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Pro tempore , No. 20, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 2-6)


Ostalo

hrvatski pdf 212kb
20. broj – Na pragu trećeg desetljeća (str. 7-12)

Marija Bišćan
Uvodnik

hrvatski pdf 254kb
Kratka povijest časopisa Pro tempore (str. 13-30)

Filip Bačurin
Stručni rad

hrvatski pdf 386kb
Časopis studenata povijesti Pro tempore Kronologija izlaženja i bibliografija 2021–2024. (str. 31-48)

Filip Bačurin, Adrian Filčić
Bibliografija

hrvatski pdf 386kb
Mit kao fundament i mit kao argument: politička uloga mita u delima Herodota i Tukidida (str. 53-84)

Myth as Foundation and Myth as Argument: The Political Role of Myth in the Works of Herodotus and Thucydides (Summary) (str. 84-84)

Ognjen Tošović
Pregledni rad

engleski pdf 575kb
Škola mita i simbola: paradigme u studijama američkog identiteta 1939–1956. (str. 85-112)

hrvatski pdf 521kb
Myth and Symbol School: Paradigms in the Studies of American Identity 1939–1956 (Summary) (str. 112-112)

Ruben Prstec
Pregledni rad

Mit, povijesni narativ i društveni imaginarij (str. 113-134)

Chiara Bottici
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 444kb
Kosovski mit – povijest zloupotrebe (str. 139-155)

hrvatski pdf 401kb
The Kosovo Myth: The History of Misuse (Summary) (str. 155-155)

Ivan Mačukat
Pregledni rad

Between Myth and History: The Carantanian Legacy – (Mis)uses of the Carantanian Myth in Slovene Historiography (str. 157-176)

engleski pdf 1616kb
Između mita i povijesti: Karantansko naslijeđe – (zlo)upotreba karantanskog mita u slovenskoj historiografiji (Sažetak) (str. 176-176)

Matej Vodopivec, Tamara Logar
Pregledni rad

The Legend of the Last Hussar. The Myth of August von Mackensen in Context of the Weberian Categorization of Political Rule (str. 177-202)

engleski pdf 501kb
Legenda Posljednjeg husara. Mit Augusta von Mackensena u kontekstu Weberove kategorizacije političke vlasti (Sažetak) (str. 202-202)

Tamas Rudas
Pregledni rad

Amerika kao „Novi Rim“ – pregled narativa usporedbe i „propasti“ (str. 203-232)

hrvatski pdf 577kb
America as the “New” Rome—Analysis of the Narrative of Continuity and “Fall” of Rome and Classical Symbolism in American History (Summary) (str. 232-232)

Kristina Husinec
Pregledni rad

engleski pdf 577kb
Hrvatska kao antemurale Christianitatis: primjer historiografije Matije Mesića (str. 237-255)

hrvatski pdf 420kb
Croatia as antemurale Christianitatis: an example of the historiography of Matija Mesić (Summary) (str. 255-255)

Matija Pudić
Stručni rad

Projiciranje nacionalnog kontinuiteta: Grgur Ninski iz perspektive povjesničara Grge Novaka (str. 257-269)

hrvatski pdf 340kb
Presenting National Continuity: Gregory of Nin in the Works of Historian Grga Novak (Summary) (str. 269-269)

Stanka Mujo
Pregledni rad

Mas(a)k(r)iranje prošlosti: Drugi svjetski rat i balkanski Historikerstreit (str. 271-296)

David Bruce MacDonald
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 507kb
Povjesničar i državnik! Franjo Tuđman i 30. svibnja 1990. (str. 297-309)

hrvatski pdf 352kb
Historian and statesman! Franjo Tudjman and May 30th, 1990 (Summary) (str. 309-309)

Filip Triska
Esej

Usporedba prikaza Domovinskog rata u suvremenim hrvatskim i srpskim gimnazijskim udžbenicima (str. 311-344)

hrvatski pdf 568kb
Comparison of Representations of the Croatian Homeland War in Contemporary Croatian and Serbian High School Textbooks (Summary) (str. 344-344)

Josip Poljak
Stručni rad

Povijest ili mit u kulturi sjećanja i službi nacije? Prilog proslavi tisuću i sto godina Hrvatskog Kraljevstva (str. 345-362)

hrvatski pdf 391kb
History or Myth in Cultural Memory and in Service of the Nation? A Contribution to the Anniversary of 1100 Years of the Kingdom of Croatia (Summary) (str. 362-362)

Marija Bišćan, Ivan Mrnarević
Pregledni rad

Narratives of Femininity in the Work of Usama ibn Munqidh (str. 367-382)

engleski pdf 406kb
Usama ibn Munkiz: Narativi o ženstvenosti (Sažetak) (str. 382-382)

Rafał Kanas
Stručni rad

From Parliaments to Newspapers: The Roma Narrative in The Carniolan Provincial Assembly, Parliamentary Debates of First Yugoslavia and in Slovenian Newspapers (str. 383-397)

engleski pdf 382kb
Od parlamenta do novina: narativi o Romima u Kranjskoj regionalnoj skupštini, parlamentarnim debatama Kraljevine SHS/Jugoslavije i slovenskim novinama (Sažetak) (str. 397-397)

Sara Očko
Stručni rad

Demythologising Psychiatry: A Collaborative Approach to Deconstructing Extremes in the Historical Perception of Mental Health Care in Britain and France (str. 399-427)

engleski pdf 1351kb
Demitologizacija psihijatrije: kolaborativan pristup dekonstrukciji ekstrema u historijskoj percepciji skrbi za mentalno zdravlje u Velikoj Britaniji i Francuskoj (Sažetak) (str. 427-427)

