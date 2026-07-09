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Sacred Cecilia : a sacral music magazine , Vol. 95 No. 3-4, 2025.

  • Datum izdavanja: 09.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 14.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj časopisa (str. 1-1)

Ured ništvo
Kazalo

hrvatski pdf 54kb
Uvodnik časopisa (str. 1-2)

Milan Hibšer
Uvodnik

hrvatski pdf 92kb
Naslovnica: Članci (str. 3-3)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 693kb
Analiza Prve i Druge Sonate za orgulje Anđelka Klobučara u kontekstu razvoja orguljske glazbe u Hrvatskoj (str. 4-17)

Mario Perestegi
Stručni rad

hrvatski pdf 1966kb
Restauratorske prakse na povijesnim orguljama u Hrvatskoj (str. 18-30)

Emin Armano
Stručni rad

hrvatski pdf 1213kb
Gregorijanika u sakralnim motetima Hrvatskoga renesansnog majstora Julija Skjavetića (str. 31-36)

Neven Boltek
Stručni rad

hrvatski pdf 1106kb
Augustin Kažotić, biskup zagrebački "reformator" liturgijskog pjevanja i zagrebačkog obreda (i. dio) (str. 37-49)

Amalija Štuban
Stručni rad

hrvatski pdf 462kb
Važnost pravilnog zapjeva tona (str. 50-52)

Danijela Župančić
Stručni rad

hrvatski pdf 313kb
Naslovnica: Osvrti (str. 53-53)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 577kb
Praizvedena kantata Ex Ore Cantata (str. 54-58)

Milan Gelo
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 920kb
150. obljetnica dolaska sestara Milosrdnica u Split (1875.-2025.) (str. 59-62)

Mirko Jankov
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1528kb
Naslovnica: Iz glazbenog života Crkve (str. 63-63)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 858kb
Hodočašće u Bleiburg i Macelj - U ozračju Godine nade (str. 64-64)

Ivan Madunić
Vijest

hrvatski pdf 377kb
Dani crkvene glazbe 2025. - Stručni skup za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti (str. 65-66)

Neli Salković, Beatricija Barić
Vijest

hrvatski pdf 1052kb
Koncerti Gregorijanskog ansambla Instituta za crkvenu glazbu (str. 67-71)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 3968kb
Studenti ICG-a u posjetu Akademiji za glasbo u Ljubljani (str. 72-72)

Beatricija Barić
Vijest

hrvatski pdf 704kb
Zlatna harfa Dubrovačke biskupije (str. 73-73)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 1736kb
Zbirka autorskih skladbi fra Branimira Novokmeta Mane Nobiscum, Domine (str. 74-74)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 379kb
Udžbenik Milana Hibšera Organografija (str. 75-75)

Ured ništvo
Vijest

hrvatski pdf 379kb
Naslovnica: Notni prilog (str. 76-76)

Ured ništvo
Ostalo

hrvatski pdf 1036kb
Sadržaj Priloga (str. 77-77)

Ured ništvo
Kazalo

hrvatski pdf 350kb
Prilog: Rosite nebesa (Ulazna pjesma za 4. nedjelju došašća) (str. 78-78)

S. Grgat
Stručni rad

hrvatski pdf 799kb
Prilog: K Tebi, Gospodine (Psalam kao popijevka u vremenu došašća) (str. 79-79)

B. Novokmet
Stručni rad

hrvatski pdf 604kb
Prilog: U danima Njegovim (Psalam kao popijevka u vremenu došašća) (str. 80-80)

B. Novokmet
Stručni rad

hrvatski pdf 624kb
Prilog: Božićna misa na motive božićnih pučkih pjesama - Slava (str. 81-84)

Ured ništvo
Stručni rad

hrvatski pdf 2866kb
Prilog: Božićna misa na motive božićnih pučkih pjesama - Svet (str. 85-86)

Ured ništvo
Stručni rad

hrvatski pdf 1553kb
Prilog: Božićna misa na motive božićnih pučkih pjesama - Jaganjče Božji (str. 87-88)

Ured ništvo
Stručni rad

hrvatski pdf 1331kb
Prilog: Aleluja (Redak za Misu polnoćku) (str. 89-90)

G. Liberto
Stručni rad

hrvatski pdf 1381kb
Prilog: Isus Krist Jučer i danas (Pričesna pjesma za svetkovinu Svete Bogorodice Marije) (str. 91-91)

S. Grgat
Stručni rad

hrvatski pdf 716kb
Prilog: Isus Krist jučer i danas (Pričesna pjesma za svetkovinu Svete Bogorodice Marije) (str. 92-93)

M. Martinjak
Stručni rad

hrvatski pdf 1314kb
Prilog: Isus Krist jučer i danas (Pričesna pjesma za svetkovinu Svete Bogorodice Marije) (str. 94-94)

V. Miserachs
Stručni rad

hrvatski pdf 668kb
Prilog: Ti si Sin moj ljubljeni (Ulazna pjesma za blagdan Krštenje Gospodinovo) (str. 95-97)

S. Grgat
Stručni rad

hrvatski pdf 1950kb
Prilog: Ti si Sin moj ljubljeni (Ulazna pjesma za blagdan Krštenje Gospodinovo) (str. 95-97)

S. Grgat
Stručni rad

hrvatski pdf 1950kb
Prilog: Preveliku radost naviješćujem Vama (Za ženski zbor) (str. 98-101)

J. Ćaleta, B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 3018kb
Prilog: Preveliku radost naviješćujem Vama (Za mješoviti zbor) (str. 102-105)

J. Čaleta, B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 3078kb
Prilog: Spavaj, spavaj, Ditiću (Za muški zbor) (str. 106-107)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 1233kb
Prilog: Spavaj, spavaj, Ditiću (Za muški zbor) (str. 106-107)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 1233kb
Prilog: Spavaj, spavaj, Ditiću (Za muški zbor) (str. 106-107)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 1233kb
Prilog: Svanu nam čestitke svjetlosti zora (Za muški zbor) (str. 108-110)

Izak Špralja, B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 2378kb
Prilog: Hodie Christus natus est (str. 111-116)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 4224kb
Prilog: Hodie Christus natus est (str. 111-116)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 4224kb
Prilog: Puer natus in Bethlehem (str. 117-117)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 851kb
Prilog: Ča more to biti (za četveroglasni muški zbor i puhački kvintet) (str. 118-121)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 3159kb
Prilog: Hote ljudi veselit se (za četveroglasni muški zbor i puhački kvintet) (str. 122-126)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 4043kb
Prilog: Raduval se Jezuš mali (za četveroglasni muški zbor i puhački kvintet) (str. 127-130)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 3210kb
Prilog: Zdravo budi Mladi Kralju (za troglasni muški zbor i puhački kvintet) (str. 131-137)

B. Juračić
Stručni rad

hrvatski pdf 5629kb

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