Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu , Vol. 63 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 31.03.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Lana Ofak, Marko Šikić
Pregledni rad
Bosiljka Britvić Vetma, Božidar Horvat, Ivan Malenica
Pregledni rad
Liza Bellulo
Izlaganje sa skupa
Delphine Hédary
Izlaganje sa skupa
Olivier Japiot
Izlaganje sa skupa
Francesco Martucci
Izlaganje sa skupa
Jérôme Michel
Izlaganje sa skupa
Richard Senghor
Izlaganje sa skupa
Marissabell Škorić, Sandra Fabijanić Gagro
Izvorni znanstveni članak
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