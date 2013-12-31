Anali za povijest odgoja , Vol. 12 No. 12, 2013.
- Datum izdavanja: 31.12.2013.
- Objavljen na Hrčku: 20.08.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Štefka Batinić
Uvodnik
Vlasta Švoger, Ivana Horbec
Izvorni znanstveni članak
Edvard Protner
Izvorni znanstveni članak
Snježana Šušnjara
Izvorni znanstveni članak
Vučina Zorić
Izvorni znanstveni članak
Nataša Vujisić Živković
Pregledni rad
Štefka Batinić, Igor Radeka
Pregledni rad
Andrija Kozina
Pregledni rad
Snježana Bogdanić
Pregledni rad
Kristina Gverić
Ostalo
Elizabeta Serdar
Recenzija, prikaz
Ivana Dumbović Žužić
Recenzija, prikaz
Ostalo
Posjeta: 0 *