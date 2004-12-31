 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 3 No. 3, 2004.

  • Datum izdavanja: 31.12.2004.
  • Objavljen na Hrčku: 27.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Anali za povijest odgoja, vol. 3 [sadržaj] (str. 3-5)


Kazalo

hrvatski pdf 59kb
[Riječ glavne urednice] (str. 6-6)

Sonja Gaćina Škalamera
Uvodnik

hrvatski pdf 38kb
Razvitak pedagogije kao nastavne i znanstvene discipline u Hrvatskoj (str. 7-16)

The development of pedagogy as the scientific and teaching discipline in Croatia (str. 16-16)

Ante Vukasović
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 93kb
Konstituiranje pedagogije i pojava pedologije u Hrvatskoj (str. 17-26)

hrvatski pdf 95kb
The foundation of pedagogy and the rise of paedology in Croatia (str. 26-26)

Igor Radeka
Izvorni znanstveni članak

Pregled udžbenika pedagogije od Stjepana Basaričeka do danas (str. 27-46)

hrvatski pdf 128kb
An overview of textbooks for pedagogy from Stjepan Basariček till today (str. 46-46)

Branka Ujaković
Pregledni rad

Počeci informatizacije hrvatskog školstva (str. 47-56)

hrvatski pdf 96kb
Beginning of informatization of Croatian school system (str. 55-56)

Ivan Vavra, Zoran Vlašić
Pregledni rad

Doprinos Antuna Cuvaja povijesnom pregledu razvoja pedagoške izobrazbe, osposobljavanja i usavršavanja hrvatskih učitelja (str. 57-81)

hrvatski pdf 150kb
Contribution of Antun Cuvaj to the historical overview of the development of the pedagogical education, training and professional development of Croatian teachers (str. 80-81)

Koraljka Posavec
Izvorni znanstveni članak

Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. (str. 83-111)

hrvatski pdf 162kb
Development dynamics of elementary and secondary schools in Croatia in the period from 1900 till 1940 (str. 110-111)

Sonja Gaćina Škalamera
Pregledni rad

Hrvatsko školstvo u Istri 1943. - 1945. (str. 113-145)

hrvatski pdf 213kb
Croatian schools in Istria in the period from 1943 till 1945 (str. 144-145)

Ante Cukrov
Izvorni znanstveni članak

Obrazovanje riječke mladeži za trgovačka zanimanja između dva svjetska rata (str. 147-159)

hrvatski pdf 105kb
Education of Rijeka’s youth for trade between two world wars (str. 159-159)

Manon Giron
Stručni rad

Virovski ilirac Ferdo Rusan i narodno školstvo polovicom 19. stoljeća (str. 161-182)

hrvatski pdf 188kb
Illyrianist from Virje, Ferdo Rusan and public education in the mid 19th century (str. 182-182)

Mira Kolar-Dimitrijević
Pregledni rad

Učiteljsko društvo za grad Brod i brodski kotar (str. 183-197)

hrvatski pdf 110kb
The Teachers’ Association for the town Brod and Brod County (str. 196-197)

Emerik Munjiza
Pregledni rad

Škola za narodnu (civilnu) zaštitu na Ksaverskoj cesti (str. 199-204)

hrvatski pdf 80kb
School for national (civil) defense on Ksaver Road (str. 204-204)

Dubravka Čengić
Stručni rad

Izložbena djelatnost Hrvatskog školskog muzeja 2004. godine (str. 205-207)

Elizabeta Serdar
Ostalo

hrvatski pdf 163kb
Slovenski šolski muzej u Ljubljani u 2004. godini (str. 209-214)

Brane Šuštar
Vijest

hrvatski pdf 142kb
Hrvatsko pedagogijsko društvo (str. 214-215)

Koraljka Posavec
Vijest

hrvatski pdf 67kb
Obilježavanje 330. obljetnice smrti J. A. Komenskog u Bratislavi (str. 216-217)

Ante Vukasović
Vijest

hrvatski pdf 60kb
Osamdeseta obljetnica pedagoškog seminara u Bratislavi (str. 217-218)

Ante Vukasović
Vijest

hrvatski pdf 60kb
Hrvatska spomen-ploča na trnavskom sveučilištu (str. 219-220)

Ante Vukasović
Vijest

hrvatski pdf 60kb
Muzeji i posjetitelji – Treći skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (str. 221-223)

Branka Ujaković
Vijest

hrvatski pdf 82kb
II. kongres hrvatskih povjesničara (str. 223-224)

Vesna Rapo
Vijest

hrvatski pdf 49kb
40. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva (str. 224-225)

Sonja Gaćina Škalamera
Vijest

hrvatski pdf 61kb
Spomenik Bogoslavu Šuleku u Slavonskom Brodu (str. 225-226)

Ante Vukasović
Vijest

hrvatski pdf 42kb
Šolska kronika br. 1 i 2/2004. (str. 227-229)

Štefka Batinić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 75kb
Zbornik radova II. skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (str. 229-233)

Branka Ujaković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 82kb
Prva gimnazija u Zagrebu 1854. – 2004. (str. 234-235)

Sonja Gaćina Škalamera
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 48kb
Varaždinske uršulinke 300 godina od dolaska u Varaždin (str. 236-236)

Vesna Rapo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 45kb
Autori članaka i priloga Anala za povijest odgoja Vol. 3, 2004 (str. 237-237)


Ostalo

hrvatski pdf 38kb

