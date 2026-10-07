Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu , Vol. 20 No. 1 (38), 2025.
- Datum izdavanja: 07.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Uvodnik
Ostalo
Kazalo
Pismo uredniku
Ivan Dražić, Valentino Marković
Izvorni znanstveni članak
Ivana Crnčević
Izvorni znanstveni članak
Marjana Kuliš
Izvorni znanstveni članak
Dijana Soldić
Izvorni znanstveni članak
Branka Antunović, Sanela Mužar Horvat
Prethodno priopćenje
Jasmina Milinković
Pregledni rad
Ostalo
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