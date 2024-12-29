 Skoči na glavni sadržaj

Synthesis philosophica , Vol. 39 No. 2, 2024.

  • Datum izdavanja: 29.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 24.12.2025.

Contents (str. 281-281)

engleski pdf 230kb
Inhalt (str. 281-281)

njemački pdf 230kb
Contenu (str. 281-281)


francuski pdf 230kb
Zum Thema: 20 Jahre Integrative Bioethik: Grundkonzept, Selbstbild(er) und Potenziale zur Weiterentwicklung (str. 283-289)

njemački pdf 261kb
Introductory: 20 Years of Integrative Bioethics: Basic Concept, Self-Perception(s) and Potentials of Further Development (str. 283-289)

Marcus Knaup
Uvodnik

engleski pdf 257kb
Urgeschichte, Vorgeschichte und Geschichte des Begriffes der Integrativen Bioethik. Vom Hintergrundbegriff bis zum Leitbegriff (str. 291-336)

njemački pdf 645kb
Prapovijest, pretpovijest i povijest pojma integrativne bioetike. Od pozadinskog pojma do vodećeg pojma (str. 335-335)

Prehistory, Protohistory and History of the Concept of Integrative Bioethics. From Background Concept to Leading Concept (str. 335-336)

Préhistoire, protohistoire et histoire de l’évolution du concept de bioéthique intégrative. De la notion sous-jacente à la notion phare (str. 336-336)

Hrvoje Jurić
Izvorni znanstveni članak

Integrative und andere Bioethiken. Zu Umriß und Grundlagen eines Forschungsprogramms (str. 337-350)

njemački pdf 364kb
Integrativna bioetika i druge bioetike. O nacrtu i osnovama jednog istraživačkog programa (str. 349-349)

Integrative Bioethics and Other Bioethics. On the Outline and Foundations of a Research Program (str. 350-350)

Bioéthique intégrative et autres bioéthiques. Sur les contours et les fondations d’un programme de recherche (str. 350-350)

Thomas Sören Hoffmann
Izvorni znanstveni članak

Bioethik – ein integratives Konzept (str. 351-366)

njemački pdf 432kb
Bioetika – integrativni koncept (str. 366-366)

Bioethics – an Integrative Concept (str. 366-367)

La bioéthique – un concept intégratif (str. 367-367)

Günther Pöltner
Izvorni znanstveni članak

Thinking along Integrative and Pluri-Perspective Lines. Integrative Bioethics as a Forward-Looking Approach (str. 369-379)

engleski pdf 346kb
Razmišljanje duž integrativne i pluriperspektivne linije. Integrativna bioetika kao dalekosežni pristup (str. 378-378)

Integrativ und pluriperspektivisch denken. Integrative Bioethik als weitreichender Ansatz (str. 378-379)

Penser selon une ligne intégrative et pluriperspective. La bioéthique intégrative comme approche prospective (str. 379-379)

Marcus Knaup
Izvorni znanstveni članak

Integrative Bioethik und die Grundlegung einer neuen Epoche (str. 381-402)

njemački pdf 401kb
Integrativna bioetika i zasnivanje nove epohe (str. 400-400)

Integrative Bioethics and the Establishment of a New Epoch (str. 401-401)

Bioéthique intégrative et établissement d’une nouvelle époque (str. 401-402)

Ante Čović
Izvorni znanstveni članak

Einsicht und Ausblick. Integrative Bioethik und ethischer Konkretismus (str. 403-424)

njemački pdf 405kb
Uvid i izgledi. Integrativna bioetika i etički konkretizam (str. 423-423)

Insight and Prospect. Integrative Bioethics and Ethical Concretism (str. 423-424)

Aperçu et perspective. Bioéthique intégrative et concrétisme éthique (str. 424-424)

Walter Schweidler
Izvorni znanstveni članak

Exklusiv, inklusiv oder integrativ? Integrative Bioethik vs. empiristische Grenzdiskurse (str. 425-446)

njemački pdf 451kb
Ekskluzivno, inkluzivno ili integrativno? Integrativna bioetika nasuprot empirističkim graničnim diskursima (str. 445-445)

Exclusive, Inclusive or Integrative? Integrative Bioethics vs. Empiricist Boundary Discourses (str. 446-446)

Exclusif, inclusif ou intégratif ? Bioéthique intégrative versus discours empiriques limites (str. 446-446)

Heike Baranzke
Izvorni znanstveni članak

Paul Ricœurs integrative Ethik als Beitrag zur Bioethik (str. 447-468)

njemački pdf 442kb
Integrativna etika Paula Ricœura kao doprinos bioetici (str. 448-448)

Paul Ricœur’s Integrative Ethics as a Contribution to Bioethics (str. 468-468)

L’éthique intégrative de Paul Ricœur comme contribution à la bioéthique (str. 468-468)

Michael Fuchs
Izvorni znanstveni članak

Ivan Illich und Integrative Bioethik (str. 469-487)

njemački pdf 420kb
Ivan Illich i integrativna bioetika (str. 486-486)

Ivan Illich and Integrative Bioethics (str. 487-487)

Ivan Illich et la bioéthique intégrative (str. 487-487)

