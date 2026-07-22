Suvremena lingvistika , Vol. 52 No. 101, 2026.
- Datum izdavanja: 22.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 22.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marta Andrić, Tatjana Podvezanec
Izvorni znanstveni članak
Maja Anđel
Izvorni znanstveni članak
Iva Antičević, Martina Sekulić Sović, Aleksandar Savić
Izvorni znanstveni članak
Barbara Kerovec
Izvorni znanstveni članak
Antoni Oliver, Sergi Álvarez–Vidal
Izvorni znanstveni članak
Ante Petrović
Izvorni znanstveni članak
Ida Raffaelli
Izvorni znanstveni članak
Inja Skender Libhard, Kristina Hrastov
Izvorni znanstveni članak
Ana Stanić
Izvorni znanstveni članak
Nikola Košćak
Pregledni rad
Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz
Jurica Polančec
Recenzija, prikaz
Kristina Hrastov
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