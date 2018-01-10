Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, Vol.44 No.1

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POIMANJE I TEMELJNA ZEMLJOPISNA OBILJEŽJA PODGORJA
(str.5-16)
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THE UNDERSTANDING AND BASIC GEOGRAPHICAL FEATURES OF PODGORJE
(str.16-16)
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MLADEN KLEMENČIĆ
Pregledni rad
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VELEBIT I ZAŠTITA PRIRODE
(str.17-33)
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VELEBIT AND THE PROTECTION OF NATURE
(str.33-34)
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ZORAN ŠIKIĆ, DENIS GURLICA, TOMISLAV ŠARIĆ
Pregledni rad
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VRTLINA – GOLEMA ŠPILJA VELEBITSKOG PODGORJA
(str.35-46)
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VRTLINA – THE HUGE CAVE OF VELEBIT PODGORJE
(str.46-46)
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VLADO BOŽIĆ
Stručni rad
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VELEBITSKE PTICE
(str.47-72)
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THE BIRDS OF VELEBIT
(str.72-72)
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GORDAN LUKAČ, MARIJAN MILOVAC, NIKICA BUŠLJETA, IVANA ADŽIĆ, NATALIJA ANDAČIĆ, SNJEŽANA VUJČIĆ-KARLO, WILLIBALD STANI
Pregledni rad
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SUVREMENA DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA PODGORJA
(str.73-95)
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CONTEMPORARY DEMOGRAPHIC FEATURES OF PODGORJE
(str.96-96)
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IVO TURK, NIKOLA ŠIMUNIĆ, NENAD POKOS
Pregledni rad
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ANTROPOLOŠKA – JUNGIJANSKA ANALIZA PARADOKSA SPECIFIČNOSTI PODGORJA: PREMA ARHETIPSKOM ČITANJU HRVATSKIH ŽIVOTNIH KOZMOLOGIJA
(str.97-115)
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ANTHROPOLOGICAL – JUNGIAN ANALYSIS OF THE PARADOX OF THE SPECIFICITY OF PODGORJE: ACCORDING TO AN ARCHETYPAL READING OF CROATIAN LIVING COSMOLOGIES
(str.115-116)
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SANJA ŠPOLJAR VRŽINA
Izvorni znanstveni članak
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NASELJENOST SJEVERNOG I SREDNJEG VELEBITA U PRAPOVIJESTI I ANTICI
(str.117-128)
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THE POPULATION COVERAGE OF NORTHERN AND CENTRAL VELEBIT IN
PREHISTORY AND ANTIQUITY
(str.128-128)
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VEDRANA GLAVAŠ, MIROSLAV GLAVIČIĆ
Pregledni rad
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SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA U PODGORJU
(str.129-148)
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MEDIAEVAL ARCHAEOLOGICAL SITES IN PODGORJE
(str.148-148)
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RADOMIR JURIĆ, IVA ŠKORO
Pregledni rad
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FRAGMENTI IZ CRKVENE I SVJETOVNE POVIJESTI PODGORJA U 19. I 20. STOLJEĆU
(str.149-157)
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FRAGMENTS FROM THE ECCLESIAL AND LAY HISTORY OF PODGORJE
IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES
(str.158-158)
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ŽELJKO HOLJEVAC
Izvorni znanstveni članak
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SUDJELOVANJE SENJSKIH PODGORACA U DOMOVINSKOM RATU
(str.159-164)
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THE PARTICIPATION OF SENJ’S PODGORJE POPULATION IN THE HOMELAND WAR
(str.164-164)
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MIRKO RAGUŽ
Pregledni rad
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IZ IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA SENJA I OPĆINE KARLOBAG
(str.165-194)
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FROM REPORTS ABOUT THE CONDITION IN THE AREA OF THE TOWN OF SENJ AND THE MUNICIPALITY OF KARLOBAG
(str.194-194)
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STIPE MUDROVČIĆ
