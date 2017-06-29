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Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, Vol.7 No.1

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo,Vol.7 No.1
Datum izdavanja: Lipanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 29.06.2017.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ LJUDSKOG KAPITALA NA PRODUKTIVNOST RADA: STUDIJA SLUČAJA TVRTKE HILDING ANDERS D. O. O.  
THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON LABOUR PRODUCTIVITY: A CASE STUDY OF HILDING ANDERS Ltd. (str.9-19) engleskipdf 290 KB
Damira Đukec, Sven Miroslav
Izvorni znanstveni članak 		 
RESEARCH ON MOTIVATION OF ENTREPRENEURS FOR ESTABLISHMENT OF HOSTELS IN ZAGREB  
ISPITIVANJE MOTIVACIJE PODUZETNIKA ZA OSNIVANJE HOSTELA U GRADU ZAGREBU (str.23-35) hrvatskipdf 253 KB
Marina Gregorić, Ana Vrkljan Muraj, Jasenka Haleuš
Prethodno priopćenje 		 
VIRTUAL WOMEN'S BUSINESS CENTER – INNOVATIVE APPROACH TO ENTEREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  
VIRTUALNI ŽENSKI PODUZETNIČKI CENTAR – INOVATIVAN PRISTUP U RAZVOJU PODUZETNIŠTVA (str.37-47) hrvatskipdf 220 KB
Mirjana Nedović, Darija Ivanković, Niko Čabarkapa
Prethodno priopćenje 		 
CONNECTION OF MOTIVATION AND EMPLOYEE REWARDING SYSTEM WITH SUCCESSFUL PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES  
POVEZANOST MOTIVACIJE I SUSTAVA NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIKA S USPJEŠNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA (str.49-61) hrvatskipdf 309 KB
Josipa Tafra, Petra Graovac, Gabrijela Budimir Šoško
Prethodno priopćenje 		 
YOUTHY ENTREPRENEURSHIP – OPPORTUNITIES AND THREATS  
PODUZETNIŠTVO MLADIH – PRILIKE I PREPREKE (str.63-80) hrvatskipdf 329 KB
Matea Lupić, Ivana Bujan
Prethodno priopćenje 		 
SPORT TOURISM AS PART OF DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP  
SPORTSKI TURIZAM KAO KOMPONENTA RAZVOJA ODRŽIVOG PODUZETNIŠTVA (str.81-89) hrvatskipdf 197 KB
Martina Petrović, Dražen Knezović, Majda Todorović
Prethodno priopćenje 		 
STUDENTS' MOTIVATION FOR LEARNING BUSINESS ENGLISH  
MOTIVACIJA STUDENATA ZA UČENJE POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA (str.91-102) hrvatskipdf 225 KB
Antonia Tudor, Sandra Kovačević, Ada Reić
Prethodno priopćenje 		 
PREFERRED METHOD OF IMPLEMENTING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION INTO CROATIAN PRIMARY SCHOOLS  
PREFERIRANI NAČINI IMPLEMENTACIJE OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO U HRVATSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA (str.113-118) hrvatskipdf 271 KB
Narcisa Manojlović, Sonja Ivić
Prethodno priopćenje 		 
AXIOLOGICAL AND TELEOLOGICAL FRAMEWORK OF ENTREPRENEURSHIP  
AKSIOLOŠKI I TELEOLOŠKI OKVIR PODUZETNIŠTVA (str.119-128) hrvatskipdf 213 KB
Zdravko Tkalec, Marina Nikolić, Dimitrije Milojević
Prethodno priopćenje 		 
RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ (str.129-141)  
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA (str.129-141) engleskipdf 445 KB
Zdenka Dudić, Mirjana Cvijić
Prethodno priopćenje 		 
THE ROLE OF FRANCHISE ASSOCIATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE FRANCHISE SECTOR – COMPARISON OF EUROPEAN EXPERIENCES  
ULOGA FRANŠIZNIH UDRUGA U RAZVOJU FRANŠIZNOG SEKTORA – USPOREDBA EUROPSKIH ISKUSTAVA (str.143-160) hrvatskipdf 500 KB
Ljiljana Kukec, Kristijan Kukić, Gordana Ćorić
Prethodno priopćenje 		 
LIFELONG LEARNING OF TOUR GUIDES IN ORDER TO INCREASE THE QUALITY OF SERVICES IN CROATIAN TOURISM  
