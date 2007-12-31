 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 6 No. 6, 2007.

  • Datum izdavanja: 31.12.2007.
  Objavljen na Hrčku: 25.08.2025.

Sadržaj

Anali za povijest odgoja, vol. 6 [sadržaj] (str. 3-5)


Počeci reformne pedagogije u Hrvatskoj (str. 7-19)

The beginnings of reform pedagogy in Croatia (str. 18-19)

Štefka Batinić
Pregledni rad

Razvoj načela zornosti u nastavi (str. 21-40)

The development of graphic principle in teaching (str. 40-40)

Igor Radeka, Antonija Kero
Pregledni rad

Privatno školstvo u prvim hrvatskim školskim zakonima (str. 41-54)

Private education in the fi rst Croatian education acts (str. 53-54)

Emerik Munjiza
Pregledni rad

Školski normativni akti i stanje školstva u Banovini Hrvatskoj (1939. – 1941.) (str. 55-67)

School normative deeds and the condition of school system in Autonomous Banovina of Croatia (1939 – 1941) (str. 66-67)

Ivo Perić
Pregledni rad

Visoke narodne škole u Sloveniji od 1918. do 1941. godine (str. 69-82)

Community colleges in Slovenia from 1918 until 1941 (str. 82-82)

Monika Govekar-Okoliš
Pregledni rad

Učitelj Ivan Tomašić: od pedagoga do političara (str. 83-108)

Teacher Ivan Tomašić: from pedagogue to politician (str. 107-108)

Mira Kolar
Pregledni rad

Izložbena djelatnost Hrvatskog školskog muzeja u 2007. godini (str. 109-116)

Sanja Mikac
Ostalo

Slovenski šolski muzej 2006. – 2007. (str. 117-121)

Stane Okoliš
Vijest

Peti susret pedagoga Hrvatske, Opatija 21. - 23. ožujka 2007. (str. 121-122)

Štefka Batinić
Vijest

12. Međunarodni simpozij muzeja i školskih povijesnih zbirki – Bergen (Norveška), 27. – 30. lipanj 2007. (str. 123-124)

Sonja Gaćina Škalamera
Vijest

Godišnja skupština Komiteta za muzejsku pedagogiju i kuturnu akciju (CECA) ICOM-a, Beč, 2007. (str. 124-125)

Elizabeta Serdar
Vijest

1. međunarodna znanstvena konferencija The Future of Information Science: INFuture2007 – Digital Information and Heritage. Zagreb, 7.-9. studenoga 2007. (str. 125-126)

Sanja Mikac
Vijest

Prva sušačka hrvatska gimnazija - 380. obljetnica postojanja i 111. godina rada na Sušaku – Rijeka, 23. studeni 2007. (str. 126-127)

Branka Ujaković
Vijest

11. seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 21.-23. studeni 2007. (str. 128-128)

Vesna Rapo
Vijest

Vodič za djecu u Hrvatskom školskom muzeju - U posjetu Hrvatskom školskom muzeju. / autorica Elizabeta Serdar/; Pitalice iz Hrvatskoga školskog muzeja. /autorica Branka Ujaković/; ilustracije, prijelom Danilo Dučak. Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2007. (str. 129-130)

Malina Zuccon Martić
Recenzija, prikaz

Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja - Zbornik radova I. kongresa pedagoga, 2007. (str. 131-134)

Branka Ujaković
Recenzija, prikaz

Šolska kronika – Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje br. 1 i 2 / 2007. (str. 135-135)

Sanja Mikac
Recenzija, prikaz

Časopis za visoko obrazovanje, godina I, broj 1, Zagreb, 2007. (str. 136-139)

Vladimir Strugar
Recenzija, prikaz

150 godina školstva u Veloj Luci : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa održanog u Veloj Luci 28. i 29. 09. 2007. Vela Luka, 2007. (str. 140-141)

Štefka Batinić
Recenzija, prikaz

Ivo Karač. Osnovno školstvo u Dubrovniku i okolici do početka Drugoga svjetskog rata, Dubrovnik, 2007. (str. 142-146)

Franko Mirošević
Recenzija, prikaz

Zapažanja i uspomene iz đačkih dana u memoarima Dragutina Pavličevića Pleterničkog - Iz ambara sjećanja i divana, 2007. (str. 146-149)

Ivo Perić
Vijest

Bibliografija Josipa Borisa Malinara (str. 150-159)

Josip Boris Malinar
Bibliografija

Suradnici i autori Anala za povijest odgoja Vol. 6, 2007 (str. 160-160)


Ostalo

