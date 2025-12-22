 Skoči na glavni sadržaj

Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost , Vol. 57 No. 218(4), 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 3-4)

Ivana Peruško
Uvodnik

Opričnikovi osjećaji (O Opričnikovu danu Vladimira Sorokina) (str. 5-23)

The Feelings of an Oprichnik (On Vladimir Sorokin’s Day of the Oprichnik)

Josip Užarević
Izvorni znanstveni članak

Država bez osobina: o Musilovoj Kakaniji (str. 25-39)

A State Without Qualities: On Musil’s Kakania

Marijan Bobinac
Pregledni rad

Elementi rituala u kazalištu i analogĳe između drame i mita, kazališta i rituala (str. 41-51)

Boris Senker
Ostalo

“Razlog novog predmeta”. Bistabilna preobrazba Danteove kancone Gospe, što znate duh ljubavi prave u Novome životu (str. 53-73)

“The Occasion for My New Theme”: The Bistable Transformation of Dante’s Canzone Ladies Who Have Intelligence of Love in La Vita Nuova

Morana Čale
Izvorni znanstveni članak

“E a questo punto chiedo ancora aiuto alla poesia”: pjesništvo Wisławe Szymborske u prozi Antonija Tabucchija (str. 75-103)

“E a questo punto chiedo ancora aiuto alla poesia”: The Poetry of Wisława Szymborska in the Prose of Antonio Tabucchi

Tatjana Peruško
Izvorni znanstveni članak

Jezik Brune Schulza u prĳevodu na hrvatski: translatološki osvrt na Dućane cimetne boje (str. 105-122)

The Language of Bruno Schulz in Croatian Translation: A Translatological Review of The Cinnamon Shops

Ivana Vidović Bolt, Petra Koljnrekaj, Miroslav Hrdlička
Izvorni znanstveni članak

Zlo u romanima Joanne Bator (str. 123-143)

Representations of the Evil in Joanna Bator’ Novels

Sandra Banas, Filip Kozina
Izvorni znanstveni članak

Sub speciae polonitatis: Zofia Nałkowska o poljskim piscima (str. 145-156)

Sub specie polonitatis: Zofia Nałkowska on Polish Writers (str. 145-156)

Tea Rogić Musa
Pregledni rad

“Bila je materĳal od kojega je mogla nastati Pripovĳest” (Antoni Libera, Madame, preveo Dalibor Blažina, Zagreb: Fraktura, 2025) (str. 157-159)

Antonio Milovina
Recenzija, prikaz

