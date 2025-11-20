 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 21 No. supplement 1, 1989.

  • Datum izdavanja: 20.12.1989.
  • Objavljen na Hrčku: 20.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Proceedings of the XI Yugoslav Symposium on the Physics of Condensed Matter, Donji Milanovac, October 3-7, 1988. (str. 1-5)


Uvodnik

engleski pdf 1374kb
Contents (str. 7-13)


Kazalo

engleski pdf 2162kb
Electronic models of high-Tc superconductors (str. 17-22)

I. Sega
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4174kb
Magnetic and electrical measurement of critical currents in sintered YBa₂Cu₃O₇₋ₓ superconductors (str. 23-26)

E. Babić, M. Prester, Ž. Marohnić, D. Drobac, J. Horvat
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6235kb
Synthesis, oxygen-treatment and ac susceptibility studies of YBaCuO single crystals (str. 27-31)

M. Ilić, M. Petravić, J. R. Cooper, B. Leontić, O. Milat, G. Bratina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6889kb
Comparison of dilatometric measurements of YBa₂Cu₃O₇₋ₓ in oxygen, air and argon atmosphere (str. 32-35)

A. Szytula, G. Mavrodiev, S. Koneska, M. Fukarova-Jurukovska
Sažetak sa skupa

engleski pdf 7248kb
Structural properties of superionic conductors (str. 39-51)

Z. Vučić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 21259kb
Ferroelectric crystals, ferroelectric incommensurate systems and ferroelectric liquid crystals (str. 52-60)

B. Žekš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 8921kb
Thermal neutron scattering on hydrogen atom nucleus of polyethylene (str. 61-64)

Mihailo M. Marković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5124kb
Uniaxial restricted molecular reorientation in liquid crystals (str. 65-70)

B. Cvikl, U. Dahlborg, J. Peternel, I. Jenčič, M. Davidović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5333kb
Electro-optical birefringence investigation of nematic liquid crystal TNC-1285 (str. 71-75)

A. Andonovski, O. Zajkov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5938kb
Structure and physical properties of mixed phosphates of cobalt and nickel with cadmium (str. 76-79)

M. Lj. Napijalo, M. M. Napijalo, J. Dojčilović, L. Novaković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6601kb
Disorder in (ND₄)₃ZnCl₅ at low temperatures (str. 80-83)

Nikola Tjapkin, Gerard Pepy
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5990kb
Thermal conductivity of the one-dimensional chain conductor (NbSe₃)₀.₁I (str. 84-87)

A. Smontara, K. Biljaković, T. Futionić, T. Idžotić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6242kb
Physical properties of mixed pyrophosphates of cobalt and nickel with barium (str. 88-91)

L. Novaković, J. Dojčilović, M. M. Napijalo, M. Lj. Napijalo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5700kb
Resistivity and threshold electric field measurements under pressure for the inorganic chain conductor (NbSe₄)₁₀/₃I (str. 92-96)

M. Petravić, L. Forró, J. R. Cooper
Sažetak sa skupa

engleski pdf 9007kb
Determination of optical constants of solid state specimens by dispersive Fourier transform spectroscopy (str. 97-100)

R. Gajić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5559kb
Investigation of optical interferenge by a photoacoustic method (str. 101-104)

D. M. Todorović, P. M. Nikolić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5874kb
Optical, magnetic and dielectric properties of Co(II) and Ni(II) arsenate with vivianite structure (str. 105-108)

M. Napijalo, L. Novaković, J. Dojčilović, M. Lj. Napijalo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 9438kb
Photoelectrochemical cell with cuprous oxide electrode (str. 109-112)

L. J. Aljinović, V. Gotovac, M. Šmith
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5046kb
Study of degradation processes of silver mirrors by method of light scattering (str. 113-118)

A. Andonovski, S. Bahčevandžiev, D. Geršanovski, B. Veljanoski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 9856kb
Physical properties of mixed phosphates of cobalt and nickel with thorium (str. 119-122)

J. Dojčilović, L. Novaković, M. M. Napijalo, M. Lj. Napijalo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 8120kb
Thermoelectric power of the transition-metal tetrachalcogenides: (MX₄)ₙ (str. 123-126)

A. Smontara, K. Biljaković, L. Forró
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5389kb
Technical and applicative aspects of the quasielastic scattering of Ar⁺ ion laser light (str. 127-130)

M. Srećković, M. Drifford, J. P. Dalbiez
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3879kb
Orientation variants in the ordered β phase of stoichiometric cuprous selenide (str. 131-134)

J. Gladić, O. Milat
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6325kb
Inelastic neutron scattering study of NH₄ ground state tunneling splitting in solid NH₄SnCl₃ (str. 135-138)

B. Cvikl, L. Y. Schreiner, M. M. Pintar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2567kb
Some Examples of Applications of Laser Micro Raman Spectroscopy (str. 139-144)

M. Ivanda, M. Šegedin, B. Pivac
Sažetak sa skupa

engleski pdf 7411kb
Magnetic structures of rare earth compounds (str. 147-158)

Andrzej Szytuła
Sažetak sa skupa

engleski pdf 12999kb
Ising model of regularly distributed S = 1 and S = 3/2 spins on a honeycomb lattice (str. 159-162)

Viktor Urumov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3721kb
Influence of porosity on velocity of ultrasound and elastic moduli in sintered nickel (str. 163-166)

S. Stoimenov, Ž. Stojanov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 8987kb
Appearance of massive and martensitic phases in cuga alloys rapidly quenched from the melt (str. 167-170)

A. M. Tonejc, A. Tonejc
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5291kb
Structural, dielectric and magnetic properties of manganese-zinc ferrites (str. 171-174)

P. M. Nikolić, S. Djurić, O. S. Aleksić, V. Blagojević, M. B. Pavlović, J. Pavlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3666kb
Neutron diffraction study of antiferromagnetic Pd₃MnD₀.₅ (str. 175-177)

D. Rodić, R. Tellgren, Y. Andersson, P. J. Ahlzen
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2694kb
Amorphous metals: physics and application (str. 181-193)

Emil Babić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 9849kb
Modelling of liquid–vapour interface. Study of surface tension and hydrostatic equilibrium (str. 194-197)

B. Borštnik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4857kb
Normalising the values of isothermal dilatometric measurements of amorphous metallic samples (str. 198-201)

E. Girt, G. Knežević, R. Baltić, Er. Girt, K. Novalija
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3696kb
A model for the HOH bending vibrations in some crystallohydrates (str. 202-205)

G. Ivanovski, V. Petruševski, B. Šoptrajanov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 8137kb
Magnetic susceptibility of hydrogen doped 4d–3d metallic glasses (str. 206-210)

I. Kokanović, B. Leontić, J. Lukatela
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4183kb
Thermal stability and photorecording in amorphous Cuₓ(As₂Se₃)₁₋ₓ system (str. 211-215)

S. R. Lukić, A. F. Petrović, D. M. Petrović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 8163kb
Temperature and concentration dependence of the electrical resistivity of ZrCu and ZrNi glassy alloys (str. 216-219)

R. Ristić, E. Babić, K. Šaub
Sažetak sa skupa

engleski pdf 7447kb
Thermopower of Ni₈₁.₅B₁₈.₅–yPᵧ amorphous alloys (str. 220-223)

Miroslav Očko
Sažetak sa skupa

engleski pdf 7693kb
Parallel optical properties of single crystal and amorphous Ges₂₋ₓSeₓ alloys (str. 224-227)

P. M. Nikolić, S. S. Vujatović, M. Pavlović, D. Korolija
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4291kb

Posjeta: 0 *