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Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu , Vol. 20 No. 1 (38), 2025.

  • Datum izdavanja: 07.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 2-2)

hrvatski pdf 34kb
Preface (str. 2-2)


Uvodnik

engleski pdf 34kb
Impressum (str. 3-3)

hrvatski pdf 31kb
Impressum (str. 3-3)


Ostalo

engleski pdf 31kb
Sadržaj (str. 4-4)

hrvatski pdf 17kb
Contents (str. 4-4)


Kazalo

engleski pdf 17kb
Riječ gostujuće urednice (str. 5-6)

hrvatski pdf 38kb
Guest Editor's Note (str. 7-8)


Pismo uredniku

engleski pdf 39kb
Enhancing the Teaching of the Laplace Transform Through Honey and Mumford’s Learning Styles: A Case Study (str. 9-30)

engleski pdf 407kb
Unaprjeđenje nastave iz područja Laplaceovih transformacija kroz stilove učenja prema Honeyju i Mumfordu: studija slučaja (str. 9-30)

Ivan Dražić, Valentino Marković
Izvorni znanstveni članak

Učeničke miskoncepcije o kvadratu i pravokutniku: učinak kratke nastavne intervencije (str. 31-55)

hrvatski pdf 508kb
Students’ Misconceptions About Squares and Rectangles: The Effect of a Short Teaching Intervention (str. 31-55)

Ivana Crnčević
Izvorni znanstveni članak

Učinak kratke intervencije na miskoncepcije učenika pri učenju i računanju s cijelim brojevima (str. 57-87)

hrvatski pdf 1318kb
The Effect of a Short Intervention On Students’ Misconceptions in Learning and Calculating with Integers (str. 57-87)

Marjana Kuliš
Izvorni znanstveni članak

Učeničke miskoncepcije u trigonometriji pravokutnog trokuta (str. 89-119)

hrvatski pdf 1214kb
Students’ Misconceptions in Right Triangle Trigonometry (str. 89-119)

Dijana Soldić
Izvorni znanstveni članak

Comparison of Technical and Practical Action Research in Improving Mathematics Teaching (str. 121-145)

engleski pdf 484kb
Usporedba tehničkog i praktičnog akcijskog istraživanja u unapređenju nastave matematike (str. 121-145)

Branka Antunović, Sanela Mužar Horvat
Prethodno priopćenje

From String of Beads to Double Lines: The Number Line in Mathematics Textbooks (1961 to 2020) (str. 147-164)

engleski pdf 735kb
Od niza perli do dvostrukih linija: brojevna prava u matematičkim udžbenicima (1961. – 2020.) (str. 147-164)

Jasmina Milinković
Pregledni rad

Zalist (str. 166-166)


Ostalo

hrvatski pdf 436kb

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