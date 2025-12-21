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Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 57 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 5-8)


Ostalo

hrvatski pdf 665kb
Gerhard Pferschy (Fürstenfeld, 2. 2. 1930 – Graz, 13. 1. 2025) (str. 11-14)

Ivica Šute
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 669kb
In memoriam: Alfred J. Rieber (str. 15-21)

Drago Roksandić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1201kb
Nehaj (Senj): nove spoznaje o naseljenosti i povezanosti kasnoželjeznodobne Senije (str. 23-74)

hrvatski pdf 3702kb
Nehaj (Senj): New Insights into the Settlement and Connectivity of Late Iron Age Senia [sUMMARY] (str. 70-73)

Pio Domines Peter, Marina Ugarković Džafić
Izvorni znanstveni članak

Parthenon - A Temple Stripped Bare (str. 75-124)

engleski pdf 4042kb
Partenon – ogoljeni hram (Sažetak) (str. 124-124)

Ana Pavlović
Pregledni rad

Pismenost srednjoistočne i istočne Europe od 6. do kraja 13. stoljeća (str. 125-159)

hrvatski pdf 2489kb
Literacy in Central and Eastern Europe from the 6th to the End of the 13th Century (Summary) (str. 158-159)

Mirjana Matijević Sokol
Izvorni znanstveni članak

Periferna, povezana, umrežena? Jugoistočna Europa u globalnom srednjem vijeku (str. 161-196)

hrvatski pdf 3124kb
Peripheral, Connected, Networked? Southeast Europe in the Global Middle Ages (Summary) (str. 195-196)

Nada Zečević
Izvorni znanstveni članak

Gdje se nalazio kastrum Nikola? (str. 197-209)

hrvatski pdf 2592kb
Where was Castrum Nicola situated? (Summary) (str. 209-209)

Danko Dujmović
Prethodno priopćenje

Obrana Korčule Antuna Rozanovića i njezini rukopisni svjedoci (str. 211-267)

hrvatski pdf 7134kb
The Defense of Korčula by Antun Rozanović and Its Manuscript Witnesses (Summary) (str. 266-267)

Ivan Lupić, Irena Bratičević
Izvorni znanstveni članak

Invocation of the Virgin as Protector against the Ottomans: Its Partisans and Critics in the Age of Confessionalization (str. 269-291)

engleski pdf 3091kb
Zazivanje Djevice Marije kao zaštitnice od Osmanlija: Zagovornici i protivnici u doba konfesionalizacije (Sažetak) (str. 290-291)

Marina Schumann
Izvorni znanstveni članak

Od apokalipse do spektakla: Figure sjećanja i transformacije narativa o Velikom potresu 1667. godine u kulturnom pamćenju Dubrovnika (str. 293-324)

hrvatski pdf 4282kb
From Apocalypse to Spectacle: Figures of Memory and Narrative Transformations of the 1667 Earthquake in the Cultural Memory of Dubrovnik (Summary) (str. 323-324)

Ivana Brković
Izvorni znanstveni članak

Progoni vještica u Hrvatskoj kroz perspektivu povijesti emocija (str. 325-355)

hrvatski pdf 4477kb
Witch Persecutions in Croatia through the Perspective of the History of Emotions (Summary) (str. 354-355)

Zvjezdana Sikirić Assouline, Deniver Vukelić
Izvorni znanstveni članak

Današnje Turopolje na novovjekovnim kartama (str. 357-389)

hrvatski pdf 6150kb
Present-day Turopolje on Early Modern Maps (Summary) (str. 388-389)

Josip Marijan
Prethodno priopćenje

Cyrillo-Methodiana kao političko oruđe: Strossmayerova konstrukcija mita u službi naciogenetike (str. 391-418)

hrvatski pdf 4762kb
Cyrillo-Methodiana as a Political Tool: Strossmayer’s Construction of Myth in the Service of Natiogenesis (Summary) (str. 417-418)

Ivan Jordan
Prethodno priopćenje

Migracije kao čimbenik odgode demografske tranzicije: Primjer grada Zagreba potkraj 19. stoljeća (str. 419-444)

hrvatski pdf 5483kb
Migration as a Factor Delaying Demographic Transition: The Case of Zagreb at the End of the 19th Century (Summary) (str. 443-444)

Toni Ćosić
Izvorni znanstveni članak

The Failed Concept of Reconstructing the Montenegrin State under the Italian Protectorate in 1941 (str. 445-479)

engleski pdf 6394kb
Neuspjeli koncept obnove crnogorske države pod talijanskim protektoratom 1941. godine (Sažetak) (str. 479-479)