Pregledni rad
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DOSADAŠNJE I POTENCIJALNE DJELATNOSTI U VELEBITSKOM PRIMORJU I PODGORJU
(str.195-213)
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CURRENT AND POTENTIAL ACTIVITIES IN THE VELEBIT PRIMORJE AND PODGORJE (LITTORAL AND FOOTHILL) REGIONS
(str.214-214)
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JOSO BRAJKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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KOMPATIBILNOST POMORSKOG I CESTOVNOG PROMETA VELEBITSKOG PODGORJA
(str.215-229)
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THE COMPATIBILITY OF THE SEA AND ROAD TRANSPORT OF VELEBIT PODGORJE
(str.230-230)
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ČEDOMIR DUNDOVIĆ, DAMIAN DUNDOVIĆ, KRISTINA DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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REVALORIZACIJA SEKUNDARNIH PROMETNICA U VELEBITSKOM PODGORJU
(str.231-251)
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THE REVALORISATION OF SECONDARY ROADS IN VELEBIT PODGORJE
(str.252-252)
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IVAN LEGAC, HRVOJE PILKO
Prethodno priopćenje
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PUČKA GRADNJA KAO EVOLUCIJSKA SINTEZA IDEJNE, EMOTIVNE I MATERIJALNE KOMPOZICIJSKE KOMPONENTE
(str.253-274)
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PUBLIC CONSTRUCTION AS AN EVOLUTIONAL SYNTHESIS OF A CONCEPTUAL, EMOTIONAL AND MATERIAL COMPOSITIONAL COMPONENT
(str.274-274)
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HELENA KNIFIĆ SCHAPS
Izvorni znanstveni članak
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PODGORSKA DRUŠTVA: SASTAVNICE KULTURNOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA PODVELEBITSKOG KRAJA
(str.275-289)
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PODGORJE SOCIETIES: COMPONENT PARTS OF THE CULTURAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PODVELEBIT REGION
(str.290-290)
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IVAN BRLIĆ
Izvorni znanstveni članak
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PODRUŽNICA HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA ZAVIŽAN U SV. JURJU (1928. – 1935.)
(str.291-310)
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THE ‘ZAVIŽAN’ BRANCH OF THE CROATIAN MOUNTAINEERING SOCIETY
IN SVETI JURAJ (1928-1935)
(str.310-310)
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MIRKO BELAVIĆ
Stručni rad
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PRILOG PROUČAVANJU IKONOGRAFSKOG MOTIVA STABLA SVIJETA/ŽIVOTA NA MIRILIMA JUŽNOG VELEBITA
(str.311-331)
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A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ICONOGRAPHIC MOTIF OF THE TREE OF THE WORLD/LIFE ON THE MIRILO OF SOUTHERN VELEBIT
(str.332-332)
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MIRJANA TROŠELJ
Izvorni znanstveni članak
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PREDAJNI KRAJOLIK VELEBITSKOG PODGORJA
(str.333-344)
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THE TRADITIONAL LANDSCAPE OF VELEBIT PODGORJE
(str.344-344)
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MATIJA DRONJIĆ
Prethodno priopćenje
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DON ANTE ADŽIJA – ZABORAVLJENI STARIGRADSKOPAKLENIČKI VELIKAN
(str.345-370)
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DON ANTE ADŽIJA – A FORGOTTEN LEADING FIGURE OF STARIGRAD-PAKLENICA
(str.371-372)
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MIRJANA TROŠELJ
Izvorni znanstveni članak
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ŠKOLE SENJSKOG PODGORJA
(str.373-402)
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THE SCHOOLS OF SENJ PODGORJE
(str.402)
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MIRKO RAGUŽ
Pregledni rad
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SVOTA ZAPADNE NOVOŠTOKAVŠTINE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
(str.403-416)
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THE AMOUNT OF WESTERN NEOŠTOKAVIAN IN THE CROATIAN STANDARD LANGUAGE
