Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 10 No. supplement 2, 1978.

  • Datum izdavanja: 20.12.1978.
  • Objavljen na Hrčku: 24.11.2025.

Sadržaj

Lattice defects in semiconductors (str. 1-10)

N. Urli
Sažetak sa skupa

engleski pdf 516kb
Superionic conductors (str. 11-20)

Z. Ogorelec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 431kb
Surface scattering mechanisms on germanium (str. 21-27)

T. Čajkovski, D. Čajkovski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 336kb
Preparation of ternary semiconducting compound Al₂In₁₂Se₂₁ (str. 29-33)

D. Desnica, U. Desnica, B. Etlinger
Sažetak sa skupa

engleski pdf 282kb
Lattice defects in quenched p-type GaAs (str. 35-39)

S. Marić, M. Stojić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 461kb
Solubility and diffusion of sodium in gallium arsenide (str. 41-47)

M. Stojić, V. Spirić, D. Kostoski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 423kb
Lattice defects in γ-irradiated p-type Ge (str. 49-53)

D. Kostoski, M. Stojić, V. Spirić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 367kb
Lattice defects in neutron-irradiated germanium (str. 55-58)

D. Kostoski, M. Stojić, V. Spirić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 300kb
On the temperature dependence of the ionization rates in semiconductors (str. 59-63)

D. Tjapkin, R. Ramović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 366kb
Some questions of mobility determination in heavily doped semiconductors (str. 65-69)

D. Tjapkin, T. Tošić, M. Jevtić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 347kb
The influence of the carrier distribution on the hall mobility of a thin semiconductor in a deep depletion IGFET (str. 71-75)

M. Smiljanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 435kb
Critical phenomena at phase transition to superionic state (str. 77-83)

Z. Vučić, Z. Ogorelec, A. Tonejc
Sažetak sa skupa

engleski pdf 397kb
An X-ray diffraction study of the system Al–In–S (str. 84-88)

S. Popović, B. Etlinger, B. Gržeta-Plenković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 319kb
The temperature dependence of magnetophonon effect in n-InSb below 90 K (str. 89-92)

D. Kusterle, Z. Trontelj
Sažetak sa skupa

engleski pdf 230kb
The calculation of range distribution of implanted dopants in GaAs and GaP (str. 93-97)

M. M. Tošić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 318kb
Analysis of ionic bonds in semiconducting Aᴵ BᴵᴵᴵCⱽᴵ₂ compounds (str. 98-101)

P. M. Nikolić, S. M. Stojilković, Z. Petrović, P. Dimitrijević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 379kb
Soft modes in ferroelectric liquid crystals (str. 102-111)

B. Žekš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 299kb
Peculiarities of coherent critical neutron scattering in hydrogen-bonded ferroelectrics (str. 112-117)

S. Stamenković, R. B. Žakula, V. L. Aksenov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 301kb
The numerical estimates of energy and soft-mode parameters of ADA–ADP antiferroelectric solutions on the basis of dielectric measurements (str. 118-121)

D. Grujić, S. Stamenković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 207kb
On the tunneling effects in the structural phase transitions (str. 122-127)

S. Stamenković, N. M. Plakida, V. L. Aksenov, T. Sikloš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 401kb
Debye-Waller factor for ⁵⁷Fe in K(Fe(N₂H₃COO)₃), determined by Mössbauer effect (str. 128-133)

D. Hanžel, F. Sevšek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 306kb
Single crystal study of N₂H₅(Fe(N₂H₃COO)₃)·H₂O by Mössbauer effect (str. 134-138)

D. Hanžel, F. Sevšek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 263kb
Slow neutron scattering from oriented DNA films (str. 139-145)

U. Dahlborg, V. Dimić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 416kb
One-dimensional magnets (str. 146-150)

Sava Milošević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 270kb
Thermodynamic properties of spin-one uniaxial antiferromagnets (str. 151-156)

I. Vilfan, B. Žekš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 343kb
Spherical Ising model with regularly spaced defects (str. 157-159)

Viktor Urumov, G. J. Ivanovski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 248kb
A similarity between an Ising chain in the three-dimensional phonon field and some models of spin glasses (str. 160-164)

Zorica Djordjević, Sava Milošević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 199kb
Temperature dependence of the unit cell parameters of the Mn₁.₁₁Al₀.₈₉ alloy (str. 165-168)

D. Popov, J. Konstantinović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 412kb
Magnetic susceptibility of Cr₂O₃ and NiO in the region of the Néel temperature (str. 169-174)

M. Lj. Napijalo, A. Srećković, L. Novaković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 490kb
Recent investigations of temperature magnetic hysteresis of hematite near the Morin temperature (str. 175-179)

M. Lj. Napijalo, L. Novaković, A. Srećković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 252kb
Investigation of magnetic susceptibility of hematite in the region of high-temperature magnetic phase transition (str. 180-185)

M. Lj. Napijalo, L. Novaković, A. Srećković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 511kb
Temperature magnetic hysteresis of nickel near the Curie temperature (str. 186-191)

I. Petrović, M. Lj. Napijalo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 284kb
Study of structural and dynamical properties of liquid metals (str. 192-199)

D. M. Jović, M. P. Davidović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 485kb

