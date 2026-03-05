Fizikalna i rehabilitacijska medicina , Vol. 40 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 05.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 18.03.2026.

FUNKCIONALNA ANATOMIJA RAMENA (str. 4-4)

FUNCTIONAL ANATOMY OF THE SHOULDER (str. 5-5)

Anđela Grgić, Mila Čaušić, Mirela Logara-Pavličić, Barbara Sabine Samardžija, Mihaela Šolić
Sažetak sa skupa

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA ROTATORNE MANŠETE (str. 6-7)

ROTATOR CUFF RADIOLOGICAL IMAGING (str. 7-8)

Dubravko Bajramović, Franka Jelavić-Kojić, Anamarija Mandurić
Sažetak sa skupa

LIJEČENJE RUPTURA ROTATORNE MANŽETE (str. 9-9)

Mario Josipović
Sažetak sa skupa

REHABILITACIJA NAKON REKONSTRUKCIJE TETIVA ROTATORNE MANŠETE (str. 10-11)

ROTATOR CUFF REPAIR REHABILITATION (str. 12-14)

Ana Aljinović, Silvija Mahnik
Sažetak sa skupa

PROTEOMIKA U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA S NAGLASKOM NA MIŠIĆNOKOŠTANE BOLESTI (str. 16-18)

PROTEOMICS IN BIOMEDICAL RESEARCH WITH EMPHASIS ON MUSCULOSKELETAL DISEASES (str. 18-20)

Lovorka Grgurević, Rudjer Novak, Nataša Kalebota, Porin Perić, Kristina Kovač Durmiš
Sažetak sa skupa

ULTRAZVUČNA PROCJENA FUNKCIJE OŠITA U OSOBA S AKSIJALNIM SPONDILOARTRITISOM (str. 21-22)

ULTRASOUND ASSESSMENT OF DIAPHRAGM FUNCTION IN PEOPLE WITH AXIAL SPONDYLOARTHRITIS (str. 23-25)

Hana Skala Kavanagh, Jan Aksentijević, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

KAD SIMPTOMI ZAVARAJU: IDIOPATSKA SKELETNA HIPEROSTOZA (DISH), AKSIJALNI SPONDILOARTRITIS (AXSPA) I DEGENERATIVNA BOLEST DISKA (DDD) (str. 26-28)

WHEN SYMPTOMS MISLEAD: DIFFUSE IDIOPATHIC SKELETAL HYPEROSTOSIS (DISH), AXIAL SPONDYLOARTHRITIS (AXSPA), AND DEGENERATIVE DISC DISEASE (DDD) (str. 29-31)

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Adelmo Šegota
Sažetak sa skupa

NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU REUMATSKE POLIMIJALGIJE (str. 32-34)

WHAT IS OLD AND WHAT IS NEW IN THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF POLYMYALGIA RHEUMATICA (str. 34-36)

Jure Aljinović, Daniela Šošo
Uvodnik

MJESTO I ZNAČAJ VESTIBULARNE REHABILITACIJE (str. 38-39)

THE PLACE AND IMPORTANCE OF VESTIBULAR REHABILITATION (str. 39-41)

Siniša Maslovara
Sažetak sa skupa

CERVIKOGENI VERTIGO (str. 42-43)

CERVICOGENIC VERTIGO (str. 43-44)

Darija Granec
Sažetak sa skupa

VIRTUALNA STVARNOST U VESTIBULARNOJ REHABILITACIJI: TEHNOLOŠKI ISKORAK U POTICANJU NEUROPLASTIČNOSTI I FUNKCIONALNOG OPORAVKA (str. 45-46)

VIRTUAL REALITY IN VESTIBULAR REHABILITATION: A TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH IN PROMOTING NEUROPLASTICITY AND FUNCTIONAL RECOVERY (str. 46-47)

Tihana Mendeš
Sažetak sa skupa

BOL KAO DUGOTRAJNI IZAZOV NAKON ONKOLOŠKOG LIJEČENJA (str. 49-50)

PAIN AS A LONG-TERM CHALLENGE IN CANCER SURVIVORSHIP (str. 50-52)

Ivan Sunara
Sažetak sa skupa

KIRURGIJA KOJA VRAĆA LAKOĆU: SUVREMENI PRISTUPI LIJEČENJU LIMFEDEMA (str. 53-54)

SURGERY THAT RESTORES LIGHTNESS: MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF LYMPHEDEMA (str. 54-56)

Mirko Dozan
Sažetak sa skupa

FUNKCIONALNA MAGNETSKA STIMULACIJA U SLUŽBI OPORAVKA: REHABILITACIJA ZDJELICE NAKON RADIKALNE PROSTATEKTOMIJE (str. 57-58)

FUNCTIONAL MAGNETIC STIMULATION IN RECOVERY: PELVIC REHABILITATION AFTER RADICAL PROSTATECTOMY (str. 58-59)

Helena Kolar Mitrović
Sažetak sa skupa

INTEGRIRANI PRSTUP I SUVREMENE STRATEGIJE LIJEČENJA KARCINOMSKE BOLI (str. 61-63)

INTEGRATED APPROACH AND MODERN STRATEGIES FOR CANCER PAIN MANAGEMENT (str. 63-65)

Nino Zahirović
Sažetak sa skupa

PROBIRNI ALATI U DJEČJOJ FIZIKALNOJ MEDICINI (str. 66-68)

SCREENING TOOLS IN PEDIATRIC PHYSICAL MEDICINE (str. 68-70)

Abdelkarim Al-Jabiri, Neven Obradović, Valentina Matijević
Sažetak sa skupa

TRANSKUTANA STIMULACIJA VAGUSA – MOŽE LI MALI PODRAŽAJ IMATI VELIKI UČINAK? (str. 71-72)

TRANSCUTANEOUS VAGUS NERVE STIMULATION: CAN A SMALL STIMULUS PRODUCE A LARGE EFFECT? (str. 72-74)

Ana Vrbanović, Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

METABOLIZMI, KALORIJE I MAKRONUTRIJENTI – OSNOVE (str. 75-77)

METABOLISMS, CALORIES, AND MACRONUTRIENTS – THE BASICS (str. 77-79)

Neven Obradović, Frane Grubišić
Sažetak sa skupa

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA BOLI U LEĐIMA U DJECE – HITNA, AKUTNA I KRONIČNA STANJA (str. 81-83)

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BACK PAIN IN CHILDREN – URGENT, ACUTE AND CHRONIC CONDITIONS (str. 83-85)

Jelena Marunica Karšaj
Sažetak sa skupa

ABECEDNA (A, B, C, (D), E) KLASIFIKACIJA SKOLIOZA PO RIGU (str. 86-87)

RIGO’S ALPHABETICAL CLASSIFICATION OF SCOLIOSIS (str. 87-89)

Stjepan Čota
Sažetak sa skupa

BOL U DONJEM DIJELU LEĐA U DJECE I ADOLESCENATA SPORTAŠA (str. 90-91)

LOW BACK PAIN IN CHILD AND ADOLESCENT ATHLETES (str. 91-93)

Tatjana Šimunić, Valentina Matijević
Sažetak sa skupa

DEBLJINA I MUSKULOSKELETNE BOLESTI: VIŠE OD OPTEREĆENJA ZGLOBA (str. 95-97)

OBESITIY AND MUSCULOSCELETAL DISEASES: MORE THAN JOINT BURDEN (str. 97-98)

Iva Žagar
Sažetak sa skupa

GLP-1RA – LIJEKOVI KOJI SU PROMIJENILI PRIČU O PRETILOSTI (str. 99-100)

GLP-1RA – DRUGS THAT CHANGED THE STORY OF OBESITY (str. 100-102)

Dubravka Jurišić-Eržen, Stjepan Eržen
Sažetak sa skupa

MOŽEMO LI SMANJITI KARDIOVASKULARNI RIZIK KOD PRETILIH BOLESNIKA? (str. 103-105)

CAN WE REDUCE CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH OBESITY? (str. 105-106)

Jasmina Ćatić, Dijana Bešić, Marin Viđak, Šime Manola, Ivana Jurin
Sažetak sa skupa

VAŽNOST PRAVILNE PREHRANE U ZAŠTITI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA PRILIKOM MRŠAVLJENJA (str. 108-109)

THE IMPORTANCE OF PROPER NUTRITION IN PROTECTING THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM DURING WEIGHT LOSS (str. 109-110)

Donatella Verbanac, Lea Lukšić
Sažetak sa skupa

SIGURNO KROZ ONKOLOŠKU REHABILITACIJU: STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA I POVEĆANJE UČINKOVITOSTI (str. 111-113)

SAFE PATHWAYS THROUGH ONCOLOGICAL REHABILITATION: STRATEGIES TO REDUCE RISK AND IMPROVE EFFECTIVENESS (str. 113-115)

Ana Poljičanin
Sažetak sa skupa

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KOMLEKSNE DEKONGESTIVNE TERAPIJE I KINEZITERAPIJSKOG TRETMANA U LEČENJU SEKUNDARNOG LIMFEDEMA (str. 120-120)

