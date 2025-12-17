 Skoči na glavni sadržaj

Vjesnik istarskog arhiva , Vol. 32 No. (2025.), 2025.

  • Datum izdavanja: 17.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Sadržaj

Izvori za povijest istarskih biskupija u Povijesnim biskupijskim arhivima i knjižnicama u Udinama (str. 17-31)

hrvatski pdf 1495kb
Sources for the history of the Istrian Dioceses kept in the Historical Diocesan Archives and Libraries of Udine (str. 17-31)

engleski pdf 1495kb
Fonti per la storia delle diocesi istriane negli Archivi e nelle Biblioteche Storiche Diocesane di Udine (str. 17-31)

Katja Piazza
Stručni rad

talijanski pdf 1495kb
HR-DAPA-322 Sumarni inventar fonda Poduzeće »Utovar-istovar« Rovinj 1952–1962 (str. 31-46)

hrvatski pdf 362kb
HR-DAPA-322 Summary Inventory of the Fonds of the Company »Utovar-istovar« Rovinj (str. 31-46)

engleski pdf 362kb
HR-DAPA-322 Inventario sommario del fondo Impresa »Utovar-istovar« Rovigno 1952–1962 (str. 31-46)

Andrea Runko Babić
Stručni rad

talijanski pdf 362kb
Sumarni inventar fonda Narodni odbor općine Labin 1955.–1963. (str. 47-92)

hrvatski pdf 529kb
Summary Inventory of the Fonds People’s Committee of the Municipality of Labin 1955–1963 (str. 47-92)

engleski pdf 529kb
Inventario sommario del fondo Comitato popolare del comune di Albona 1955–1963 (str. 47-92)

Hendi Hrelja
Stručni rad

talijanski pdf 529kb
Ližnjanština razvijenoga i kasnog srednjovjekovlja (str. 93-118)

hrvatski pdf 460kb
Ližnjan and its surroundings of the High and Late Middle Ages (str. 93-118)

engleski pdf 460kb
Il territorio lisignanese nel Pieno e Basso Medioevo (str. 93-118)

Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 460kb
Sjedišta mletačke vlasti u Sv. Lovreču Pazenatičkom (str. 119-137)

hrvatski pdf 1808kb
Seats of Venetian government in Sveti Lovreč Pazenatički (str. 119-137)

engleski pdf 1808kb
Le sedi del potere della Repubblica di Venezia a San Lorenzo del Pasenatico (str. 119-137)

Petar Strunje
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 1808kb
Gologorica u Kronici Župe (1892. – 1918.) prema zapisima župnika Ljudevita Žvačeka (str. 139-161)

hrvatski pdf 405kb
Gologorica in the Parish Chronicle (1892-1918) according to the records of the parish priest Ljudevit Žvaček (str. 139-161)

engleski pdf 405kb
Moncalvo in Cronaca parrocchiale (1892-1918) in base alle annotazioni del parroco Ljudevit Žvaček (str. 139-161)

Stipan Trogrlić
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 405kb
Stilistička analiza plakata kinopredstava porečkoga Kinematografa iz 1912. godine (str. 163-179)

hrvatski pdf 1858kb
Stylistics of the posters for cinema shows by the Poreč Kinematograf from 1912 (str. 163-179)

engleski pdf 1858kb
La stilistica dei manifesti di spettacoli cinematografici del Cinematografo Parentino del 1912 (str. 163-179)

Valter Milovan
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 1858kb
Pripreme za dolazak Međusavezničke komisije u Istru 1946.: lokalne političke prakse i izazovi u Zoni B (str. 181-205)

hrvatski pdf 441kb
Preparations for the Arrival of the Interallied Boundary Commission in Istria in 1946: Local Political Practices and Challenges in Zone B (str. 181-205)

engleski pdf 441kb
I preparativi per l’arrivo della Commissione interalleata in Istria nel 1946: pratiche politiche locali e problematiche nella Zona B (str. 181-205)

Eric Ušić
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 441kb
Josip Šiklić – Mario Bratulić, Sv. Petar u Šumi u prošlosti i sadašnjosti, Žminj – Sveti Petar u Šumi: Čakavski sabor Žminj; Općina Sv. Petar u Šumi, 2025., 160 str. (str. 209-211)

