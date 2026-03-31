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Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu , Vol. 63 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Pravna priroda i sudska kontrola nadzornih postupaka javnopravnih tijela (str. 1-20)

hrvatski pdf 295kb
Legal Nature and Judicial Review of Supervisory Procedures Conducted by Public Authorities (str. 1-20)

Lana Ofak, Marko Šikić
Pregledni rad

Kontrola nad upravom kroz nadzor izvršenja upravnosudskih odluka (str. 21-34)

hrvatski pdf 229kb
Control over the Administration through Supervision of the Execution of Administrative Court Decisions (str. 21-34)

Bosiljka Britvić Vetma, Božidar Horvat, Ivan Malenica
Pregledni rad

Učinci poništavajućih odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti i zakonitosti drugih propisa (str. 35-50)

hrvatski pdf 234kb
The Effects of Annulment Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia in Proceedings of Abstract Review of the Constitutionality and Legality of Other Regulations (str. 35-50)

Mato Arlović
Pregledni rad

Le contrôle par le Conseil d’État de l’application par l’administration du droit de l’Union européenne (str. 51-58)

francuski pdf 196kb
Kontrola Državnog savjeta nad upravom u primjeni prava Europske unije (str. 51-58)

The Conseil d’État’s Review of the Administration’s Application of European Union Law (str. 51-58)

Liza Bellulo
Izlaganje sa skupa

Les contrôles non juridictionnels de l’administration (str. 59-66)

francuski pdf 184kb
Vansudska kontrola nad javnom upravom (str. 59-66)

Non-Jurisdictional Controls of the Administration (str. 59-66)

Delphine Hédary
Izlaganje sa skupa

Le contrôle de l’administration en tant qu’employeur (str. 67-75)

francuski pdf 184kb
Kontrola uprave kao poslodavca (str. 67-75)

Control of the Administration as an Employer (str. 67-75)

Olivier Japiot
Izlaganje sa skupa

Le contrôle des autorités administratives indépendantes : entre dépendance et reddition des comptes (str. 77-82)

francuski pdf 175kb
Kontrola nezavisnih regulatornih agencija: između ovisnosti i odgovornosti (str. 77-82)

The Control of Independent Administrative Authorities: Between Dependence and Accountability (str. 77-82)

Francesco Martucci
Izlaganje sa skupa

Le contrôle par le juge administratif de l’exécution par l’administration des décisions de justice (str. 83-92)

francuski pdf 205kb
Upravnosudska kontrola u izvršavanju presuda od strane javne uprave (str. 83-92)

The Administrative Judge’s Control over the Administration’s Execution of Court Decisions (str. 83-92)

Jérôme Michel
Izlaganje sa skupa

Le contrôle externe de l’administration : l’exemple du Défenseur des droits (str. 93-102)

francuski pdf 215kb
Vansudska kontrola javne uprave od strane pravobranitelja (str. 93-102)

External Control of the Administration: The Example of the Defender of Rights (str. 93-102)

Richard Senghor
Izlaganje sa skupa

Femicid u fokusu: od globalnih preporuka do regionalnih rješenja, s posebnim osvrtom na izazove u primjeni konvencije Belém do Pará (str. 105-128)

hrvatski pdf 348kb
Femicide in Focus: From Global Recommendations to Regional Solutions, with Special Emphasis on the Challenges in Implementing the Belém do Pará Convention (str. 105-128)

Marissabell Škorić, Sandra Fabijanić Gagro
Izvorni znanstveni članak

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