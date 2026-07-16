Zbornik Veleučilišta u Rijeci , Vol. 14 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 16.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Đina Bešker, Ivana Jadrić
Izvorni znanstveni članak
Milan Brkljač, Vladimir Kraguljac, Biljana Viduka, Aleksandra Perović, Dejan Viduka
Izvorni znanstveni članak
Ivona Čarapina Zovko, Katerina Malić Bandur
Izvorni znanstveni članak
Matej Galić, Suzana Herman, Zvonimir Filipović
Izvorni znanstveni članak
Nina Grgurić Čop, Ivana First Komen, Lea Peko-Lončar
Izvorni znanstveni članak
Nikola Kadoić
Izvorni znanstveni članak
Magdalena Kuštelarga, Iva Gregurec, Katarina Tomičić-Pupek
Izvorni znanstveni članak
Uwe Lebefromm, Neda Vitezić, Antonija Petrlić
Izvorni znanstveni članak
Marko Maliković, Mladenka Tkalčić
Izvorni znanstveni članak
Dijana Mečev
Izvorni znanstveni članak
Ante Perkušić, Ruben Picek
Izvorni znanstveni članak
Tomislava Pavić Kramarić, Marko Miletić
Izvorni znanstveni članak
Luka Samaržija, Hrvoje Pezo, Nikolina Dukić Samaržija
Izvorni znanstveni članak
Anita Stilin, Ljerka Tomljenović, Valentina Čančar
Izvorni znanstveni članak
Martina Ašenbrener Katić, Marina Rauker Koch, Alen Jakupović
Prethodno priopćenje
Zdenko Jukić, Ana Štambuk
Prethodno priopćenje
Selçuk Korucuk, Ahmet Aytekin
Prethodno priopćenje
Davor Perkov, Zvonko Merkaš, Mihael Plećaš
Prethodno priopćenje
Kristian Stančin, Nataša Hoić-Božić, Sanja Skočić Mihić
Prethodno priopćenje
Rejhan Sulejman, Emilija Andovska – Dina
Prethodno priopćenje
Anita Gašparević, Ljerka Cerović, Dario Maradin
Pregledni rad
Ivan Gržeta
Pregledni rad
Ivana Štulec, Kristina Petljak, Sanda Soucie
Pregledni rad
Ivona Vrdoljak Raguž, Monika Hordov, Aleksandra Krajnović
Pregledni rad
Ján Dižo, Miroslav Blatnický, Alyona Lovska, Dalibor Barta
Izvorni znanstveni članak
Cristiano Marinacci, Stefano Ricci
Izvorni znanstveni članak
Ivana Tomić Prpić
Izvorni znanstveni članak
Ana-Mari Poljičak, Darijo Šego, Zvonimir Štrkalj, Majda Matas
Pregledni rad
Mihaela Blažinkov, Ljiljana Božić-Ostojić, Andreja Katolik-Kovačević
Izvorni znanstveni članak
Jasna Hasanbegović, Aleksandra Šupljeglav Jukić, Jasmina Aliman, Semina Hadžiabulić, Semira Dedić, Azra Skender, Boris Dorbić, Sezai Ercişli
Izvorni znanstveni članak
Nataša Romanjek Fajdetić, Brigita Popović
Izvorni znanstveni članak
Marijana Husnjak, Jasenka Ćosić, Renata Baličević, Mirjana Brmež
Stručni rad
Ostalo
Posjeta: 0 *