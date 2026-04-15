Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci , Vol. 47 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.04.2026.

Sadržaj

Posebne pretpostavke valjanosti ugovornih raspolaganja predaka u korist potomaka s nasljednopravnim učincima (str. 1-26)

Specific Requirements for the Validity of Ancestors’ Contractual Dispositions in Favour of Descendants with Inheritance Effects (str. 27-27)

Maja Bukovac Puvača, Iva Tuhtan Grgić
Izvorni znanstveni članak

Izazovi i odabrana pitanja poreznog tretmana prijenosa poslovanja u obiteljskim društvima (str. 29-54)

Challenges and Selected Issues in the Tax Treatment of Business Transfers in Family Enterprises (str. 55-55)

Edita Čulinović-Herc, Nataša Žunić Kovačević, Viktorija Pisačić
Izvorni znanstveni članak

Pravni položaj zajednice suvlasnika u novom sustavu upravljanja etažnim vlasništvom (str. 57-85)

The Legal Status of the Condominium Association in the New System of Condominium Management (str. 86-86)

Hano Ernst, Tatjana Josipović
Izvorni znanstveni članak

Je li vrijeme za „četvrtu generaciju“ prava na život u zdravoj životnoj sredini? (str. 87-109)

Is It Time for a “Fourth Generation” of the Right to Live in a Healthy Environment? (str. 110-110)

Gabrijela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski, Goranka Barać-Ručević
Izvorni znanstveni članak

Nacionalna postupovna autonomija i zahtjevi prava na djelotvoran pravni lijek u poreznim predmetima (str. 111-132)

National Procedural Autonomy and Requirements of the Right to an Effective Legal Remedy in Tax Matters (str. 133-133)

Ana Dujmović
Izvorni znanstveni članak

Povlačenje poslovnih udjela (str. 135-161)

Withdrawal of Business Shares in a Limited Liability Company (str. 162-162)

Tomislav Jakšić, Mihaela Braut Filipović
Izvorni znanstveni članak

Okamova britva – između potrebe pojednostavljivanja i opasnosti pretjeranog redukcionizma (str. 163-179)

Occam’s Razor: Between the Need for Simplification and the Risk of Excessive Reductionism (str. 180-180)

Iva Buljan, Eduard Kunštek
Izvorni znanstveni članak

Bračna stečevina u digitalnom dobu: postojeća pravila za moderne izazove? (str. 181-201)

Marital Property in the Digital Age: Existing Rules for Modern Challenges? (str. 202-202)

Helena Majer
Izvorni znanstveni članak

Utvrđivanje izvanbračne zajednice (str. 203-223)

Determination of the Extramarital Union (str. 223-223)

Aleksandra Maganić, Slađana Aras Kramar
Prethodno priopćenje

Osiguranje parničnih troškova prema internom hrvatskom pravu (str. 225-239)

Security for Litigation Costs under Croatian Domestic Law (str. 240-240)

Mihajlo Dika
Pregledni rad

Upravni ugovori u Hrvatskoj: 15 godina neostvarenih očekivanja (str. 241-266)

Administrative Contracts in Croatia: 15 Years of Unfulfilled Expectations (str. 267-267)

Dario Đerđa, Stjepan Gadžo
Pregledni rad

Popravljanje imovinske štete – načelo potpune naknade i institut sniženja naknade (str. 269-292)

Compensation for Pecuniary Damage – the Principle of Full Compensation and the Institute of Reduced Compensation (str. 293-293)

Saša Nikšić
Pregledni rad

Procjena utjecaja na okoliš u prostornom uređenju i gradnji (str. 295-319)

Environmental Impact Assessment in Spatial Planning and Construction (str. 320-320)

Marko Šikić, Mateja Held
Pregledni rad

Mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena članova obitelji zaposlenih u obiteljskim društvima (str. 321-348)

Different Regulation of Working Time for Family Members Employed in Family Businesses (str. 349-349)

Sandra Laleta, Karla Kotulovski
Pregledni rad

Odnos slobode vršenja članskih prava i obveze lojalnog postupanja (str. 351-373)

Relationship between the Freedom to Exercise Shareholders’ Rights and the Obligation to Act Loyally (str. 374-374)

Antun Bilić, Sara Senjak
Pregledni rad

Umjetna inteligencija i digitalna transformacija zemljišnoknjižnog postupka: između učinkovitosti i pravne sigurnosti (str. 375-395)

Artificial Intelligence in the Digital Transformation of Land Registration Procedures: Between Efficiency and Legal Certainty (str. 396-396)

Josip Dešić, Loris Belanić
Pregledni rad

Procesna ograničenja podnošenja tužbe za naknadu štete u medijskim sporovima (str. 397-419)

Procedural Limitations in Filing for Damages in Media Disputes (str. 420-420)

Mijo Galiot, Vanesa Brizić Bahun
Pregledni rad

Načela i specifičnosti ustavnosudske kontrole poreznih zakona u Republici Hrvatskoj (str. 421-441)

Principles and Specific Features of Constitutional Court Review of Tax Laws in the Republic of Croatia (str. 442-442)

Mato Arlović
Pregledni rad

Zabrana diskriminacije prema praksi Europskog suda za ljudska prava (str. 443-464)

Non-discrimination in the Practice of the European Court of Human Rights (str. 465-465)

Tamara Bogdanović
Pregledni rad

Kvaliteta visokog obrazovanja kao javne usluge u kontekstu akreditacije studija (str. 467-487)

Quality of Higher Education as a Public Service in the Context of Study Programme Accreditation (str. 488-488)

Ivica Šušak
Pregledni rad

Međunarodni znanstvenostručni skup „Razvoj srednjovjekovnih i novovjekovnih komuna Istre i Kvarnera“, Rijeka, 11. i 12. prosinca 2025.
International Scientific and Professional Conference “The Development of Medieval and Early Modern Communes of Istria and the Kvarner Region,” Rijeka, 11-12 December 2025

Lea Pongrac
Recenzija, prikaz

