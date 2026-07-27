 Skoči na glavni sadržaj

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja , Vol. 33 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednika (str. 7-7)

Bruno Ćurko
Uvodnik

hrvatski pdf 214kb
Moralne dileme (str. 11-33)

hrvatski pdf 524kb
Moral dilemmas (str. 11-33)

Slobodan Sadžakov
Izvorni znanstveni članak

Digitalne komunikacijske prakse, profesionalna dostupnost i percipiran tehnološki stres kod učitelja u osnovnim školama (str. 35-67)

hrvatski pdf 1502kb
Digital communication practices, professional availability and perceived technostress among primary school teachers (str. 35-67)

Krešimir Pavlina, Ana Pongrac Pavlina, Anita Modrušan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1502kb
Stavovi učitelja primarnog obrazovanja prema primjeni umjetne inteligencije u nastavi Glazbene kulture (str. 69-92)

hrvatski pdf 983kb
Attitudes of primary education teachers toward the use of artificial intelligence in Music education classes (str. 69-92)

Snježana Dobrota, Lada Maleš, Karla Marinović
Izvorni znanstveni članak

Samoprocjena pedagoških, didaktičkih i stručnih kompetencija učitelja glazbene kulture za vođenje aktivnosti glazbenoga stvaralaštva (str. 93-122)

hrvatski pdf 1477kb
Self-assessment of pedagogical, didactic and professional competencies of Music teachers for leading musical creativity activities (str. 93-122)

Mia Mucić
Izvorni znanstveni članak

Povezanost percepcije učitelja o digitalnim udžbenicima s njihovom upotrebom u nastavi hrvatskoga jezika u primarnom obrazovanju (str. 123-145)

hrvatski pdf 1634kb
Correlation between teachers’ perceptions of digital textbooks and their usage in Croatian language teaching in primary education (str. 123-145)

Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege
Prethodno priopćenje

Teaching presentation skills: Practices of Croatian and English teachers (str. 147-170)

engleski pdf 1475kb
Poučavanje prezentacijskih vještina: prakse nastavnika hrvatskoga i engleskoga jezika (str. 147-170)

Branka Šegvić, Josipa Jurić, Sandra Kovačević
Prethodno priopćenje

Self-perceived EU informedness and students’ attitudes towards mobility and intercultural contact (str. 171-193)

engleski pdf 1638kb
Samoprocijenjena informiranost o EU i stavovi studenata prema mobilnosti i interkulturalnom kontaktu (str. 171-193)

Zrinka Fišer, Luka Pongračić, Ivana Jošanov-Vrgović
Izvorni znanstveni članak

The school of the future or the future in the school – Challenges of the teaching profession (str. 195-221)

engleski pdf 1984kb
Škola budućnosti ili budućnost u školi – izazovi nastavničke profesije (str. 195-221)

Stanislava Marić Jurišin, Borka Malčić
Pregledni rad

Konstrukcija i prijedlog skale prijateljsko-suradničke komunikacije učenika u školi unutar školske kulture (str. 223-248)

hrvatski pdf 2439kb
Construction and proposal of a scale measuring students’ friendly and collaborative communication in school within the context of school culture (str. 223-248)

Vlatka Družinec Tušek, Nataša Vlah, Davor Vukelić
Izvorni znanstveni članak

Supervizija u gestalt psihoterapiji. Razvoj profesionalnih vještina i odgovornosti terapeuta (str. 249-280)

hrvatski pdf 3065kb
Supervision in gestalt psychotherapy. The development of professional skills and responsibility of the therapist (str. 249-280)

Maja Laklija, Višnja Matić
Pregledni rad

Kiril Temkov (1943. – 2025.) (str. 283-283)

hrvatski pdf 263kb
Kiril Temkov (1943–2025) (str. 283-283)

Radomir Videnović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Željka Knežević: Višejezično i višekulturno obrazovanje u nastavi stranih jezika. Učitelj kao nositelj promjene (str. 287-289)

hrvatski pdf 507kb
Željka Knežević: Višejezično i višekulturno obrazovanje u nastavi stranih jezika. Učitelj kao nositelj promjene [Multilingual and Intercultural Education in Foreign Language Teaching. The Teacher as an Agent of Change] (str. 287-289)

Tomislav Krznar
Recenzija, prikaz

Posjeta: 0 *