Johannes Lieb
Izvorni znanstveni članak

Von der Pflicht zu heilen und ihren Grenzen. Integrative Bioethik zwischen Essentialismus und Transhumanismus (str. 489-512)

njemački pdf 483kb
O dužnosti liječenja i njezinim granicama. Integrativna bioetika između esencijalizma i transhumanizma (str. 511-511)

On the Duty to Heal and Its Limits. Integrative Bioethics between Essentialism and Transhumanism (str. 512-512)

De l’injonction de guérir et de ses limites. La bioéthique intégrative : entre essentialisme et transhumanisme (str. 512-512)

Regine Kather
Izvorni znanstveni članak

Was integriert Integrative Bioethik? Ein Blick auf die Lücken lebensweltlicher Reflexion am Beispiel des Geborenwerdens (str. 513-523)

njemački pdf 335kb
Što integrira integrativna bioetika? Pogled na jazove u životosvjetovnoj refleksiji na primjeru rađanja (str. 522-522)

What Does Integrative Bioethics Integrate? A Look at the Gaps in the Life-World Reflection on the Example of Birth (str. 522-522)

Que doit intégrer la bioéthique intégrative ? Un regard sur les lacunes de la réflexion du monde vécu à travers l’exemple de la naissance (str. 522-523)

Michael Spieker
Izvorni znanstveni članak

Orientational Knowledge and the Ever-Changing Demands of Bioethics. Integrative Bioethics and Its Take on Informed Consent (str. 525-537)

engleski pdf 373kb
Orijentacijsko znanje i promjenjivi zahtjevi bioetike. Integrativna bioetika i njezin pogled na informirani pristanak (str. 536-536)

Orientierungswissen und die sich ständig ändernden Anforderungen der Bioethik. Integrative Bioethik und ihre Auseinandersetzung mit informierter Einwilligung (str. 536-537)

Connaissance orientante et exigences changeantes de la bioéthique. La bioéthique intégrative et sa vision du consentement éclairé (str. 537-537)

Marko Kos
Prethodno priopćenje

Facilitating Interdisciplinary Knowledge Organization in Bioethics. A Review of Existing Approaches (str. 539-558)

engleski pdf 468kb
Podrška interdisciplinarnoj organizaciji znanja u bioetici. Pregled postojećih pristupa (str. 557-557)

Unterstützung der interdisziplinären Wissensorganisation in der Bioethik. Ein Überblick bestehender Ansätze (str. 557-557)

Faciliter le schéma de classification interdisciplinaire des connaissances en bioéthique. Aperçu des approches existantes (str. 558-558)

Denis Kos
Prethodno priopćenje

Integrative Bioethics in Canada. An Overview (str. 559-567)

engleski pdf 360kb
Integrativna bioetika u Kanadi. Pregled (str. 566-566)

Integrative Bioethik in Kanada. Ein Überblick (str. 566-566)

Bioéthique intégrative au Canada. Un aperçu (str. 566-567)

Michael George
Izvorni znanstveni članak

When Bioethicists “Walk the Talk”! The Integrative Role and Importance of Ethical Leadership in Bioethics (str. 569-591)

engleski pdf 445kb
Kad bioetičari »prijeđu s riječi na djela«! Integrativna uloga i važnost etičkog vodstva u bioetici (str. 589-590)

Wenn die Bioethiker „ihren Worten Taten folgen lassen“! Zur integrativen Rolle und Bedeutung ethischer Führung in der Bioethik (str. 590-590)

Quand les bioéthiciens « passent de la parole aux actes » ! Le rôle intégratif et l’importance du leadership éthique en bioéthique (str. 591-591)

Martina Šendula Pavelić, Igor Eterović
Izvorni znanstveni članak

Internationale wissenschaftliche Tagung anlässlich 20 Jahre Integrative Bioethik (Freiburg i. Br., 11. Dezember 2024) (str. 593-600)

njemački pdf 320kb
Međunarodni znanstveni skup povodom 20 godina integrativne bioetike (Freiburg, 11. prosinca 2024.) (str. 600-600)

International Scientific Conference Celebrating 20 Years of Integrative Bioethics (Freiburg, December 11, 2024) (str. 600-600)

Conférence scientifique internationale à l’occasion des 20 ans de bioéthique intégrative (Fribourg-en-Brisgau, 11 décembre 2024) (str. 600-600)

Dominik Mikić
Pregledni rad

Integrative Bioethik – Interview mit den Gründungsvätern Marcus Knaup im Gespräch mit Ante Čović, Thomas Sören Hoffmann und Walter Schweidler (str. 601-625)

njemački pdf 5206kb
Integrativna bioetika – intervju s utemeljiteljima. Marcus Knaup u razgovoru s Antom Čovićem, Thomasom Sörenom Hoffmannom i Walterom Schweidlerom (str. 624-624)

Integrative Bioethics – Interview with the Founding Fathers. Marcus Knaup in Conversation with Ante Čović, Thomas Sören Hoffmann and Walter Schweidler (str. 624-625)

Bioéthique intégrative – entretien avec les fondateurs. Marcus Knaup s’entretient avec Ante Čović, Thomas Sören Hoffmann et Walter Schweidler (str. 625-625)


Ostalo

Bibliography 2024 (str. 627-632)

engleski pdf 292kb
Bibliographie 2024 (str. 627-632)

Hrvoje Jurić
Bibliografija

njemački pdf 292kb

