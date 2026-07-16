 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Veleučilišta u Rijeci , Vol. 14 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 16.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kazalo (str. I-V)

hrvatski pdf 44kb
Content (str. I-V)


Kazalo

engleski pdf 44kb
The impact of internal communication satisfaction on brand value co-creation in the hotel industry (str. 1-21)

engleski pdf 175kb
Utjecaj zadovoljstva internom komunikacijom na sukreiranje vrijednosti marke u hotelskoj industriji (str. 1-21)

Đina Bešker, Ivana Jadrić
Izvorni znanstveni članak

Integrated model for ranking online booking platforms using MCDM methods: PIPRECIA-S and NWA (str. 23-43)

engleski pdf 581kb
Integrirani model za rangiranje online platformi za rezervacije korištenjem MCDM metoda: PIPRECIA–S i NWA (str. 23-43)

Milan Brkljač, Vladimir Kraguljac, Biljana Viduka, Aleksandra Perović, Dejan Viduka
Izvorni znanstveni članak

Doprinos mrežnoga socijalnog kapitala i ugodnosti pri umrežavanju u predviđanju zadovoljstva poslom (str. 45-61)

hrvatski pdf 190kb
The contribution of network social capital and networking comfort in predicting job satisfaction (str. 45-61)

Ivona Čarapina Zovko, Katerina Malić Bandur
Izvorni znanstveni članak

Važnost menadžmenta nabave i faktori koji utječu na motivaciju članova nabavnog tima (str. 63-77)

hrvatski pdf 142kb
The importance of procurement management and factors that affect the motivation of procurement team members (str. 63-77)

Matej Galić, Suzana Herman, Zvonimir Filipović
Izvorni znanstveni članak

Through the moral lenses: Generation Z’s intention to purchase sustainable products endorsed by influencers (str. 79-97)

engleski pdf 298kb
Kroz moralni objektiv: namjera generacije Z da kupi održive proizvode koje promoviraju influenceri (str. 79-97)

Nina Grgurić Čop, Ivana First Komen, Lea Peko-Lončar
Izvorni znanstveni članak

Analiza stanja i potreba udruga na području Varaždinske županije (str. 99-121)

hrvatski pdf 449kb
Analysis of the state and needs of civil society associations in the area of Varaždin county (str. 99-121)

Nikola Kadoić
Izvorni znanstveni članak

Technological innovations in digital marketing – a content analysis (str. 123-141)

engleski pdf 175kb
Tehnološke inovacije u digitalnom marketingu – analiza sadržaja (str. 123-141)

Magdalena Kuštelarga, Iva Gregurec, Katarina Tomičić-Pupek
Izvorni znanstveni članak

Učinkovitost predviđanja pomoću strojnog učenja za potrebe kontrolinga u procesu donošenja odluka (str. 143-157)

hrvatski pdf 832kb
Effectiveness of forecasting using machine learning for controlling needs in the decision-making process (str. 143-157)

Uwe Lebefromm, Neda Vitezić, Antonija Petrlić
Izvorni znanstveni članak

Pokreti računalnog miša kao pokazatelji kolebanja pri procjeni emocionalnih vizualnih podražaja (str. 159-173)

hrvatski pdf 527kb
Computer mouse movements as indicators of ambivalence in the evaluation of emotional visual stimuli (str. 159-173)

Marko Maliković, Mladenka Tkalčić
Izvorni znanstveni članak

Obrazovanje za kružnu ekonomiju: znanje, stavovi i prakse učitelja osnovnih škola (str. 175-192)

hrvatski pdf 188kb
Education for the circular economy: knowledge, attitudes, and practices of primary school teachers (str. 175-192)

Dijana Mečev
Izvorni znanstveni članak

Odabir ERP sustava u oblaku (str. 193-214)

hrvatski pdf 599kb
Selection of a cloud ERP system (str. 193-214)

