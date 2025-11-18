 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 18 No. supplement 1, 1986.

  • Datum izdavanja: 21.12.1986.
  • Objavljen na Hrčku: 18.11.2025.

Sadržaj

Yugoslav particle physics meeting, Dedicated to Pavao Senjanović, Beograd, December 9-10, 1985 (str. I-II)


Uvodnik

In memoriam Pavao Senjanović (str. III-VII)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Contents (str. IX-X)


Kazalo

Path Integral Quantization of Field Theories with Second-Class Constraints (str. 1-35)

. Senjanović
Sažetak sa skupa

Interaction of strings (str. 36-52)

Antal Jevicki
Sažetak sa skupa

Quark models and electroweak effects (str. 53-65)

Dubravko Tadić
Sažetak sa skupa

K⁰–K̄⁰ mixing: Approaching its short-distance origin and heavy flavours through loops (str. 66-78)

Ivica Picek
Sažetak sa skupa

Generic curved space superstring and SL(4,R) hadron classification (str. 79-87)

D. Šijački
Sažetak sa skupa

Radiation effects in the quantum field theory of electric and magnetic charge (str. 88-98)

M. Blagojević
Sažetak sa skupa

Twist-four spin-one corrections in deep inelastic neutrino scattering (str. 99-104)

Svjetlana Fajfer
Sažetak sa skupa

K → 2π and hadronic sum rules (str. 105-112)

Neven Bilić
Sažetak sa skupa

Processes γγ → M⁺M⁻ (M = π, K) in perturbative quantum chromodynamics (str. 113-120)

Bene Nižić
Sažetak sa skupa

Statistics and collective fields in one and two dimensions (str. 121-125)

Ivan Andrić, Velimir Bardek
Sažetak sa skupa

Non-leptonic decays and the chiral bag models (str. 126-130)

Dubravko Horvat
Sažetak sa skupa

Quantization of a gauge theory with second-class constraints (str. 131-134)

Dragan S. Popović
Sažetak sa skupa

Canonical structure of Poincaré gauge-invariant theory of gravity (str. 135-139)

Ignjat A. Nikolić
Sažetak sa skupa

Extra gauge symmetries in Poincaré gauge theory of gravity (str. 140-144)

M. Vasilić
Sažetak sa skupa

Supersymmetric magnetic monopoles (str. 145-149)

B. Sazdović
Sažetak sa skupa

On vacuum solutions in Kaluza–Klein theories with arbitrary signature (str. 150-156)

I. Ya. Aref’eva, B. G. Dragović, I. V. Volovich
Sažetak sa skupa

