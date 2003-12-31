 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 2 No. 2, 2003.

  • Datum izdavanja: 31.12.2003.
  • Objavljen na Hrčku: 27.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ uime izdavača (str. 6-6)

Elizabeta Serdar
Uvodnik

hrvatski pdf 49kb
Uvodna riječ glavne urednice (str. 8-10)

Vesna Rapo
Uvodnik

hrvatski pdf 126kb
Anali za povijest odgoja, vol. 2 [sadržaj] (str. 11-14)


Kazalo

hrvatski pdf 40kb
Hrvatski školski muzej u Zagrebu (str. 15-20)

hrvatski pdf 62kb
The Croatian School Museum in Zagreb (str. 18-20)

Tomo Žalac
Pregledni rad

Prinos Hrvatskoga školskog muzeja razvitku Hrvatskoga školstva (str. 21-33)

hrvatski pdf 287kb
Contribution of the Croatian School Museum to the Development of the Croatian School System (str. 31-33)

Elizabeta Serdar
Stručni rad

Rekonceptualizacija bića škole – temeljna karakteristika (i preokupacija) didaktičkih promišljanja XX. stoljeća (str. 35-48)

hrvatski pdf 88kb
Reconceptualization of School – the Principal Characteristics (and Preoccupation) of Didactic Thought in the 20th Century (str. 47-48)

Josip Pivac
Izvorni znanstveni članak

Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću (str. 49-69)

hrvatski pdf 109kb
Croatian School System in 20th Century (str. 67-69)

Štefka Batinić
Izvorni znanstveni članak

Dvadeseto stoljeće – korak naprijed ili natrag na pedagoškom području (str. 71-86)

hrvatski pdf 92kb
Twentieth Century – a Step Forward or Backwards in the Field of Pedagogy (str. 85-86)

Ante Vukasović
Izvorni znanstveni članak

Hrvatska osnovna škola od 1945. do 1990. godine (str. 87-105)

hrvatski pdf 100kb
Croatian Primary Education after World War Two (str. 105-105)

Valentin Puževski
Pregledni rad

Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Zadru – uz četrdesetu obljetnicu studija (str. 107-124)

hrvatski pdf 97kb
Pedagogy on the Faculty of Philosophy in Zadar – the Fortieth Anniversary of the Study of Pedagogy (str. 122-124)

Igor Radeka
Pregledni rad

Povijesni pregled školovanja slijepih osoba u Hrvatskoj u XX. stoljeću (str. 125-139)

hrvatski pdf 244kb
The Blind People Education in Croatia in the 20th Century (str. 138-139)

Željka Bosnar Salihagić
Stručni rad

Povijest zagrebačkih škola – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu 1900.–1945. (str. 141-154)

hrvatski pdf 434kb
History of Zagreb Schools – Documents of the State Archives in Zagreb 1900–1945 (str. 154-154)

Dubravka Čengić
Stručni rad

Razvoj osječkih strojarskih strukovnih škola (str. 155-172)

hrvatski pdf 101kb
The Development of Vocational Schools in Osijek (str. 169-172)

Blaženka Sudar
Pregledni rad

Osnovno školstvo na Grobnišćini u svjetlu zakonskih propisa (1945.–2000.) (str. 173-186)

hrvatski pdf 84kb
Primary School Education in Grobnišćina in the Light of Regulations (1945–2000) (str. 185-186)

Manon Giron
Pregledni rad

Konfesionalne škole u kontinentalnoj Hrvatskoj (str. 187-200)

hrvatski pdf 88kb
Confessional Schools in Continental Croatia (str. 199-200)

Vesna Rapo
Stručni rad

Razdoblja u razvitku metodike hrvatskoga jezika (str. 201-224)

hrvatski pdf 122kb
Periods in the Development of Croatian Language Teaching Methodology (str. 224-224)

Ante Bežen
Izvorni znanstveni članak

Časopisi za odgoj i izobrazbu u Hrvatskoj u XX. stoljeću (str. 225-240)

hrvatski pdf 92kb
Educational Journals in Croatia in 20th Century (str. 237-240)

Vladimir Strugar
Izvorni znanstveni članak

Udžbenici za opismenjavanje odraslih u prvoj polovici XX. stoljeća (str. 241-253)

hrvatski pdf 83kb
Textbooks for Introducing Literacy to Adults at the First Half of 20th Century (str. 251-253)

Branka Ujaković
Pregledni rad

Poučavanje udžbenikom u suvremenoj školi (str. 255-266)

hrvatski pdf 80kb
Teaching at Modern School (str. 265-266)

Slavenka Halačev
Prethodno priopćenje

Slovenci in Višja Pedagoška šola v Zagrebu (str. 267-285)

slovenski pdf 105kb
The Slovenes and the Teacher Training College in Zagreb (str. 284-285)

Edvard Protner
Pregledni rad

Pogled na katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini u XX. stoljeću (str. 287-309)

hrvatski pdf 118kb
Catholic School System in Bosnia-Herzegovina in Twentieth Century (str. 308-309)

Tomo Vukšić
Izvorni znanstveni članak

Učiteljska društva na Slovenskem v začetku XX. stoletja – pogled na “hrvaške teme” (str. 311-329)

slovenski pdf 622kb
Teachers’ Associations in Slovenia at the Beginning of the 20th Century and a Glimpse at “Croatian Topics” (str. 327-329)

Branko Šuštar
Pregledni rad

Učiteljsko strokovno spopolnjevanje v Sloveniji (str. 331-346)

slovenski pdf 563kb
Teachers’ Continuing Professional Education in Slovenia (str. 343-346)

Tatjana Hojan
Stručni rad

Vpliv političnih sprememb na šolske razmere (str. 347-354)

slovenski pdf 70kb
The Infl uence of Political Change on Public Education (str. 353-354)

Stane Okoliš
Pregledni rad

Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje (str. 355-366)

School Chronicle – a Miscellany on the History of Schooling and Education (str. 364-366)

Marjetka Balkovec Debevec
Pregledni rad

engleski pdf 271kb
Zur Entstehung und Entwicklung der Krankenpfl egeschule in Österreich (str. 367-384)

njemački pdf 101kb
O nastanku i razvoju sestrinskih škola u Austriji (str. 383-384)

Brigitte Geretschläger
Pregledni rad