Tijana Dimkic Tomic, Ivan Tomic
Sažetak sa skupa

DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI AKUTNOG EDEMA ŠAKE U BOLESNICE PREŽIVJELE OD RAKA DOJKE S UZNAPREDOVALOM ALZHEIMEROVOM BOLEŠĆU (str. 121-121)

Ana Poljičanin, Nora Perišić, Lucija Guić, Ivana Klarić-Kukuz, Maja Marinović Guić, Vana Košta, Blaž Barun, Jure Aljinović
Sažetak sa skupa

POLIMEDIKACIJA, POLIPRAGMAZIJA, HIPERPRAGMAZIJA - FIZIJATRIJSKOREUMATOLOŠKI (FR) ASPEKT (str. 123-123)

Ladislav Krapac
Sažetak sa skupa

ANESTEZIJA U BOLESNIKA S ANKILOZOM KRALJEŽNICE, IZAZOVI I POSLJEDICE – PRIKAZ BOLESNIKA SA POSLJEDIČNIM NEINFEKTIVNIM SPONDILODISCITISOM (str. 124-125)

Nadica Laktašić Žerjavić, Iva Žagar, Kristina Kovač Durmiš, Mislav Pap, Nataša Kalebota, Vanja Dekleva Štampalija, Helena Kolar Mitrović, Duje Birkić, Porin Perić
Sažetak sa skupa

STAV REHABILITACIJSKOG TIMA PREMA PACIJENTIMA OBOLJELIH OD PSIHIČKIH BOLESTI (str. 126-126)

Luka Slivar, Domagoj Sirovec, Ana Kolarić, Dajana Lukić Demeter, Anamarija Čurlić, Milijana Dujanović, Dinko Kolarić, Tanja Kovač
Sažetak sa skupa

MIŠLJENJE STUDENATA FIZIOTERAPIJE O UČINKOVITOSTI TERMALNE VODE NA KRIŽOBOLJU (str. 127-127)

Luka Slivar, Domagoj Sirovec, Ana Kolarić, Anamarija Čurlić, Dajana Lukić Demeter, Tamara Cerovečki, Dinko Kolarić, Tanja Kovač
Sažetak sa skupa

UTJECAJ PUŠENJA NA KLINIČKE I FUNKCIONALNE POKAZATELJE BOLESTI U BOLESNIKA SA PSORIJATIČNIM ARTITISOM (str. 128-129)

Sanda Špoljarić Carević, Lucija Tomić Babić, Danijela Kolarić Matešić, Nadica Laktašić Žerjavić
Sažetak sa skupa

ZABORAVLJENI OSTEOARTRITISA TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA (str. 131-132)

Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Dijana Zadravec, Mirna Munitić, Matea Prenc, Mia Smoljan Basuga, Ivana Savić Pavičin
Sažetak sa skupa

PRIKAZ SLUČAJA VENSKOG SINDROMA TORAKALNOG OTVORA KOD PACIJENTA U FIZIJATRIJSKOJ AMBULANTI (str. 133-133)

Blaž Barun, Andrija Jukić, Jure Aljinović
Sažetak sa skupa

DISFUNKCIJA TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA I PRIDRUŽENA MIOFASCIJALNA BOL (str. 134-134)

Gordana Cesarec, Martina Janžeković, Iva Hajnžić
Sažetak sa skupa

OD KONCEPTA DO KLINIČKE PRAKSE: OSNIVANJE MULTIDISCIPLINARNOG TIMA ZA DISFAGIJU U HRVATSKOJ (str. 135-136)

Paola Danjek, Dubravka Bobek, Agata Ladić, Jasna Badžak, Irena Martinis, Katarina Pernar, Ljiljana Levanić, Petar Gulin
Sažetak sa skupa

PRIKAZ BOLESNICE S NOVONASTALOM TETRAPAREZOM KAO KLINIČKOM MANIFESTACIJOM HIV INFEKCIJE (str. 137-137)

Vanja Dekleva Špampalija, Martina Vargović, Marija Santini, Porin Perić, Iva Žagar
Sažetak sa skupa

PRIKAZ SLUČAJA DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA SINDROMA TARZALNOG TUNELA KAO POSLJEDICE KOMPLIKACIJE KIRURŠKOG ZAHVATA RUPTURE AHILOVE TETIVE (str. 138-138)

Zvjezdana Hrdjok-Bzdilik, Lovro Bzdilik, Leon Enc
Sažetak sa skupa

REHABILITACIJSKI ISHODI NAKON POTPUNE ZAMJENE BEDRENE KOSTI (TOTAL FEMUR REPLACEMENT): PRIKAZ SLUČAJA (str. 139-139)

