 689-700)

Ana Grgić
Ostalo