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE TURISTIČKIH VODIČA S CILJEM PODIZANJA KVALITETE USLUGE U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE (str.161-177) hrvatskipdf 262 KB
Marina Gregorić, Đurđa Somođi, Lea Obadić
Prethodno priopćenje 		 
SYMBIOSIS OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE LOCAL COMMUNITY  
SIMBIOZA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI PODUZEĆA I LOKALNE ZAJEDNICE (str.179-191) hrvatskipdf 399 KB
Vesna Čanadi, Mirjana Trstenjak, Branimir Blajić
Prethodno priopćenje 		 
CORPORATE IMAGE IMPACT ON THE COMPETITIVENESS OF THE SELECTED ENTERPRISE  
UTJECAJ IMIDŽA NA KONKURENTNOST ODABRANOG PODUZEĆA (str.193-205) hrvatskipdf 233 KB
Tina Mikičić, Marijana Šimundža
Prethodno priopćenje 		 
FUTURE TEACHERS IN THE MODEL OF EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP  
BUDUĆI UČITELJI U MODELU OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO (str.207-219) hrvatskipdf 222 KB
Mirjana Posavec
Prethodno priopćenje 		 
WHEN THINGS START GOING DOWNHILL – PROVIDING EDUCATION, INFORMATION AND CONSULTATION FOR CROATIAN ENTREPRENEURS ON BANKRUPTCY  
KAD KOLA KRENU NIZBRDO – OBRAZOVANJE, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE PODUZETNIKA O STEČAJU U HRVATSKOJ (str.221-238) hrvatskipdf 1013 KB
Zrinka Gregov, Martina Šomođi, Jakov Bajić, Tibor Pavić
Prethodno priopćenje 		 
IMPLEMENTATION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – ADDED VALUE FOR ENTREPRENEURSHIP  
UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM – DODANA VRIJEDNOST PODUZETNICIMA (str.239-247) hrvatskipdf 303 KB
Dražen Kostelac, Emil Priskić
Prethodno priopćenje 		 
LIFE LONG LEARNING ACCORDING TO PRINCIPLES OF DR. RUDOLF STEINEER AS A FUNCTION OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM  
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE PO PRINCIPIMA DR. RUDOLFA STEINERA U FUNKCIJI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U TURIZMU (str.249-268) hrvatskipdf 257 KB
Marina Gregorić, Zvonka Lukša
Prethodno priopćenje 		 
ANALYSIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SELECTED COMPANY  
ANALIZA UTJECAJA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI NA ODRŽIVI RAZVOJ ODABRANOG PODUZEĆA (str.269-283) hrvatskipdf 248 KB
Jasna Sedlaček, Ivica Katavić
Prethodno priopćenje 		 
THE IMPORTANCE OF DUAL EDUCATION AS A WAY OF LEARNING FOR ENTREPRENEURSHIP  
VAŽNOST DUALNOG OBRAZOVANJA KAO JEDAN OD NAČINA UČENJA ZA PODUZETNIŠTVO (str.285-299) hrvatskipdf 258 KB
Vedrana Šimunić
Prethodno priopćenje 		 
ANALYSIS OF TOURIST INDICATORS AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF CROATIA WITH THE POSSIBILITY OF STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF CROATIAN TOURISM UPON ACCESSION INTO THE EU  
ANALIZA TURISTIČKIH POKAZATELJA I SIGURNOST U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE TE MOGUĆNOSTI JAČANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG TURIZMA NAKON ULASKA U EUROPSKU UNIJU (str.301-318) hrvatskipdf 303 KB
Kristijan Marić, Blaženka Samardžić, Nikola Protrka
Prethodno priopćenje 		 
BUSINESS INCUBATION SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF LOCAL FOOD SYSTEMS AND RURAL COMMUNITIES  
INKUBIRANJE PODUZETNIŠTVA U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNIH PREHRAMBENIH SUSTAVA I RURALNIH ZAJEDNICA (str.319-352) hrvatskipdf 1 MB
Davor Salamon, Đurđica Knapić Salamon
Pregledni rad 		 
EU FUNDS AS A MEAN OF PROMOTING EDUCATION FOR ENTREPRENEURSHIP: GOOD PRACTICE EXAMPLES AND FINANCIAL PERSPECTIVE UP TO 2020  
KORIŠTENJE EU FONDOVA U OBRAZOVANJU ZA PODUZETNIŠTVO: PRIMJERI DOBRE PRAKSE I PERSPEKTIVA DO 2020. GODINE (str.353-364) hrvatskipdf 218 KB
Dimitrije Milojević, Mario Šimunković
Stručni rad 		 
Posjeta: 1.459 *