Martina Janžeković, Gordana Cesarec, Barbara Vučilovski
Sažetak sa skupa

UČINAK DIJAGNOZE IDIOPATSKE SKOLIOZE NA SAMOPOŠTOVANJE PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA: KOHORTNA STUDIJA (str. 140-141)

Petar Kaliterna, Marija Franka Žuljević, Ivana Šegvić, Mislav Čimić, Ivan Buljan
Sažetak sa skupa

RAZVOJ OPSEŽNIH HETEROTOPNIH OSIFIKACIJA I POSLJEDIČNE KONTRAKTURE KUKOVA NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KOD BOLESNIKA S CROHNOVOM BOLESTI- PRIKAZ SLUČAJA BOLESNIKA (str. 142-143)

Danijela Kolarić Matešić, Sanda Špoljarić Carević, Sanja Švarc Janjanin
Sažetak sa skupa

POLIMIJALGIJA REUMATIKA – ULOGA ULTRAZVUKA RAMENA U DIJAGNOSTICI: PRIKAZ BOLESNICE (str. 144-144)

Karla Kolić, Ana Gudelj Gračanin
Sažetak sa skupa

ULOGA AKUPUNKTURE U MULTIMODALNOM LIJEČENJU STERNOKLEIDOMASTOIDNOG SINDROMA NAKON FACIJALNE PAREZE – PRIKAZ SLUČAJA (str. 145-145)

Sandra Kuzmičić, Ana Poljičanin, Andrija Jukić, Mladenka Parlov, Vesna Bilandžić, Asja Rota Čeprnja, Nikica Kuzmanić
Sažetak sa skupa

HABILITACIJA DOJENČETA S IMPLANTIRANIM TRAJNIM SRČANIM ELEKTROSTIMULATOROM (str. 146-146)

Jelena Marunica Karšaj, Valentina Matijević
Sažetak sa skupa

GENERALIZIRANA HIPOTONIJA KAO KLINIČKA MANIFESTACIJA NOONAN-OVOG SINDROMA (str. 147-147)

Jelena Marunica Karšaj, Ana Galjinović, Valentina Matijević
Sažetak sa skupa

OPTIMALAN TERAPIJSKI ODGOVOR NA PRAVOVREMENU I MULTIDISCIPLINARNU STIMULACIJU – FOLLOW-UP PRIKAZ DJETETA S POIRIER-BIENVENU NEURORAZVOJNIM SINDROMOM (str. 148-148)

Valentina Matijević, Abdelkarim Al-Jabiri, Marija Markota, Jelena Marunica Karšaj
Uvodnik

WARTENBERGOV SINDROM (CHEIRALGIA PARESTHETICA) – PRIKAZ SLUČAJA I KLINIČKI IZAZOVI U DIJAGNOSTICI (str. 149-149)

Mladenka Parlov, Ana Poljičanin, Andrija Jukić, Nikola Parlov, Sandra Kuzmičić
Sažetak sa skupa

PERIFERNA NEUROPATIJA DONJEG EKSTREMITETA NAKON REKONSTRUKCIJE LIGAMENATA LAKTA: PRIKAZ BOLESNIKA (str. 150-150)

Dubravka Sajković, Dubravka Šalić Herjavec, Ivana Župetić, Marko Matoic, Jelena Marunica Karšaj, Tatjana Nikolić
Sažetak sa skupa

UPALA STIDNE KOSTI (str. 151-151)

Vladimir Šeba, Antonela Tomić, Viviana Avancini-Dobrović
Sažetak sa skupa

ZADOVOLJSTVO RODITELJA TERAPIJOM SENZORNE INTEGRACIJE KAO POKAZATELJ ISHODA PEDIJATRIJSKE REHABILITACIJE (str. 152-152)

Tatjana Šimunić, Jasna Mesarić
Sažetak sa skupa

ELEFANTIJAZA SKROTUMA (str. 153-153)

Antonela Tomić, Vladimir Šeba, Emanuela Lacmanović, Viviana Avancini-Dobrović
Sažetak sa skupa

KRONIČNA FAZA NEUROREHABILITACIJE NAKON STEČENE OZLJEDE MOZGA KAO PROZOR NEUROPLASTIČNOSTI: MODEL CENTRA NAPREJ MARIBOR (str. 154-154)

Jasna Vešligaj Damiš, Anja Ejlec
Sažetak sa skupa

FARMAKOGENETIČKO TESTIRANJE: KARIKA KOJA NEDOSTAJE U LIJEČENJU KOMPLEKSNOG REGIONALNOG BOLNOG SINDROMA (CRPS)? - PRIKAZ SLUČAJA (str. 155-155)

Nino Zahirović, Mia Prebeg, Tea Schnurrer Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

