Elektronički zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku , Vol. 20 No. 1-2, 2026.
- Datum izdavanja: 27.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Jasmina Sladoljev, Mijana Matošević Radić, Josipa Đaković
Izvorni znanstveni članak
Mario Pepur, Goran Dedić, Antonia Kalinić
Izvorni znanstveni članak
Toni Šušak
Izvorni znanstveni članak
Marin Maras, Lana Vinovrški
Izvorni znanstveni članak
Mateo Ivanac, Sonja Brlečić Valčić
Prethodno priopćenje
Slađana Pavlinović Mršić
Prethodno priopćenje
Katja Rakušić Cvrtak, Senka Borovac Zekan, Ivona Šakić
Prethodno priopćenje
Marta Šalinović, Smiljana Pivčević, Ena Jurić
Prethodno priopćenje
Anita Grubišić, Matija Blaće
Pregledni rad
Damir Piplica, Tihomir Luković, Marijeta Pezo
Pregledni rad
Željko Valentić
Pregledni rad
Nenad Igrec
Pregledni rad
Dražen Tomić, Marinko Đ. Učur
Pregledni rad
Ante Paić
Stručni rad
Darko Andročec
Stručni rad
Karlo Stjepanović, Alen Šimec
Stručni rad
Drago Pupavac
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