Aleksandar Stamatović
Uvodnik

Shadow Commander: The Wartime Biography of Velimir Terzić, 1941 – 1945 (str. 681-518)

engleski pdf 7332kb
Zapovjednik iz sjene: Ratna biografija Velimira Terzića 1941. – 1945. (Sažetak) (str. 518-518)

Vladimir Šumanović
Izvorni znanstveni članak

Dnevnik Save Kosanovića iz 1942. godine (str. 519-528)

hrvatski pdf 2875kb
The Diary of Sava Kosanović 1942 (Summary) (str. 528-528)

Martin Previšić
Prethodno priopćenje

Genocid nad Romima / Samudaripen u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata (str. 529-554)

hrvatski pdf 5815kb
Genocide against Roma / Samudaripen in Europe during the Second World War (Summary) (str. 529-554)

Danijel Vojak
Pregledni rad

engleski pdf 5815kb
Andrić and Maja Nižetić-Čulić under the Banner of Yugoslav Nationalist Youth (str. 555-622)

engleski pdf 15907kb
Ivo Andrić i Maja Nižetić-Čulić pod zastavom jugoslavenske nacionalističke omladine (Sažetak) (str. 621-622)

Jure Trutanić
Izvorni znanstveni članak

The Black Sea Area between Hinterland and History: Past and Present (str. 623-639)

engleski pdf 4881kb
Crnomorsko područje između zaleđa i historije u prošlosti i sadašnjosti (Sažetak) (str. 639-639)

Roberta Alma Anastaze
Pregledni rad

Egipatski bogovi i rimska senatorska obitelj na hrvatskome povijesnom prostoru. Nikola Cesarik, Maja Grisonic, David Štrmelj i Inga Vilogorac Brčić. Kalpurnija i egipatski bogovi u Caski na otoku Pagu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ogranak Matice hrvatske u Novalji i Turistička zajednica Grada Novalje, 2024, 94 str. (str. 643-644)

Luka Šop
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1306kb
Orijentalni kultovi između Dunava i Jadrana. Contextualizing „Oriental“ Cults. New Lights on the Evidence between the Danube and the Adriatic. Ur. Inga Vilogorac Brčić, Gabrielle Kremer i Aleksandra Nikoloska. Zagreb: FF press, 2024, 422 str. (str. 645-649)

Josip Imbrišak
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1995kb
Zbornik u čast Mirjani Matijević Sokol. Magistra famosa. Zbornik u čast Mirjani Matijević Sokol. Ur. Ivan Botica, Tomislav Galović, Damir Karbić, Suzana Simon, Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić, Marko Trogrlić. Sv. 1, Split: Književni krug, 2023, 903 str. Sv. 2, Split: Književni krug, 2025, 815. str. (str. 649-651)

Ivan Buljević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1576kb
Mikrohistorijski prikaz jednoga naselja u srednjem vijeku. Denis Njari, Povijest Hrastina u feudalnom razdoblju. Osijek: Ogranak Matice hrvatske Osijek, 2025, 187. str. (str. 652-654)

Marin Blaženović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1577kb
Dinarski krš kroz stoljeća. Environmental Histories of the Dinaric Karst. Ur. Borna Fuerst-Bjeliš, Jelena Mrgić, Hrvoje Petrić, Matija Zorn, Žiga Zwitter. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, 466 str. (str. 655-656)

Bruno Raguž
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1328kb
Suvremeni pogled na fenomen progona vještica. Ronald Hutton, Vještice: povijest straha od pradavnih vremena do danas, prev. Denis Brkić. Varaždin: Stanek, 2024, 384 str. (str. 657-660)

Deniver Vukelić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1797kb
Novi zbornik o povijesti Imotskoga. Imotski 1717: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa u povodu 300. obljetnice oslobođenja Imotskog od Osmanlija održanog u Imotskom 5. i 6. listopada 2017. Godine. Ur. Marko Rimac i Ivan Alduk. Split: Književni krug Split, 2024, 236 str. (str. 660-662)

Lovre Katić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1583kb
Urbani kozmopolitizam i „hrvatski Levantinci“ – jedan inovativan doprinos istraživanju osmanističkih tema Vjeran Kursar, Hrvatski Levantinci u osmanskom Istanbulu, prev. Dora Kosorčić Januš. Zagreb: Srednja Europa, 2024, 293 str. (str. 663-665)

Filip Šimetin Šegvić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1547kb
Mozaik zabilježenih prijestupa koji prikazuje društvo 19. stoljeća: Sramotna knjiga kao izvor za skrivenu povijest zagrebačkog školstva Zvjezdana Sikirić Assouline, Melita Vukina, Hrvatsko pučko školstvo 19. stoljeća i zagrebačka Sramotna knjiga. Zagreb: Školska knjiga; FF Press; Centar za inovativne studije, 2024, 560 str. (str. 666-668)

