Anali za povijest odgoja , Vol. 1 No. 1, 1992.

  • Datum izdavanja: 31.12.1992.
  • Objavljen na Hrčku: 03.09.2025.

Sadržaj

Anali za povijest odgoja, vol. 1 [sadržaj] (str. 2-3)


Riječ urednika (str. 4-4)

Ivan Vavra
Uvodnik

Filip de Diversis kao nastavnik i ravnatelj gramatičko-retoričke škole u Dubrovniku (str. 5-12)

Filip de Diversis as a Teacher and a Principal of the Grammar-rhetorical School in Dubrovnik (str. 12-12)

Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak

Filozofsko učilište u Vukovaru (1733.-1783.) (str. 13-24)

A Philosophical School in Vukovar (1733-1783) (str. 24-24)

Franjo Emanuel Hoško
Izvorni znanstveni članak

Školstvo Vojnog Siska i Petrinjske (Sisačke) kompanije 1820.-1874. godine (str. 25-35)

The School System of Military Sisak and Petrinja (str. 35-35)

Ivan Jurišić
Izvorni znanstveni članak

Djelatnost Vinodolskog učiteljstva i svećenstva na učiteljskim sastancima do donošenja školskog zakona 1874. godine (str. 37-48)

Activities of the Vinodolski Teaching Staff and Clergy on the Teachers' Meetings up to the Passing of the School Act in 1874 (str. 48-48)

Milivoj Čop
Izvorni znanstveni članak

Usporedba nekih pedagoških pogleda Milke Pogačić i Antona Semjonoviča Makarenka (str. 49-57)

Parallelism in Some Pedagogical Views of Milka Pogačić and Anton Semjonovič Makarenko (str. 57-57)

Ivan Dumbović
Prethodno priopćenje

Svjedočenje o iskustvu osnovne škole u Hrvatskoj sedamdesetih godina našega doba (str. 59-68)

A Report about Experience of Primary Schools in Croatia During the Seventies of our Century (str. 68-68)

Valentin Puževski
Prethodno priopćenje

Počeci zavičajne povijesti u Dalmaciji (str. 69-74)

The Beginnings of the Native History in Dalmatia (str. 74-74)

Šime Peričić
Pregledni rad

Jan Amos Komensky i hrvatski pedagogijski udžbenici i metodički priručnici 19. stoljeća (str. 75-85)

Jan Amos Komensky and Croatian Pedagogical Textbooks and Teaching-method Handbooks of 19th Century (str. 85-85)

Ivan Vavra
Izlaganje sa skupa

Tragovi Materinske škole Jana Amosa Komenskog u hrvatskoj predškolskoj pedagogiji (str. 87-91)

Traces of the Maternal School of Jan Amos Komensky in the Croatian Preschool Pedagogics (str. 91-91)

Elizabeta Serdar
Izlaganje sa skupa

Školski vrtovi u osnovnom školstvu Hrvatske do 1918. godine (str. 93-102)

School Farms in Primary School System of Croatia till 1918. (str. 102-102)

Emerik Munjiza
Stručni rad

Škole i obrazovanje Židova u Banskoj Hrvatskoj (str. 103-111)

Schools and Education of Jews in Banska Croatia (str. 111-111)

Vesna Rapo
Stručni rad

Velika realka u Splitu i škole koje su iz nje proizišle (str. 113-120)

Velika realka (The Great Grammar School) in Split and Other Schools Derived from the School (str. 120-120)

Zdravko Mužinić
Stručni rad

Temeljni tekstovi iz hrvatskoga školskog zakonodavstva 19. stoljeća (str. 121-124)

Radosna Petris-Martinčić
Ostalo

Osnova temeljnih pravilah javnoga obučavanja za Hervatsku i Slavoniu (str. 125-152)


Uvodnik

Pedagogija Stjepana Radića: Uz objavljivanje njegove rasprave Slavenska studentska mladež i rad s pukom (str. 153-158)