Alessandro Bianchi, Amberlea Jones
Stručni rad

Mit o ženi: poslušna i podređena žena u Iranu (str. 429-441)

hrvatski pdf 510kb
The Myth of a Woman: The Obedient and Submissive Woman in Iran (Summary) (str. 441-441)

Ana Furlan Sfarčić
Pregledni rad

Germanizacija kršćanstva: Semantičke transformacije u procesu kristijanizacije germanskog svijeta (str. 445-454)

hrvatski pdf 350kb
The Germanization of Christianity: Semantic Transformations in the Christianization of the Germanic World (Summary) (str. 454-454)

Petra Licul
Pregledni rad

The Building of a Cult Through a Myth: The Case of St. James the Elder (str. 455-465)

engleski pdf 322kb
Izgradnja kulta preko mita: slučaj svetog Jakova Zebedejevog (Saž (str. 465-465)

Anna Knyazeva
Esej

Prezbiter Ivan, evolucija kršćanskog poimanja Orijenta u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (str. 467-479)

hrvatski pdf 359kb
Prester John, the Evolution of the Christian Notion of the Orient in the High and Late Middle Ages (Summary) (str. 479-479)

Ante Erceg, Lovro Klaso
Pregledni rad

Božanstvo Pernate Zmije u mitologijama pretkolumbovske Amerike (str. 481-494)

hrvatski pdf 2279kb
The Feathered Serpent Deity in the Mythologies of Pre-Columbian America (Summary) (str. 494-494)

Josip Štrkalj
Pregledni rad

Domaći, Domovoj, Domovoy… Slavenski kućni duh kao zaštitnik kućnog ognjišta i uspostava tradicionalnih vrijednosti posredstvom vjerovanja u nadnaravna kućna stvorenja (str. 495-513)

Irena Mutak
Uvodnik

hrvatski pdf 418kb
Vjeran Kursar, Hrvatski Levantinci u osmanskom Istanbulu (Zagreb: Srednja Europa, 2024), 293 str. (str. 517-522)

Karlo Košir
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 253kb
Rosemary Hill, Time’s Witness: History in the Age of Romanticism (London: Penguin books, 2023), 416 str. (str. 523-526)

Petrunjela-Dana Košta
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 256kb
Perry Anderson, Disputing Disaster: A Sextet on the Great War (London: Verso, 2024), 373 str. (str. 527-530)

Matija Pudić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 236kb
Ciklus tribina Od teorije do historije (str. 531-540)

Filip Bačurin
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 302kb
Razumijevanje sebe i Drugog kroz interaktivni rad: prikaz radionice o narativima i emocijama (str. 541-548)

Kristina Husinec, Lovro Turalija
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 286kb
Izvještaj sa Studentskog foruma Povijesna perspektiva Osmanskog Carstva i Republike Turske, Zagreb, 5. prosinca 2024. (str. 549-551)

Karlo Košir
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 224kb
Izvještaj s Tribine Pro tempore – pro historia: razgovor s glavnim urednicima časopisa Pro tempore povodom obilježavanja dvadesete obljetnice izlaženja, Zagreb, 13. svibnja 2025. (str. 553-556)

Karlo Košir
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 231kb
Izvještaj sa znanstvenog skupa Colloquia Mediaevalia Croatica VI: Hrvatska državnost u srednjem vijeku između historije i mita, 4. prosinca 2024. (str. 557-562)

Ivan Moškatelo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 257kb
Izvještaj s okruglog stola Časopisi studenata povijesti u Hrvatskoj, Zagreb, 29. studenog 2024. (str. 563-565)

Marko Perišić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 227kb
Izvještaj s Međunarodne konferencije za mlade istraživače Vestigia: Mitovi i narativi, Zagreb, 24–26. travnja 2025. (str. 567-578)

Benjamin Pintarec
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 836kb
Izvještaj sa znanstvenog skupa Isti rod, različit sudbine: Muškarac može biti i …, Slavonski Brod, 4. prosinca 2024. (str. 579-580)

Matija Pudić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 208kb
Rex et regnum – ciklus predavanja povodom 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva u organizaciji Odjela za povijest i Odjela za likovne umjetnosti Matice hrvatske (str. 581-582)

Vanessa Rendić
Uvodnik

hrvatski pdf 207kb
Janet Nelson (1942–2024) (str. 587-289)

Ivan Buljević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 338kb
Mirko Valentić (1932–2025) (str. 591-592)

Benjamin Pintarec
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 364kb
Intervju s prof. dr. sc. Iskrom Iveljić (str. 597-610)

Karlo Andlar
Ostalo

hrvatski pdf 2127kb
Opera, Music and Society in the 19th Century. An Interview with Philipp Ther (str. 611-621)

Filip Bačurin
Ostalo

engleski pdf 608kb
Razgovor o knjizi Nadilaženje nacionalne paradigme s izv. prof. dr. sc. Branimirom Jankovićem i assist. dr. sc. Nikolom Tomašegovićem (str. 623-641)

Filip Bačurin
Ostalo

hrvatski pdf 928kb
An Interview with Professor Stefan Berger (str. 643-652)

Marija Bišćan
Ostalo

hrvatski pdf 809kb
An Interview with Alexandru Simon (str. 653-658)

Ivan Buljević
Uvodnik

engleski pdf 454kb
An Interview with Professor Jonathan Harris (str. 659-669)

Ivan Moškatelo
Ostalo

engleski pdf 594kb
Intervju s prof. dr. sc. Nebojšom Blanušom (str. 671-682)

Tita Mikulaš
Ostalo

hrvatski pdf 589kb
Intervju s Brankom Vierdom (str. 683-689)

Tita Mikulaš
Ostalo

hrvatski pdf 557kb

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