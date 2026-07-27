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Elektronički zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku , Vol. 20 No. 1-2, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Customer Orientation and Customer-Related Hotel Performance under Conditions of Market Uncertainty (str. 9-28)

engleski pdf 176kb
Orijentiranost na gosta i uspješnost hotela u odnosu na goste u uvjetima tržišnih poremećaja (str. 9-28)

Jasmina Sladoljev, Mijana Matošević Radić, Josipa Đaković
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj društvenih medija na interes žena za sport u Hrvatskoj (str. 29-46)

hrvatski pdf 163kb
The Impact of Social Media on the Women’s Interest in Sports in Croatia (str. 29-46)

Mario Pepur, Goran Dedić, Antonia Kalinić
Izvorni znanstveni članak

Predrevizijsko upravljanje financijskim rezultatom u kontekstu regulativne implementacije ključnih revizijskih pitanja (str. 47-58)

hrvatski pdf 136kb
Pre-Audit Earnings Management In The Context Of Regulatory Implementation Of Key Audit Matters (str. 47-58)

Toni Šušak
Izvorni znanstveni članak

Unutarnje i vanjske migracije stanovništva županija kao kriterij regionalizacije Hrvatske (str. 59-76)

hrvatski pdf 251kb
Internal and External Migration of Counties as a Criterion for the Regionalization of Croatia (str. 59-76)

Marin Maras, Lana Vinovrški
Izvorni znanstveni članak

Inovacijski sustavi u plavoj ekonomiji: komuniciranje i vođenje kulture promjena (str. 77-90)

hrvatski pdf 148kb
Innovation Systems In The Blue Economy: Communicating And Leading The Culture Of Change (str. 77-90)

Mateo Ivanac, Sonja Brlečić Valčić
Prethodno priopćenje

Who most frequently buys EU ecolabel products in organic stores in Croatia? (str. 91-103)

engleski pdf 142kb
Tko najčešće kupuje proizvode s oznakom EU Ecolabel u trgovinama ekološkim proizvodima u Hrvatskoj? (str. 91-103)

Slađana Pavlinović Mršić
Prethodno priopćenje

The Employee Perceptions Of Mystery Shopping And Its Role In Service Quality Management (str. 105-126)

engleski pdf 269kb
Percepcije zaposlenika o tajnoj kupnji i njezina uloga u upravljanju kvalitetom usluga (str. 105-126)

Katja Rakušić Cvrtak, Senka Borovac Zekan, Ivona Šakić
Prethodno priopćenje

Održivost na glazbenim festivalima: perspektiva hrvatskih posjetitelja (str. 127-146)

hrvatski pdf 163kb
Sustainability at Music Festivals: The Perspective of Croatian Visitors (str. 127-146)

Marta Šalinović, Smiljana Pivčević, Ena Jurić
Prethodno priopćenje

Kriptovalute i optimizacija investicijskog portfelja: analiza diverzifikacijskih učinaka (str. 147-158)

hrvatski pdf 250kb
Cryptocurrencies And Investment Portfolio Optimization: A Review Of Diversification Effects (str. 147-158)

Anita Grubišić, Matija Blaće
Pregledni rad

Controlling u poslovanju proizvođačkog poduzeća - studija slučaja AD Plastik d. d. Solin (str. 159-174)

hrvatski pdf 215kb
Controlling in the operations of a manufacturing company, Case study of AD Plastik d. d. Solin (str. 159-174)

Damir Piplica, Tihomir Luković, Marijeta Pezo
Pregledni rad

Hipokrizija međunarodnog ekonomskog poretka: ekonomske sankcije (str. 175-190)

hrvatski pdf 148kb
Hypocrisy of the International Economic Order: Economic Sanctions (str. 175-190)

Željko Valentić
Pregledni rad

Pretraga osoba – specifična obilježja provođenja pretrage transpolnih, transrodnih i rodno nenormativnih osoba (str. 191-206)

hrvatski pdf 144kb
Search Of Persons – Specific Characteristics Of Conducting Searches Of Transgender, Trans, And Gender Non-Conforming Persons (str. 191-206)

Nenad Igrec
Pregledni rad

Opći autonomni normativni akti o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu u ACI d.d. (str. 207-217)

hrvatski pdf 129kb
General Autonomous Normative Acts on Occupational Health and Safety in ACI d.d. (str. 207-2017)

Dražen Tomić, Marinko Đ. Učur
Pregledni rad

Otvoreno more (str. 219-238)

hrvatski pdf 158kb
High Seas (str. 219-238)

Ante Paić
Stručni rad

Izrada prototipa web aplikacije korištenjem agentskog AI alata (str. 239-249)

hrvatski pdf 203kb
Prototyping Web Applications Using an Agentic AI Tool (str. 239-249)

Darko Andročec
Stručni rad

Methodological Approach to REST API Design with the Implementation of Authentication and Authorization Using JSON Web Token (JWT) (str. 251-260)

engleski pdf 219kb
Metodološki pristup projektiranju REST API-ja s implementacijom autentifikacije i autorizacije primjenom JSON Web Tokena (JWT) (str. 251-260)

Karlo Stjepanović, Alen Šimec
Stručni rad

Radnopravni status lučkih radnika (str. 261-263)

Drago Pupavac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 60kb

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