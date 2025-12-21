- Datum izdavanja: 21.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 22.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
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Ivica Šute
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Drago Roksandić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Pio Domines Peter, Marina Ugarković Džafić
Izvorni znanstveni članak
Ana Pavlović
Pregledni rad
Mirjana Matijević Sokol
Izvorni znanstveni članak
Nada Zečević
Izvorni znanstveni članak
Danko Dujmović
Prethodno priopćenje
Ivan Lupić, Irena Bratičević
Izvorni znanstveni članak
Marina Schumann
Izvorni znanstveni članak
Ivana Brković
Izvorni znanstveni članak
Zvjezdana Sikirić Assouline, Deniver Vukelić
Izvorni znanstveni članak
Josip Marijan
Prethodno priopćenje
Ivan Jordan
Prethodno priopćenje
Toni Ćosić
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Stamatović
Uvodnik
Vladimir Šumanović
Izvorni znanstveni članak
Martin Previšić
Prethodno priopćenje
Danijel Vojak
Pregledni rad
Jure Trutanić
Izvorni znanstveni članak
Roberta Alma Anastaze
Pregledni rad
Luka Šop
Recenzija, prikaz
Ivan Buljević
Recenzija, prikaz
Marin Blaženović
Recenzija, prikaz
Deniver Vukelić
Recenzija, prikaz
Lovre Katić
Recenzija, prikaz
Ema Pašić, Dina Pašić
Recenzija, prikaz
Iva Daria Bešen
Recenzija, prikaz
Josip Vrandečić
Recenzija, prikaz
Sven Lončar
Recenzija, prikaz
Željko Holjevac
Recenzija, prikaz
Josip Vrandečić
Recenzija, prikaz
Marko Gržinić
Recenzija, prikaz
Leo Smojver
Recenzija, prikaz
Leo Gojan, Domagoj Nakić
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Vanessa Rendić
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