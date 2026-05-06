Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu , Vol. 52 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 06.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.05.2026.

Sadržaj

Hektorovićev ep kao predložak Trencovoj romantičnoj filmskoj drami Ribanje i ribarsko prigovaranje (str. 5-26)

Hectorović’s Epic as a Template for Trenc’s Romantic Film Ribanje i ribarsko prigovaranje (str. 5-26)

Dubravka Brezak Stamać
Izvorni znanstveni članak

Scenske preobrazbe Krležinih Balada Petrice Kerempuha (str. 27-63)

The Theatrical Transformations of Krležaʼs The Ballads of Petrica Kerempuh (str. 27-63)

Drita Maroshi
Izvorni znanstveni članak

Poljski kazališni prijevod Krležine drame U agoniji iz 1981. u realizaciji Teatra televizije (str. 64-84)

Polish Theatre Translation of Krleža’s Drama U agoniji Created by the Theatre of Television in 1981 (str. 64-84)

Leszek Małczak
Izvorni znanstveni članak

Glembajevi, od proze do baleta (str. 85-101)

The Glembays: From Prose to Ballet (str. 85-101)

Vlaho Bogišić
Izvorni znanstveni članak

Kazalište isprazni Davora Mojaša, u roman stavljeno (str. 102-121)

The Idle Theatre by Davor Mojaš, within-a-novel (str. 102-121)

Lada Čale Feldman
Izvorni znanstveni članak

Stjepan Miletić kao književni lik (str. 122-132)

Stjepan Miletić as a Literary Character (str. 122-132)

Lucija Ljubić
Izvorni znanstveni članak

Smrt Smail-age Čengijića Vladimira Lunačeka (str. 133-146)

Smrt Smail-age Čengijića by Vladimir Lunaček (str. 133-146)

Tea Rogić Musa
Izvorni znanstveni članak

Fenomen »Solaris« u književnosti i filmu (str. 147-169)

The »Solaris« Phenomenon in Literature and Film (str. 147-169)

Snežana Milojević
Izvorni znanstveni članak

Od drame do masovnog medija: filmske ekranizacije hrvatske dramske književnosti u 21. stoljeću (str. 170-189)

From Drama to Mass Media: Film Adaptations of Croatian Dramatic Literature in the 21st Century (str. 170-189)

Iva Rosanda Žigo, Zlatko Vidačković
Izvorni znanstveni članak

Anonimna kajkavska drama Hrvati vu Zadru (str. 190-206)

Hrvati vu Zadru, an Anonymous Kajkavian Play (str. 190-206)

Jasmina Lukec
Izvorni znanstveni članak

Koreografija slike: intermedijalno čitanje »plesačica« Anke Krizmanić (str. 207-236)

Choreography of Image: Anka Krizmanić’s »Dancers« in an Intermedial Perspective (str. 207-236)

Ana Šeparović
Izvorni znanstveni članak

Dijalog (ne)dostatnih riječi i crteža: pjesme i crteži u zbirkama Sonje Manojlović i Saše Šekoranje (str. 237-261)

The Dialogue of (In)sufficent Words and Drawings: Poems and Drawings in the Collections of Sonja Manojlović and Saša Šekoranja (str. 237-261)

Helena Peričić Herenda
Izvorni znanstveni članak

The Last Rose of Summer – The Dramaturgy of the Relationship Between Nature and Opera (str. 262-281)

The Last Rose of Summer – The Dramaturgy of the Relationship Between Nature and Opera (str. 262-281)

Sibila Petlevski
Izvorni znanstveni članak

Od note do pixela: intermedijalna inscenacija Don Giovannija kao odgovor suvremenoga kazališta (str. 282-293)

From Note to Pixel: The Intermedial Staging of Don Giovanni as a Response to the Challenges of Contemporary Theatre (str. 282-293)

Ivana Krtinić
Izvorni znanstveni članak

Čitateljske kolokacije književnosti i kazališta (str. 294-306)

Readers’ Collocations of Literature and Theatre (str. 294-306)

Lovro Škopljanac
Izvorni znanstveni članak

Nadrealizam i »sanoborske« Balade Petrice Kerempuha (str. 307-319)

Surrealism and the Effects of Literature: the »Somnambular« Ballads of Petrica Kerempuh (str. 307-319)

Marina Protrka Štimec
Izvorni znanstveni članak

Požeški pisci na požeškim kazališnim daskama (str. 320-329)

Požega Writers on Požega’s Theatre Stage (str. 320-329)

Vesna Vlašić
Izvorni znanstveni članak

Intermedijalne transformacije narativa: od romana Bejturan i ruža Aleksandra Hemona do muzičkog albuma Damira Imamovića i kazališne dramatizacije Selme Spahić (str. 330-345)

Intermedial Transformations of Narrative: From Aleksandar Hemon’s Novel Bejturan i Ruža to Damir Imamović’s Music Album and Selma Spahić’s Theatre Adaptation; (str. 330-345)

Ena Begović Sokolija
Izvorni znanstveni članak

Žanrovska prožimanja: funkcije narativnog u izabranim scenskim tekstovima Espija Tomičića (str. 346-363)

Genre Intersection: Functions of the Narrative in Selected Plays by Espi Tomičić (str. 346-363)

Renate Hansen Kokoruš
Izvorni znanstveni članak

Intermedijalnost i metateatar u Noć s Aleksom Ivice Buljana (str. 364-371)

Intermediality and Metatheater in a Night with Alex by Ivica Buljan (str. 364-371)

Maja Lasić
Izvorni znanstveni članak

Izvedbena interpretacija, dekonstrukcija i transgresija slike: Montažstroj – Bruegel, Tajči Čekada – Slučaj Ofelija (str. 372-392)

Performative Interpretation, Deconstruction, and Transgression of the Image: Montažstroj – Bruegel, Tajči Čekada – The Ophelia Case (str. 372-392)

Suzana Marjanić
Izvorni znanstveni članak

»Literarna scena« na splitskoj pozornici (str. 393-405)

The Split Literary Scene (str. 393-405)

Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak

