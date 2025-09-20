Pro tempore , No. 20, 2025.
- Datum izdavanja: 20.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Marija Bišćan
Uvodnik
Filip Bačurin
Stručni rad
Filip Bačurin, Adrian Filčić
Bibliografija
Ognjen Tošović
Pregledni rad
Ruben Prstec
Pregledni rad
Chiara Bottici
Izvorni znanstveni članak
Ivan Mačukat
Pregledni rad
Matej Vodopivec, Tamara Logar
Pregledni rad
Tamas Rudas
Pregledni rad
Kristina Husinec
Pregledni rad
Matija Pudić
Stručni rad
Stanka Mujo
Pregledni rad
David Bruce MacDonald
Izvorni znanstveni članak
Filip Triska
Esej
Josip Poljak
Stručni rad
Marija Bišćan, Ivan Mrnarević
Pregledni rad
Rafał Kanas
Stručni rad
Alessandro Bianchi, Amberlea Jones
Stručni rad
Ana Furlan Sfarčić
Pregledni rad
Petra Licul
Pregledni rad
Anna Knyazeva
Esej
Ante Erceg, Lovro Klaso
Pregledni rad
Josip Štrkalj
Pregledni rad
Karlo Košir
Recenzija, prikaz
Petrunjela-Dana Košta
Recenzija, prikaz
Matija Pudić
Recenzija, prikaz
Filip Bačurin
Recenzija, prikaz
Kristina Husinec, Lovro Turalija
Recenzija, prikaz
Karlo Košir
Recenzija, prikaz
Karlo Košir
Recenzija, prikaz
Ivan Moškatelo
Recenzija, prikaz
Marko Perišić
Recenzija, prikaz
Benjamin Pintarec
Recenzija, prikaz
Matija Pudić
Recenzija, prikaz
Ivan Buljević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Benjamin Pintarec
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Karlo Andlar
Ostalo
Filip Bačurin
Ostalo
Filip Bačurin
Ostalo
Marija Bišćan
Ostalo
Ivan Buljević
Uvodnik
Ivan Moškatelo
Ostalo
Tita Mikulaš
Ostalo
Tita Mikulaš
Ostalo
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