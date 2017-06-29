Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, Vol.7 No.1

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UTJECAJ LJUDSKOG KAPITALA NA PRODUKTIVNOST RADA: STUDIJA SLUČAJA TVRTKE HILDING ANDERS D. O. O.
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THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON LABOUR PRODUCTIVITY:
A CASE STUDY OF HILDING ANDERS Ltd.
(str.9-19)
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Damira Đukec, Sven Miroslav
Izvorni znanstveni članak
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RESEARCH ON MOTIVATION OF ENTREPRENEURS FOR ESTABLISHMENT OF HOSTELS IN ZAGREB
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ISPITIVANJE MOTIVACIJE PODUZETNIKA ZA OSNIVANJE HOSTELA U GRADU ZAGREBU
(str.23-35)
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Marina Gregorić, Ana Vrkljan Muraj, Jasenka Haleuš
Prethodno priopćenje
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VIRTUAL WOMEN'S BUSINESS CENTER – INNOVATIVE APPROACH TO ENTEREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
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VIRTUALNI ŽENSKI PODUZETNIČKI CENTAR – INOVATIVAN PRISTUP U RAZVOJU PODUZETNIŠTVA
(str.37-47)
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Mirjana Nedović, Darija Ivanković, Niko Čabarkapa
Prethodno priopćenje
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CONNECTION OF MOTIVATION AND EMPLOYEE REWARDING SYSTEM WITH SUCCESSFUL PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
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POVEZANOST MOTIVACIJE I SUSTAVA NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIKA S USPJEŠNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA
(str.49-61)
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Josipa Tafra, Petra Graovac, Gabrijela Budimir Šoško
Prethodno priopćenje
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YOUTHY ENTREPRENEURSHIP – OPPORTUNITIES AND THREATS
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PODUZETNIŠTVO MLADIH – PRILIKE I PREPREKE
(str.63-80)
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Matea Lupić, Ivana Bujan
Prethodno priopćenje
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SPORT TOURISM AS PART OF DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP
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SPORTSKI TURIZAM KAO KOMPONENTA RAZVOJA ODRŽIVOG PODUZETNIŠTVA
(str.81-89)
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Martina Petrović, Dražen Knezović, Majda Todorović
Prethodno priopćenje
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STUDENTS' MOTIVATION FOR LEARNING BUSINESS ENGLISH
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MOTIVACIJA STUDENATA ZA UČENJE POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA
(str.91-102)
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Antonia Tudor, Sandra Kovačević, Ada Reić
Prethodno priopćenje
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PREFERRED METHOD OF IMPLEMENTING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION INTO CROATIAN PRIMARY SCHOOLS
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PREFERIRANI NAČINI IMPLEMENTACIJE OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO U HRVATSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA
(str.113-118)
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Narcisa Manojlović, Sonja Ivić
Prethodno priopćenje
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AXIOLOGICAL AND TELEOLOGICAL FRAMEWORK OF ENTREPRENEURSHIP
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AKSIOLOŠKI I TELEOLOŠKI OKVIR PODUZETNIŠTVA
(str.119-128)
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Zdravko Tkalec, Marina Nikolić, Dimitrije Milojević
Prethodno priopćenje
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RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.129-141)
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.129-141)
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Zdenka Dudić, Mirjana Cvijić
Prethodno priopćenje
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THE ROLE OF FRANCHISE ASSOCIATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE FRANCHISE SECTOR – COMPARISON OF EUROPEAN EXPERIENCES
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ULOGA FRANŠIZNIH UDRUGA U RAZVOJU FRANŠIZNOG SEKTORA – USPOREDBA EUROPSKIH ISKUSTAVA
(str.143-160)
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Ljiljana Kukec, Kristijan Kukić, Gordana Ćorić
Prethodno priopćenje
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LIFELONG LEARNING OF TOUR GUIDES IN ORDER TO INCREASE THE QUALITY OF SERVICES IN CROATIAN TOURISM
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CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE TURISTIČKIH VODIČA S CILJEM PODIZANJA KVALITETE USLUGE U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE
(str.161-177)
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Marina Gregorić, Đurđa Somođi, Lea Obadić