Ema Pašić, Dina Pašić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1564kb
Institucionalni počeci zaštite kulturne baštine na hrvatskom prostoru i njihov širi kontekst. Franko Ćorić, Vrijeme utemeljitelja. Ustrojstvo i normativi C. kr. Središnjeg povjerenstva za povijesne i umjetničke spomenike te djelovanje u hrvatskim zemljama od 1850. do 1918. godine. Zagreb: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, 2025, 560 str. (str. 668-671)

Iva Daria Bešen
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1807kb
Jelsa – studija o jednom uređenom katoličkom otočkom mikrosvijetu, Mladen Domazet, Jelsa u vrtlogu općih procesa i lokalnih inicijativa 1868. – 1941., Jelsa: Muzej općine Jelsa, 2021, 280 str. (str. 672-674)

Josip Vrandečić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1632kb
Slovenski svećenici u hrvatskoj Istri u 19. i 20. stoljeću Slovenski svećenici u hrvatskoj Istri u 19. i 20. stoljeću: radovi s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 6. svibnja 2022. u Državnom arhivu u Pazinu. Ur. Barbara Riman. Poreč, Pula, Ljubljana: Državni arhiv; Porečka i Pulska biskupija; Inštitut za narodnostna vprašanja, 2024, 131 str. (str. 674-679)

Sven Lončar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2294kb
Novo čitanje Hrvatsko-ugarske nagodbe. Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 8. i 9. studenoga 2018. Ur. Dalibor Čepulo i Damir Karbić. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2024, 476 str. (str. 679-684)

Željko Holjevac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2224kb
Kriza međuratnog srednjoeuropskog liberalizma. Oskar Mulej, Liberalism after the Habsburg Monarchy, 1918–1935. National Liberal Heirs in the Czech Lands, Austria, and Slovenia. Cham: Palgrave Macmillan, 2024, 370 str. (str. 684-686)

Matija Pudić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1565kb
Povijest jednog sukoba – In totaliter. Stipe Kljaić, Vječni Treći Rim: uzroci rusko-ukrajinskog rata. Zagreb: Feldman & CO., 2025, 207 str. (str. 687-690)

Josip Vrandečić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1828kb
Ekonomska povijest kao historiografski problem. Hrvoje Petrić – Tomislav Branđolica, Ekonomska zbilja je crvena nit povijesti: Hrvatska historiografija i ekonomska historija, Zagreb: FF Press, 2024, 212 str. (str. 691-692)

Dora Tomljanović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1386kb
Iz ruralne povijesti Cetinske krajine. Marko Rimac, Povijest jednoga agrarnog krajolika u osvit modernosti – sela Donji i Gornji Bitelić. Split: Sveučilište u Splitu – Filozofski fakultet, 2022, 263 str. (str. 693-694)

Ante Lalić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1388kb
Biografija i baština velikoga jeruzalemskog muftije. Mirjana Kasapović, Jeruzalemski muftija el Huseini i muslimani BiH: zamračena priča iz Drugoga svjetskog rata (Zagreb, Školska knjiga, 2025), 461 str. (str. 695-699)

Boris Havel
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2062kb
Socijalističko takmičenje. Tomislav Anić, Da nam živi, živi rad: Propaganda i udarništvo u Hrvatskoj 1945. – 1952., Zagreb, Srednja Europa, 2024, 276 str. (str. 699-702)

Marko Gržinić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1799kb
Između katane i kamere: kako Shōgun gradi povijesni narativ (str. 703-708)

Leo Smojver
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 2298kb
Terenska nastava – Crna Gora (str. 711-714)

Leo Gojan, Domagoj Nakić
Ostalo

hrvatski pdf 1634kb
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) / Croatian National Committee of Historical Sciences (CNCHS) and Comité International des Sciences Historiques (CISH) / International Committee of Historical Sciences (ICHS)(1995–2025) (str. 717-721)

Tomislav Galović
Ostalo

hrvatski pdf 1870kb
Što su bile i kako su funkcionirale države u hrvatskom srednjovjekovlju? Colloquia Mediaevalia Croatica VI. Hrvatska državnost u srednjem vijeku između historije i mita. Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 4. prosinca 2024. (str. 722-724)

Danijela Štefan
Ostalo

hrvatski pdf 1437kb
Komparativni intervju: Etnogeneza Hrvata (str. 727-737)

Vanessa Rendić
Ostalo

hrvatski pdf 3371kb
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str. 739-742)


Ostalo

hrvatski pdf 2028kb
Author and Contributor Guidelines (str. 743-746)


Ostalo

hrvatski pdf 2032kb

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