Ante Perkušić, Ruben Picek
Izvorni znanstveni članak

What determines the financial stability of hotel firms in Croatia? (str. 215-232)

engleski pdf 426kb
Što određuje financijsku stabilnost hotelskih poduzeća u Hrvatskoj? (str. 215-232)

Tomislava Pavić Kramarić, Marko Miletić
Izvorni znanstveni članak

Analysis of the impact of customer satisfaction on organizational performance in the dental supply chain (str. 233-252)

engleski pdf 394kb
Analiza utjecaja kupčevog zadovoljstva na organizacijske pokazatelje dentalnog opskrbnog lanca (str. 233-252)

Luka Samaržija, Hrvoje Pezo, Nikolina Dukić Samaržija
Izvorni znanstveni članak

Testing Herzberg’s two-factor motivation theory in the private and public sectors – Is there a difference? (str. 253-278)

engleski pdf 225kb
Testiranje Herzbergove dvofaktorske teorije motivacije u privatnom i javnom sektoru – postoji li razlika? (str. 253-278)

Anita Stilin, Ljerka Tomljenović, Valentina Čančar
Izvorni znanstveni članak

Comparison of the conceptual framework node of knowledge (NOK) with large language models (LLM) (str. 279-295)

engleski pdf 418kb
Usporedba konceptualnog okvira node of knowledge (NOK) s velikim jezičnim modelima (str. 279-295)

Martina Ašenbrener Katić, Marina Rauker Koch, Alen Jakupović
Prethodno priopćenje

Umjetna inteligencija i neuronske mreže: transformacija paradigme upravljanja ljudskim potencijalima (str. 297-316)

hrvatski pdf 341kb
Artificial intelligence and neural networks: Transforming the paradigm of human resource management (str. 297-316)

Zdenko Jukić, Ana Štambuk
Prethodno priopćenje

An application of MCDM methods for ranking organizational barriers to the adoption of digital technologies in logistics enterprises (str. 317-332)

engleski pdf 1090kb
Primjena MCDM metoda za rangiranje organizacijskih prepreka u usvajanju digitalnih tehnologija u logističkim poduzećima (str. 317-332)

Selçuk Korucuk, Ahmet Aytekin
Prethodno priopćenje

Povezanost organizacijske kulture i zadovoljstva poslom u hrvatskim leasing društvima (str. 333-352)

hrvatski pdf 254kb
The relationship between organizational culture and job satisfaction in Croatian leasing companies (str. 333-352)

Davor Perkov, Zvonko Merkaš, Mihael Plećaš
Prethodno priopćenje

A rule-based system for recommending digital educational games for students with intellectual disabilities (str. 353-372)

engleski pdf 616kb
Sustav temeljen na pravilima za predlaganje digitalnih obrazovnih igara za učenike s intelektualnim teškoćama (str. 353-372)

Kristian Stančin, Nataša Hoić-Božić, Sanja Skočić Mihić
Prethodno priopćenje

Youth employment challenges and emigration intentions in North Macedonia: The role of job satisfaction and opportunity perceptions (str. 373-383)

engleski pdf 156kb
Izazovi zapošljavanja mladih i namjere iseljavanja u Sjevernoj Makedoniji: uloga zadovoljstva poslom i percepcije prilika (str. 373-383)

Rejhan Sulejman, Emilija Andovska – Dina
Prethodno priopćenje

Utjecaj brendiranja slavnih na kretanje tržišne potražnje (str. 385-403)

hrvatski pdf 303kb
The impact of celebrity branding on market demand trends (str. 385-403)

Anita Gašparević, Ljerka Cerović, Dario Maradin
Pregledni rad

Bibliometrijska analiza istraživanja u području digitalnih financijskih inovacija: usporedba baza Scopus i Web of Science (2011. – 2025.) (str. 405-430)

hrvatski pdf 1568kb
Bibliometric analysis of research in the field of digital financial innovations: A comparison of Scopus and Web of Science databases (2011–2025) (str. 405-430)