Nedjeljko Kujundžić
Ostalo

Slavenska studentska mladež i rad s pukom [napisao Stjepan Radić] (str. 159-168)


Reagiranje, polemika

Religijsko-pedagoško katehetski leksikon / priredio Marko Pranjić. - Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 1991. - 859 str. (str. 169-170)

Vladimir Poljak
Recenzija, prikaz

Razvoj gledanja na cilj odgoja u povijesti hrvatske pedagogijske misli / Jasminka Ledić. Rijeka: Pedagoški fakultet, 1991. (str. 170-172)

Nedjeljko Kujundžić
Recenzija, prikaz

Personalistička pedagogija Stjepana Matičevića : odabrani tekstovi s uvodnom studijom dra Nedjeljka Kujundžića / priredili Nedjeljko Kujundžić i Ivan Marjanović. - Zagreb: Katehetski salezijanski centar, 1991. (str. 172-173)

Ivan Dumbović
Recenzija, prikaz

Ideja univerziteta / Immanuel Kant, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling i Friedrich Nietzsche; izabrao, preveo i predgovor napisao Branko Despot. - Zagreb: Globus, 1991. (str. 174-176)

Ivan Vavra
Recenzija, prikaz

Senjsko pučko školstvo / Mirko Raguž. - Magistarska radnja. - Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992. (str. 176-1177)

Ivan Biondić
Recenzija, prikaz

Das kroatische Schulwesen im Burgenland 1921.-1991. = Hrvatsko školstvo u Gradišću 1921.-1991. / Helga Machtinger, Johann Goettel, Nikolaus Bencsics. - Željezno : Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov, 1991. - 47 str. (str. 177-180)

Dora Bošković
Recenzija, prikaz

Comenius : Teacher of Nations / Jaroslav Pánek. - Košice ; Prague : Vychodoslovenske vydavatel'stvo ; Orbis, 1991. (str. 180-181)

Ivan Vavra
Recenzija, prikaz

Zbornik za zgodovino šolstva - šolska kronika : glasilo Slovenskega šolskega muzeja. Sv. 25/1992. - Ljubljana, 1992. (str. 181-183)

Marko Plavić
Recenzija, prikaz

Studia comeniana et historica : časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. - Vol. XXII/1992, no. 46-47 - Uhersky Brod, 1992. (str. 183-184)

Zdenka Taborski
Recenzija, prikaz

[In memoriam] Prof. dr. Mate Demarin (1899.-1992.) (str. 185-186)

Ivan Vavra
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

[In memoriam] Prof. dr. Janko Herak (1911.-1992.) (str. 187-187)

Valentin Puževski
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

[In memoriam] Prof. dr. Josip Malić (1929.-1992.) (str. 188-189)

Dragutin Rosandić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Vrijedna obljetnica hrvatskog školstva: škola u Rižinicama iz 852. godine (str. 191-192)

Nedjeljko Kujundžić
Ostalo

Obilježavanje 400. obljetnice rođenja J. A. Komenskog (str. 192-195)


Ostalo

Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Zlatka Špoljara (str. 195-195)


Ostalo

Priredbe u čast zaslužnih hrvatskih pedagoga (str. 195-196)


Ostalo

Utemeljenje Hrvatske akademije odgojnih znanosti (str. 197-197)

Ivan Biondić
Vijest

Program Hrvatske akademije odgojnih znanosti (str. 197-200)


Vijest

Uloga Katoličke crkve u razvoju hrvatskog školstva (str. 200-200)


Vijest

Izložbe u Hrvatskome školskom muzeju (str. 201-203)


Vijest

Izložbe u Slovenskome šolskom muzeju u 1992. (str. 203-204)

Slavica Pavlič
Vijest

Prilozi o hrvatskom školstvu u Zborniku za povijest školstva i prosvjete (sv. 1-24) (str. 205-210)

Marko Plavić
Bibliografija

Suradnici i autori Anala za povijest odgoja, vol. 1, 1992. (str. 211-211)


Ostalo