(str.416-416)
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STJEPAN VUKUŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
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KNJIŽEVNICI I DRUGI PISCI IZ VELEBITSKOG PODGORJA
(str.417-436)
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LITERARY WRITERS AND OTHER WRITERS FROM VELEBIT PODGORJE
(str.436-436)
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ANTE BEŽEN
Pregledni rad
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PODGORJE U PRIPOVJEDNOMU MODELU VJENCESLAVA NOVAKA
(str.437-449)
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PODGORJE IN THE NARRATIVE MODEL OF VJENCESLAV NOVAK
(str.450-450)
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SINTIJA ČULJAT
Pregledni rad
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ŠEST OPĆIH OZNAČITELJA VELEBITSKE PRIMORSKE PADINE I PITANJE O REVITALIZACIJI
(str.451-481)
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SIX GENERAL IDENTIFIERS OF THE VELEBIT LITTORAL HILLSIDE AND THE
QUESTION OF REVITALISATION
(str.482-482)
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IVAN ROGIĆ
Izvorni znanstveni članak
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POSEBNOSTI IDENTITETA PODGORACA – NJEGOVO OBLIKOVANJE I OBILJEŽJA
(str.483-499)
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THE SPECIFICS OF THE IDENTITY OF THE PEOPLE OF PODGORJE – ITS FORMATION AND CHARACTERISTICS
(str.500-500)
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TATJANA TOMAIĆ
Izvorni znanstveni članak
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POTENCIJALI I PERSPEKTIVE RAZVITKA VELEBITSKOG PODGORJA
(str.501-516)
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hrvatskipdf 3 MB
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THE POTENTIALS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF VELEBIT PODGORJE
(str.516-516)
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ČEDOMIR DUNDOVIĆ, DAMIAN DUNDOVIĆ, KRISTINA DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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SOCIODEMOGRAFSKA ANALIZA PODGORJA: OD PROSTORNO-ZAVIČAJNOG OKRUŽENJA DO "CLUSTERA DOŽIVLJAJA"
(str.517-553)
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SOCIO-DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF PODGORJE: FROM A SPATIAL-REGIONAL ENVIRONMENT TO A "CLUSTER OF EXPERIENCES"
(str.554-554)
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SAŠA POLJANEC BORIĆ, ANITA BUŠLJETA TONKOVIĆ, NIKOLA ŠIMUNIĆ
Izvorni znanstveni članak
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USMJERAVANJE RAZVOJA PODGORJA KROZ PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU
(str.555-576)
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THE ORIENTATION OF THE DEVELOPMENT OF PODGORJE THROUGH
SPATIALLY-PLANNED DOCUMENTATION
(str.576-576)
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ARIANA KORLAET, VESNA MAROHNIĆ KUZMANOVIĆ, DUBRAVKA ŠEPAROVIĆ
Pregledni rad
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ISTRAŽIVANJE I KOMUNIKACIJA BAŠTINE U STARIGRADU
(str.577-594)
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THE INVESTIGATION AND COMMUNICATION OF HERITAGE IN STARIGRAD
(str.594-594)
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OZREN DOMITER, IVAN RADMAN LIVAJA
Pregledni rad
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DOPRINOS REVITALIZACIJI MIROVA – PRIJEDLOG IZGRADNJE NOVE KAPELICE
(str.595-606)
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A CONTRIBUTION TO THE REVITALISATION OF MIROVO – A PROPOSAL FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW LITTLE CHAPEL
(str.606-606)
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MARTINA STJEPANDIĆ
Izvorni znanstveni članak
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IN MEMORIAM SREĆKO BOŽIČEVIĆ ČOVJEK VRHUNACA I JAMA
(str.607-613)
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IN MEMORIAM SREĆKO BOŽIČEVIĆ MAN OF THE PEAKS AND PITS
(str.613-613)
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HELENA KNIFIĆ SCHAPS
In memoriam, Nekrolog
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