Prethodno priopćenje
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SYMBIOSIS OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE LOCAL COMMUNITY
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SIMBIOZA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI PODUZEĆA I LOKALNE ZAJEDNICE
(str.179-191)
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Vesna Čanadi, Mirjana Trstenjak, Branimir Blajić
Prethodno priopćenje
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CORPORATE IMAGE IMPACT ON THE COMPETITIVENESS OF THE SELECTED ENTERPRISE
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UTJECAJ IMIDŽA NA KONKURENTNOST ODABRANOG PODUZEĆA
(str.193-205)
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Tina Mikičić, Marijana Šimundža
Prethodno priopćenje
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FUTURE TEACHERS IN THE MODEL OF EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP
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BUDUĆI UČITELJI U MODELU OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO
(str.207-219)
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Mirjana Posavec
Prethodno priopćenje
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WHEN THINGS START GOING DOWNHILL – PROVIDING EDUCATION, INFORMATION AND CONSULTATION FOR CROATIAN ENTREPRENEURS ON BANKRUPTCY
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KAD KOLA KRENU NIZBRDO – OBRAZOVANJE, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE PODUZETNIKA O STEČAJU U HRVATSKOJ
(str.221-238)
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Zrinka Gregov, Martina Šomođi, Jakov Bajić, Tibor Pavić
Prethodno priopćenje
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IMPLEMENTATION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – ADDED VALUE FOR ENTREPRENEURSHIP
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UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM – DODANA VRIJEDNOST PODUZETNICIMA
(str.239-247)
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Dražen Kostelac, Emil Priskić
Prethodno priopćenje
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LIFE LONG LEARNING ACCORDING TO PRINCIPLES OF DR. RUDOLF STEINEER AS A FUNCTION OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM
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CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE PO PRINCIPIMA DR. RUDOLFA STEINERA U FUNKCIJI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U TURIZMU
(str.249-268)
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Marina Gregorić, Zvonka Lukša
Prethodno priopćenje
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ANALYSIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SELECTED COMPANY
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ANALIZA UTJECAJA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI NA ODRŽIVI RAZVOJ ODABRANOG PODUZEĆA
(str.269-283)
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Jasna Sedlaček, Ivica Katavić
Prethodno priopćenje
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THE IMPORTANCE OF DUAL EDUCATION AS A WAY OF LEARNING FOR ENTREPRENEURSHIP
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VAŽNOST DUALNOG OBRAZOVANJA KAO JEDAN OD NAČINA UČENJA ZA PODUZETNIŠTVO
(str.285-299)
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Vedrana Šimunić
Prethodno priopćenje
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ANALYSIS OF TOURIST INDICATORS AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF CROATIA WITH THE POSSIBILITY OF STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF CROATIAN TOURISM UPON ACCESSION INTO THE EU
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ANALIZA TURISTIČKIH POKAZATELJA I SIGURNOST U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE TE MOGUĆNOSTI JAČANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG TURIZMA NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU
(str.301-318)
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Kristijan Marić, Blaženka Samardžić, Nikola Protrka
Prethodno priopćenje
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BUSINESS INCUBATION SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF LOCAL FOOD SYSTEMS AND RURAL COMMUNITIES
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INKUBIRANJE PODUZETNIŠTVA U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNIH PREHRAMBENIH SUSTAVA I RURALNIH ZAJEDNICA
(str.319-352)
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Davor Salamon, Đurđica Knapić Salamon
Pregledni rad
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EU FUNDS AS A MEAN OF PROMOTING EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP: GOOD PRACTICE EXAMPLES AND FINANCIAL PERSPECTIVE UP TO 2020
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KORIŠTENJE EU FONDOVA U OBRAZOVANJU ZA PODUZETNIŠTVO: PRIMJERI DOBRE PRAKSE I PERSPEKTIVA DO 2020. GODINE
(str.353-364)
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Dimitrije Milojević, Mario Šimunković
Stručni rad
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