Ivan Gržeta
Pregledni rad

Weather risk in food supply chains: A systematic literature review and research agenda (str. 431-458)

engleski pdf 725kb
Vremenski rizik u prehrambenim lancima opskrbe: sustavni pregled literature i istraživačka agenda (str. 431-458)

Ivana Štulec, Kristina Petljak, Sanda Soucie
Pregledni rad

Digital transformation of small and medium enterprises in rural tourism: A systematic bibliometric review (str. 459-481)

engleski pdf 400kb
Digitalna transformacija malih i srednjih poduzeća u ruralnom turizmu: sustavni bibliometrijski pregled (str. 459-481)

Ivona Vrdoljak Raguž, Monika Hordov, Aleksandra Krajnović
Pregledni rad

Assessment of the influence of a load position on a two-axle trailer on driving safety by means of computer simulations (str. 485-498)

engleski pdf 1367kb
Procjena utjecaja položaja tereta na dvoosovinskoj prikolici na sigurnost vožnje primjenom računalnih simulacija (str. 485-498)

Ján Dižo, Miroslav Blatnický, Alyona Lovska, Dalibor Barta
Izvorni znanstveni članak

Electrification of quays and green port design: Methods and uncertainties in the estimation of emmission (str. 499-509)

engleski pdf 607kb
Elektrifikacija obala i projektiranje zelenih luka: metode i neizvjesnosti u procjeni emisija (str. 499-509)

Cristiano Marinacci, Stefano Ricci
Izvorni znanstveni članak

Analiza stavova roditelja o prometnoj edukaciji djece rane i predškolske dobi u kontekstu prometne sigurnosti (str. 511-527)

hrvatski pdf 754kb
Analysis of parents' attitudes towards traffic education of early and preschool-aged children in the context of traffic safety (str. 511-527)

Ivana Tomić Prpić
Izvorni znanstveni članak

Analysis of the trend in the number of containers in Canada and on global level (str. 529-540)

engleski pdf 249kb
Analiza trenda broja kontejnera u Kanadi i na svjetskoj razini (str. 529-540)

Ana-Mari Poljičak, Darijo Šego, Zvonimir Štrkalj, Majda Matas
Pregledni rad

Mišljenje poljoprivrednih proizvođača o klimatskim promjenama i korištenju obnovljivih izvora energije (str. 543-561)

hrvatski pdf 205kb
The opinion of agricultural producers on climate changes and the use of renewable energy sources (str. 543-561)

Mihaela Blažinkov, Ljiljana Božić-Ostojić, Andreja Katolik-Kovačević
Izvorni znanstveni članak

Influence of agro-ecological factors on phenotypic and chemical characteristics of chokeberry fruit in the region of Bosnia and Herzegovina (str. 563-583)

engleski pdf 253kb
Utjecaj agroekoloških čimbenika na fenotipske i kemijske karakteristike aronije u regiji Bosne i Hercegovine (str. 563-583)

Jasna Hasanbegović, Aleksandra Šupljeglav Jukić, Jasmina Aliman, Semina Hadžiabulić, Semira Dedić, Azra Skender, Boris Dorbić, Sezai Ercişli
Izvorni znanstveni članak

Biokemijski odgovor salate na tretmane plazmom aktiviranom vodom i organskim gnojivima / biostimulatorima (str. 585-600)

hrvatski pdf 154kb
Biochemical response of lettuce to treatments with plasma activated water and organic fertilizers/biostimulants (str. 585-600)

Nataša Romanjek Fajdetić, Brigita Popović
Izvorni znanstveni članak

Pregled, zakonski okvir, značaj i potencijalne opasnosti karantenskih štetnih organizama (str. 601-615)

hrvatski pdf 142kb
Overview, legislation framework, importance and potential dangers of quarantine pests (str. 601-615)

Marijana Husnjak, Jasenka Ćosić, Renata Baličević, Mirjana Brmež
Stručni rad

Recenzenti (str. 649-651)

hrvatski pdf 38kb
Reviewers (str. 649-651)


Ostalo

engleski pdf 38kb

Posjeta: 0 *