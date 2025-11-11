 Skoči na glavni sadržaj

Podravski zbornik , No. 51, 2025.

  • Datum izdavanja: 11.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.11.2025.

Sadržaj

Riječ urednice (str. 5-5)

Vesna Peršić Kovač
Uvodnik

Likovna oprema franjevačke crkve i samostana sv. Antuna Padovanskog u Koprivnici (str. 7-23)

Ana Marija Kanižanec
Stručni rad

Razvoj školstva u Koprivničkom Ivancu do početka Drugog svjetskog rata (str. 24-36)

Ksenija Krušelj
Stručni rad

Recepcija javne skulpture Zvonimira Lončarića u Koprivnici: zapisi iz lokalnog tiska i razmišljanja građana o umjetnikovim intervencijama u gradskom prostoru (str. 37-55)

Jelena Kaić
Stručni rad

„Privatni Vlasi“ u Podravini (str. 56-71)

Hrvoje Petrić
Stručni rad

Naivna umjetnost u Hrvatskoj 1960-ih godina: stanja, kretanja i konfikti (str. 72-82)

Marijan Špoljar
Stručni rad

Prilozi povijesti školstva i gradnji današnje školske zgrade u Budrovcu (1827. – 1916.) (str. 83-98)

Vladimir Miholek
Stručni rad

Muzej grada Ludbrega – od prvih akcija prikupljanja predmeta do ozbiljne ustanove (str. 99-108)

Jelena Koprek, Branko Dijanošić
Stručni rad

Novi bibliobus za 45. godišnjicu djelovanja koprivničke Bibliobusne službe (str. 109-125)

Valentina Mikec
Stručni rad

Sakralna zbirka Leandera Brozovića i Muzej grada Koprivnice (str. 127-146)

Draženka Jalšić Ernečić
Stručni rad

Suvremeni vizualni identitet Muzeja grada Koprivnice (str. 147-141)

Tea Lucek
Stručni rad

Kako učiti u/o muzeju (str. 162-167)

Maša Zamljačanec
Stručni rad

Stoljeće života u Podravini (str. 169-174)


Esej

Sje!anje na Josipa Gudića Joška (1935. – 2012.) (str. 175-178)

Ivan Ferenčak
Esej

Židovsko groblje Koprivnica (str. 179-189)

Marija Gabelica
Esej

Biljni svijet Otoka mladosti u Ludbregu (str. 190-198)

Gabrijel Horvat, Magdalena Kreč
Esej

Ivanečko točkanje na narodnoj nošnji (str. 199-203)

Renata Kotur Jakupić
Esej

Društveni život Hrastovskog (str. 204-213)

Stjepan Kovaček
Esej

Iz biografije mog oca Ivana Kranjčeva (1900. – 1957.) (str. 214-221)

Radovan Kranjčev
Esej

Sjećanja na djeda Matiju Peršića, mlinara i trgovca brašnom iz Virja (1. dio) (str. 222-234)

Mira Kolar Dimitrijević
Esej

Štefanija Vulić – čuvarica kulturne baštine Delova (str. 235-242)

Zrinka Roksandić
Esej

Od bačvarstva se živjelo – obiteljski bačvarski zanat na području općine Pitomača (str. 243-246)

Vlatka Šelimber Ivanec
Esej

I zmajevi vole priče (str. 248-249)

Ranka Janus
Ostalo

Pjesme (str. 250-251)

Martin Barberić
Ostalo

Moj Baček (str. 252-252)

Snježana Tišljarić
Ostalo

Nevažna sporedna stvar na svijetu – nogomet u Koprivnici 1925. godine (str. 254-258)

Ilija Cikač
Crtice

Crtice iz prošlosti društvenih događanja u Koprivnici kasne jeseni i zime 1925. godine (str. 259-262)

Marta Sabolić
Crtice

Ludbreg prije 100 godina (str. 263-265)

Milivoj Dretar
Crtice

Kronike iz gradova i općina (str. 267-284)


Crtice

Sadržaj (str. 291-292)


Kazalo

