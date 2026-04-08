Journal of Central European Agriculture , Vol. 27 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 08.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.04.2026.

Sadržaj

Effects of the automatic feeding with dynamic feed delivery time on milk yield and composition in commercial dairy cow herd (str. 1-10)

Wpływ automatycznego żywienia z dynamicznym czasem podawania paszy na wydajność i skład mleka w stadzie krów mlecznego (str. 1-10)

Kamil SIATKA, Anna SAWA, Dariusz PIWCZYŃSKI
Izvorni znanstveni članak

Study of the effect of a combination containing some plant essential oils on growth performance, blood parameters, and health of Holstein suckling calves (str. 11-20)

Sadegh SOHRABIFAR, Kamran REZAYAZDI, Mehdi DEHGHAN BANADAKI, Parham MOSLEHIFAR, Alireza RAJABINEJAD
Izvorni znanstveni članak

The effect of housing type on the risk of heat stress in dairy calves in central European conditions (str. 21-29)

Vliv typu ustájení na riziko tepelného stresu u telat ve středoevropských podmínkách (str. 21-29)

Zdeněk HAVLÍČEK, Lucie LANGOVÁ, Irena VRTKOVÁ, Vladimír CHRÁST, Martin SOBOTKA, Petr DOLEŽAL, Katarzyna SZWEDZIAK
Izvorni znanstveni članak

Longitudinal analysis of growth traits in Rayeni goats via random regression (str. 30-41)

Mohammad Reza BAHREINI BEHZADI, Tayebeh BESHARAT
Izvorni znanstveni članak

Improving hatching performance and chick quality in egg-type layers by modulating the incubation temperature (str. 42-56)

Izboljšanje valilnih rezultatov in kakovosti piščancev pri nesnicah lahkega t ipa z uravnavanjem temperature med valjenjem (str. 42-56)

Dušan TERČIČ
Izvorni znanstveni članak

Black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal as an innovative feed source: analysis of its effect on broiler thigh quality (str. 57-68)

Hmyzia múčka z lariev muchy čiernej (Hermetia illucens) ako inovatívny zdroj krmiva: analýza jej vplyvu na kvalitu stehien brojlerov (str. 57-68)

Stanislava DROTÁROVÁ, Branislav GÁLIK, Milan ŠIMKO, Miroslav JURÁČEK, Michal ROLINEC, Ondrej HANUŠOVSKÝ, Mária KAPUSNIAKOVÁ, Matúš DŽIMA, Eva MIXTAJOVÁ, Kristína KOLBASKÁ
Izvorni znanstveni članak

Partial replacement of soybean meal with partially defatted Black Soldier Fly (Hermetia illucens L.) larvae meal did not change dietary metabolizable energy and growth performance of broilers (str. 69-77)

Частичното заместване на соев шрот с частично обезмаслено брашно от ларви на черна войнишка муха (Hermetia illucens L.) не влияе върху обменната енергия на фуража и растежа на пилета бройлери (str. 69-77)

Sashka CHOBANOVA, Nikolay KARKELANOV, Stephen Charles MANSBRIDGE, Isobel Margaret WHITING, Stephen Paul ROSE, Vasil PIRGOZLIEV
Izvorni znanstveni članak

The role of alarm pheromone in honey bee (Apis mellifera L.) colonies (str. 78-88)

Uloga alarmnog feromona u zajednicama medonosne pčele (Apis mellifera L.) (str. 78-88)

Saša PRĐUN
Pregledni rad

Monitoring the impact of changes in weather on the activity of bee communities in the five regions of the Republic of Croatia (str. 89-101)

Praćenje utjecaja promjena vremenskih prilika na aktivnost pčelinjih zajednica u pet regija Republike Hrvatske (str. 89-101)

Tatjana TUŠEK, Elena MIHALIĆ, Damir ALAGIĆ, Marijana VRBANČIĆ IGRIĆ, Miomir STOJNOVIĆ, Goran MIKEC, Marija JAKUŠ HRESTAK
Izvorni znanstveni članak

Molecular characterization and antimicrobial susceptibility of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium originating from the food chain (str. 102-121)

Molekularna karakterizacija i antimikrobna osetljivost Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium poreklom iz lanca hrane (str. 102-121)

Marko DMITRIĆ, Vladimir KURĆUBIĆ, Dejan VIDANOVIĆ, Saša ŽIVKOVIĆ, Matija MUNJIĆ, Ivan VIĆIĆ, Nedjeljko KARABASIL
Izvorni znanstveni članak

Soybean performance in response to growth regulators, herbicides, and biofertilizers (str. 122-133)

Franciele Fátima FERNANDES, Clovis Arruda SOUZA, Gesieli Priscila BUBA, Camila CIGEL, Vitória Carvalho Souza BORGES, Luís SANGOI
Izvorni znanstveni članak

Optimizing integrated nutrient management strategies for maximizing yield and quality of table beet (Beta vulgaris L.) under subtropical conditions (str. 134-143)

Sabuj Chandra ROY, Farhana ZAMAN, Anjon MALLICK, Swapan Kumar PAUL
Izvorni znanstveni članak

