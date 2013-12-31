 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 12 No. 12, 2013.

  • Datum izdavanja: 31.12.2013.
  • Objavljen na Hrčku: 20.08.2025.

Anali za povijest odgoja, vol. 12 (str. 3-4)


Riječ urednice (str. 5-6)

Štefka Batinić
Nacrt temeljnih načela javne nastave u Austriji (1848.) - osnova modernizacije školstva u Habsburškoj Monarhiji (str. 7-39)

Vlasta Švoger, Ivana Horbec
Razvoj privatnih ženskih učiteljskih škola u Sloveniji (str. 41-54)

Edvard Protner
Učiteljstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske (str. 55-74)

Snježana Šušnjara
Institucionalno obrazovanje učitelja u Crnoj Gori 1863. - 2013. godine (str. 75-94)

Vučina Zorić
Karakter obrazovanja učitelja i učiteljica u Srbiji 1778. - 1941. godine (str. 95-111)

Nataša Vujisić Živković
Obrazovanje učitelja u Hrvatskoj između dva svjetska rata (str. 113-128)

Štefka Batinić, Igor Radeka
Hrvatsko vojno učilište - ustroj i uloga (str. 129-141)

Andrija Kozina
Školske zbirke: postanak, funkcija, značenje (str. 143-158)

Snježana Bogdanić
Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja u 2013. godini (str. 159-170)

Kristina Gverić
Međunarodna znanstvena konferencija “Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića”. Zagreb, 17. travnja 2013. i Slavonski Brod, 18. – 20. travnja 2013. (str. 171-172)

Štefka Batinić
Vladimir Vujčić. Opća pedagogija. Novi pristup znanosti o odgoju. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2013., 549 str. (str. 173-175)

Elizabeta Serdar
Anka Došen-Dobud. Slike iz povijesti predškolskog odgoja. Prinosi povijesti institucijskog predškolskog odgoja. Split: Filozofski fakultet u Splitu, Rijeka: Centar za istraživanje djetinjstva – Učiteljski fakultet u Rijeci, 2013., 129 str. (str. 175-177)

Vladimir Šetka
Jasminka Ledić, Stjepan Staničić i Marko Turk. Kompetencije školskih pedagoga. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 2013., 145 str. (str. 177-179)

Ivana Dumbović Žužić
Suradnici i autori Anala za povijest odgoja, vol. 12, 2013. (str. 180-180)


