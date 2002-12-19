 Skoči na glavni sadržaj

Pomorstvo , Vol. 16 , 2002.

  • Datum izdavanja: 19.12.2002.
  • Objavljen na Hrčku: 04.03.2026.

Sadržaj

Tehničko-tehnološka opravdanost izgradnje višenamjenskog terminala u riječkoj luci (str. 11-23)

Čedomir Dundović, Ines Kolanović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 6827kb
Integralni pristup u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem (str. 25-35)

Tanja Poletan, Hrvoje Baričević
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 6556kb
O svjetskoj kontejnerskoj floti (str. 37-50)

Mirano Hess, Svjetlana Bešlić
Pregledni rad

hrvatski pdf 6869kb
The global trends and outlooks of liner shipping (str. 51-62)

Vlado Frančić
Pregledni rad

engleski pdf 6841kb
Dinamičko programiranje u optimizaciji prijevoza kontejnera morem (str. 63-74)

Svjetlana Bešlić
Stručni rad

hrvatski pdf 5529kb
Nova generacija brodskih plinskih turbina u zamjenu za brodske sporohodne dizelske motore (str. 77-82)

Enco Tirelli, Dragan Martinović
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 2716kb
A multilingual marine engineering dctionary (str. 83-91)

Josip Luzer
Prethodno priopćenje

engleski pdf 5054kb
Izbjegavanje sudara na moru prema modelu neuronskih mreža (str. 93-97)

Julije Skenderović, Jasminka Bonato
Pregledni rad

hrvatski pdf 2192kb
Prilog određivanju odnosa duljine i periode valovlja Jadranskog mora (str. 99-104)

Dinko Zorović, Robert Mohović, Đani Mohović
Pregledni rad

hrvatski pdf 2609kb
Linearne nepristrane ocjene i metoda najmanjih kvadrata (str. 105-118)

Mica Savić
Stručni rad

hrvatski pdf 5515kb
Politička institucionalizacija u velikim organizacijama (str. 121-134)

Mijo Biličić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 8025kb
Birokracija u državnim, privrednim i brodarskim organizacijama (str. 135-151)

Mijo Biličić
Pregledni rad

hrvatski pdf 10887kb
Izvješće carskoga komornika o eksploataciji šuma Vojne Hrvatske za francusku mornaricu (str. 153-159)

Ljubinka Toševa Karpowicz
Stručni rad

hrvatski pdf 3839kb
Neki pokazatelji srednjoškolskog obrazovanja u Malom Lošinju (str. 161-173)

Aldina Stuparich
Stručni rad

hrvatski pdf 6116kb
Luke Sjedinjenih Američkih Država; razvoj i struktura. M. C. Ircha: US ports: evoluton and structure. Maritime policy and managemen vol. 22, no. 4, 281-294. Prevela: Tatjana Šepić (str. 177-192)

M. C. Ircha
Ostalo

hrvatski pdf 10077kb
Britanska industrija lučkog prometa: zaposlenost, radna praksa i produktivnost. Peter Turnbull and Syd Weston: The British part transport industry. Part 2. Employement. Working practices and produetivity, Maritime Policy Management, vol. 20, no. 3, 181-195. Prevela: Tatjana Šepić (str. 193-210)

Peter Turnbull, Syd Weston
Ostalo

hrvatski pdf 10842kb
Elementi potrebni za uspjeh brodskih upravitelja. John Spruyt: Ship Management, glava 4., Lloyd's Press Lta., London — New York — Hamburg — Hong Kong, 1994., str. 71.-95. Prevela: Tatjana Šepić (str. 211-236)

Spruyt John
Ostalo

hrvatski pdf 13925kb