The impact of maceration and fermentation protocol on the composition and sensory properties of cv. Trnjak (Vitis vinifera L.) wine (str. 144-161)

Utjecaj maceracije i fermentacijskog protokola na sastav i senzorna svojstva vina 'Trnjak' (str. 144-161)

Marina VRANJEŠ, Tihomir PRUSINA, Ana JEROMEL, Ivana TOMAZ, Iva ŠIKUTEN, Višnja VASILJ, Bernard KOZINA, Ana-Marija JAGATIĆ KORENIKA
Izvorni znanstveni članak

Sorghum genotypes response to dryland conditions of northern Kazakhstan (str. 162-177)

Sansyzbay MEMESHOV, Aleksandar SIMIĆ, Ildar BOGAPOV, Dragan TERZIĆ, Violeta MANDIĆ, Shynar DURMEKBAYEVA, Arman KALIN
Izvorni znanstveni članak

Effect of different nitrogen fertilizer formulations on the morphological and phytochemical characteristics of various lettuce (Lactuca sativa L.) cultivars (str. 178-186)

Uticaj različitih formulacija azotnih đubriva na morfološke i fitohemijske karakteristike različitih sorata zelene salate (Lactuca sativa L.) (str. 178-186)

Nenad PAVLOVIĆ, Jelena MLADENOVIĆ, Ivana ŽIVKOVIĆ, Dalibor TOMIĆ, Milomirka MADIĆ, Vladimir ZORNIĆ
Izvorni znanstveni članak

Occurrence and diversity of apple mosaic ilarvirus in apple and hazelnut in Serbia (str. 187-194)

Zastupljenost i genetička raznovrsnost virusa mozaika jabuke na jabuci i lešniku u Srbiji (str. 187-194)

Bojana VASILIJEVIĆ, Vera KATANIĆ, Darko JEVREMOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

Presence of Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) haplotypes in Croatia (str. 195-203)

Prisutnost haplotipova vrste Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) u Republici Hrvatskoj (str. 195-203)

Ivana PALADIN SOČE, Adrijana NOVAK, Raied ABOU KUBAA, Ivana KRIŽANAC
Izvorni znanstveni članak

The impacts of maize seed phenology and nutritive traits imparting tolerance to the rice weevil (Sitophilus oryzae L.) (str. 204-219)

Značaj osobina i nutritivne vrednosti semena kukuruza u tolerantnosti semena kukuruza prema pirinčanom žišku (Sitophilus oryzae L.) (str. 204-219)

Sonja GVOZDENAC, Milica ŠKORIĆ, Dejan PRVULOVIĆ, Radenka KOLAROV, Jelena OVUKA, Snežana TANASKOVIĆ, Zagorka LOZANOV-CRVENKOVIĆ, Dušan STANISAVLJEVIĆ, Aleksandra NASTASIĆ, Vojka BABIĆ, Milivoj RADOJČIN, Ivan PAVKOV, Dušan MARKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

Fresh olive pomace as organic soil amendment for olive grove and its effect on olive leaf and fruit mineral composition (str. 220-234)

Svježa komina kao organski poboljšivač tla u masliniku i njen utjecaj na mineralni sastav lista i ploda masline (str. 220-234)

Lepomir ČOGA, Šimun KOLEGA, Magdalena ZORICA, Sanja SLUNJSKI, Marko ZORICA
Izvorni znanstveni članak

Effect of different methods (conventional and strip-till) of maize cultivation on topsoil moisture and temperature (str. 235-248)

Vliv různých způsobů (konvenční a strip-till) pěstování kukuřice na vlhkost a teplotu půdy ve svrchvní vrstvě (str. 235-248)

David KABELKA, David KINCL, Pavel FORMÁNEK, Vojtěch ŠTROS, Antonín KINTL, Jan VOPRAVIL
Izvorni znanstveni članak

Correlation of blossom end rot incidence with biomass production and fruit quality parameters in tomato plants treated with foliar nutrients (str. 249-260)

Heidi M. MEDINA-MONTENEGRO, Vicente J. ÁLVAREZ-MARES, Pedro A. ROJAS-ROJAS, Lidia E. AYÓN-REYNA, Ana K. UREÑA-SEPÚLVEDA, Denisse A. DÍAZ-CORONA, Humberto RAMOS-SOTELO, Jordi G. LÓPEZ-VELÁZQUEZ
Izvorni znanstveni članak

Fingerprinting of soil organic matter composition by attenuated total ref lectance – Fourier transform infrared spectroscopy (str. 261-288)

Karakterizacija organske tvari tla upotrebom prigušene totalne refleksije – infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom (str. 261-288)

Sofia KAPENI, Željka ZGORELEC, Ivana ŠESTAK, Apolka UJJ, Lidija SVEČNJAK
Pregledni rad

Remuneration and benefit preferences of agricultural employees in the Czech Republic (str. 289-302)

Odměňování a benefity zemědělských zaměstnanců v České republice (str. 289-302)

Jaroslav VRCHOTA, Petr ŘEHOŘ, Lukáš KLARNER
Izvorni znanstveni članak

