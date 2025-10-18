 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 9, supplement 3 , 1977.

  • Datum izdavanja: 27.12.1977.
  • Objavljen na Hrčku: 18.10.2025.

Proceedings of the International Symposium on Nuclear Collisions and Their Microscopic Description, Bled, September 26-0ctober 1, 1977 : INVITED TALKS - PART I (str. I-IV)


Microscopic R-matrix theory in a generator coordinate basis (str. 1-20)

D. Baye, P. - H. Heenen
Continuum Shell Model Calculations: Status and Prospects (str. 21-56)

R. J. Philpott
Nuclear structure calculation including modified continuum states (str. 57-78)

M. Micklinghoff
Elastic proton and neutron cross sections derived from a microscopic optical model potential (str. 79-90)

A. Lejeune
Resonating-group calculations in light systems (str. 91-114)

Y. C. Tang
Pauli principle and absorption in heavy ion reactions (str. 115-140)

A. Weiguny
A method for calculating collisions of light nuceli based on two-centre generator coordinate functions (str. 141-158)

M. V. Mihailović, M. Poljšak
Study of cluster structure in light nuclei and cluster-rearrangement collisions based on the three-cluster resonating group nethod (str. 159-182)

Masayasu Kamimura
Microscopic studies of interaction between composite nuclei (str. 183-214)

Akihiro Tohsaki-Suzuki, Katsuyuki Naito, Tomoaki Ando, Kiyomi Ikeda
Clustering in light nuclei (str. 215-240)

B. Buck
Time-dependent Hartree-Fock theory: application to the 14N + 12C reaction (str. 219-314)

J. A. Maruhn, R. Y. Cusson, H. W. Meldner
Generator coordinate description of molecule-like states of p-shell nuclei (str. 241-250)

M . V . Mihailović, M. Poljšak
Three-cluster problem in light nuclei based on the microscopic theory (str. 251-280)

Hisashi Horiuchi
Molecular configurations: the fragmentation of a rotational band at high excitation energies in 24Mg and the rotation-vibration model (str. 281-290)

N. Cindro, F. Coçu
Heavy ion scattering in 3D TDHF (str. 315-344)

M. S. Weiss
Relation between various microscopic theories of collisions and nuclear motions (str. 345-356)

B. G. Giraud
Adiabatic time dependent Hartree-Fock theory (str. 357-366)

K. Go, P. - G. Reinhard
On the relation between GCM and ATDHF (str. 367-370)

P. - G. Reinhard, K. Goeke
The validity of the adiabatic time dependent Hartree Fock theory (str. 371-378)

J. Nemeth
