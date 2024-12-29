Synthesis philosophica , Vol. 39 No. 2, 2024.
- Datum izdavanja: 29.12.2024.
- Objavljen na Hrčku: 24.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Marcus Knaup
Uvodnik
Hrvoje Jurić
Izvorni znanstveni članak
Thomas Sören Hoffmann
Izvorni znanstveni članak
Günther Pöltner
Izvorni znanstveni članak
Marcus Knaup
Izvorni znanstveni članak
Ante Čović
Izvorni znanstveni članak
Walter Schweidler
Izvorni znanstveni članak
Heike Baranzke
Izvorni znanstveni članak
Michael Fuchs
Izvorni znanstveni članak
Johannes Lieb
Izvorni znanstveni članak
Regine Kather
Izvorni znanstveni članak
Michael Spieker
Izvorni znanstveni članak
Marko Kos
Prethodno priopćenje
Denis Kos
Prethodno priopćenje
Michael George
Izvorni znanstveni članak
Martina Šendula Pavelić, Igor Eterović
Izvorni znanstveni članak
Dominik Mikić
Pregledni rad
Hrvoje Jurić
Bibliografija
Posjeta: 0 *