Slaven Bertoša
Ostalo

hrvatski pdf 73kb
Maja Milovan – Valter Milovan, Antroponimia rovignese. Nomi e cognomi di Rovigno dal 1560 al 1950, Rovinj – Rovigno: Comunità degli Italiani – Zajednica Talijana »Pino Budicin«, 2024., 232 str. (str. 212-215)

Slaven Bertoša
Ostalo

hrvatski pdf 76kb
Progetto di ricerca: Riflessi mediterranei. Venezia mito e modello tra Sette e Ottocento, Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Archivio di Stato di Pisino, Società di studi storici e geografici di Pirano (str. 216-217)

Giulia Delogu
Ostalo

17. Državni stručni skup Istra u Domovinskom ratu, Pula: Hotel »Pula«, 25. – 27. veljače 2025. (str. 218-219)

Vedran Dukovski
Ostalo

hrvatski pdf 104kb
Mostra: Il battistero della cattedrale di Trieste. Storia di rinascite culturali, segni di rigenerazione spirituale, Trieste, cappella S. Giovanni, già battistero della Cattedrale di S. Giusto Martire, 24 giugno 2025-30 novembre 2025. (str. 220-221)

Giovanni Luca
Ostalo

Tomislav Galović, Branko Fučić: okvir djela – trenuci života, Malinska: Općina Malinska-Dubašnica, 2025., 331 str. (str. 222-226)

Milan Mihaljević
Ostalo

hrvatski pdf 141kb
Međunarodni znanstveni skup Casanova in time 1725-2025, Venecija, 4. – 7. lipnja 2025. (str. 227-230)

Mirela Mrak Kliman, Jasna Vlahović, Biserka Budicin
Ostalo

hrvatski pdf 130kb
Međunarodni znanstveni skup Mito e modello: echi della Repubblica di Venezia tra Sette e Ottocento, Venecija, Università Ca’ Foscari di Venezia. Venecija, 18. – 19. rujna 2024. (str. 231-232)

Stefanija Načinović Licul
Ostalo

hrvatski pdf 106kb
Stipan Trogrlić, Župa Krista Spasitelja Veli Vrh, Pazin: »Josip Turčinovic« d. o. o., 2024., 96 str. (str. 233-234)

Samanta Paronić
Ostalo

hrvatski pdf 109kb
Dva biografska leksikona (str. 235-236)

Josip Šiklić
Ostalo

hrvatski pdf 108kb
Milan Simčić, Svjedok jednog stoljeća, Split: Književni krug (Biblioteka Posebna izdanja), 2024., 391 str. (str. 237-239)

Marko Trogrlić
Ostalo

hrvatski pdf 162kb
Furio Bianco, »Mistri cargnelli« in Istria. Tra lavoro in bottega, traffici economici e speculazioni finanziarie (secoli XVI-XIX), Udine: Deputazione di Storia Patria per il Friuli, 2024, pp. 172. (str. 240-241)

Denis Visintin
Ostalo

hrvatski pdf 105kb
Drago Kraljević, Slobodni Teritorij Trsta u fokusu talijanske politike i diplomacije (1947. - 1954.), Umag: Gradska knjižnica Umag, 2025., 184 str. (str. 242-243)

Denis Visintin
Ostalo

hrvatski pdf 112kb
Tullio Vorano, Umrli su uzalud – 718 poginulih rudara u rudnicima Labinštine, Zagreb: Despot infinitus, 2024., 337 str. (str. 244-245)

Deni Vlačić
Ostalo

hrvatski pdf 107kb
Zbornik u čast Stipana Trogrlića, ur. Elvis Orbanić, Marko Trogrlić, Split: Književni krug; Pazin: Državni arhiv u Pazinu; Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Pula: Filozofski fakultet Sveucilišta Jurja Dobrile u Puli, 2024., 415 str. (str. 246-251)

Kristijan Žgaraljdić
Ostalo

hrvatski pdf 147kb
Slovenski svećenici u hrvatskoj Istri u 19. i 20. stoljeću, Barbara Riman (ur.). Pazin – Poreč – Ljubljana: Državni arhiv u Pazinu, Porečka i Pulska biskupija, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2024., 131 str. (str. 252-255)

Kristijan Žgaraljdić
Ostalo

hrvatski pdf 124kb
U SPOMEN Giuseppe Cuscito (Milje, 12. ožujka 1940. – Milje, 16. prosinca 2024.) (str. 259-260)

Robert Matijašić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 647kb

