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Suvremena lingvistika , Vol. 52 No. 101, 2026.

  • Datum izdavanja: 22.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 22.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Glagolski oblici u turskim televizijskim serijama: korpusna analiza kao resurs za istraživanje nenamjernoga usvajanja jezika (str. 1-28)

hrvatski pdf 360kb
Verbal Forms in Turkish Television Series: Corpus Analysis as a Resource for Research on Incidental Language Acquisition (str. 1-28)

Marta Andrić, Tatjana Podvezanec
Izvorni znanstveni članak

Gubitak germanizama u Zagrebu – mit ili stvarnost? (str. 29-46)

hrvatski pdf 424kb
Loss of German loanwords in Zagreb – Mythos or reality? (str. 29-46)

Maja Anđel
Izvorni znanstveni članak

Figurative Language Production in Schizophrenia and Acute Schizophrenia–Spectrum Psychoses: A Psycholinguistic Study Across Structured Interview and Picture Description Task (str. 47-78)

engleski pdf 382kb
Proizvodnja figurativnog jezika kod shizofrenije i akutne psihoze iz spektra shizofrenije: psiholingvistička studija strukturiranog intervjua i zadataka slikovnih podražaja (str. 47-78)

Iva Antičević, Martina Sekulić Sović, Aleksandar Savić
Izvorni znanstveni članak

Kontrastivna analiza leksema za izražavanje roda u turskome i hrvatskome jeziku (str. 79-100)

hrvatski pdf 210kb
A Contrastive Analysis of Lexemes Used to Express Gender in Turkish and Croatian (str. 79-100)

Barbara Kerovec
Izvorni znanstveni članak

Croatian Language in the Transition from Neural Machine Translation to Large Language Models (str. 101-120)

engleski pdf 160kb
Hrvatski jezik u prijelazu s neuronskog strojnog prevođenja na velike jezične modele (str. 101-120)

Antoni Oliver, Sergi Álvarez–Vidal
Izvorni znanstveni članak

Towards a Typology of Positive Polarity Focus Constructions (str. 121-152)

engleski pdf 250kb
Prema tipologiji konstrukcija za fokus na pozitivnoj polarnosti (str. 121-152)

Ante Petrović
Izvorni znanstveni članak

Model leksikalizacijskih obrazaca – od teorijskoga okvira do praktične primjene (str. 153-179)

hrvatski pdf 192kb
The Model of Lexicalization Patterns – From a Theoretical Framework to Practical Implementations (str. 153-179)

Ida Raffaelli
Izvorni znanstveni članak

Prevođenje posuđenica na primjeru njemačkih novih riječi (str. 181-203)

hrvatski pdf 167kb
Translation of loanwords: the example of new German words (str. 181-203)

Inja Skender Libhard, Kristina Hrastov
Izvorni znanstveni članak

Sto metafora u Sto godina samoće: može li umjetna inteligencija prevoditi književnost? (str. 205-246)

hrvatski pdf 375kb
One Hundred Metaphors in One Hundred Years of Solitude: Can Artificial Intelligence Translate Literature? (str. 205-246)

Ana Stanić
Izvorni znanstveni članak

Što je to stilizacija? (str. 247-261)

hrvatski pdf 130kb
What Is Stylization? (str. 247-261)

Nikola Košćak
Pregledni rad

Sune Vork Steffensen, Martin Döring, Stephen J. Cowley (eds.), Language as an Ecological Phenomenon: Languaging and Bioecologies in Human– Environment Relationships, Bloomsbury Academic, London, 2024. (str. 263-266)

Jan Defrančeski
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 65kb
Mario Essert et al., Zamjenice hrvatskoga jezika, Hrvatska sveučilišna naklada: Jezičnica, Zagreb, 2024. (str. 267-272)

Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 65kb
Josip Galić. Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut. Zagreb, 2023., 392 str. (str. 273-279)

Jurica Polančec
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 121kb
Zagrebački lingvistički krug: Izvještaj o radu u 2025. godini (str. 281-281)

Kristina Hrastov
Vijest

hrvatski pdf 41kb
Impresum i sadržaj


Kazalo

hrvatski pdf 61kb

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