Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi , Vol. LIII No. 1-2, 2025.
- Datum izdavanja: 18.02.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Joško Božanić
Izvorni znanstveni članak
Antonija Prišlić, Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
Karla Polić, Marijana Tomelić Ćurlin
Izvorni znanstveni članak
Filip Galović
Izvorni znanstveni članak
Tanja Brešan Ančić, Klara Žaja
Izvorni znanstveni članak
Milan Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
Ivana Dizdar
Izvorni znanstveni članak
Petra Božanić
Izvorni znanstveni članak
Lorena Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
Nevena Čudina Turčinov
Pregledni rad
Dubravka Borić
Ostalo
Toni Ćapeta
Ostalo
Meri Juras
Ostalo
Ina Padovan
Ostalo
Ina Bilonić
Recenzija, prikaz
Joško Božanić
Recenzija, prikaz
Petra Božanić
Recenzija, prikaz
Petra Božanić
Recenzija, prikaz
Nevena Čudina Turčinov
Recenzija, prikaz
Lorena Mihaljević
Recenzija, prikaz
Karla Polić
Recenzija, prikaz
Anita Runjić-Stoilova
Recenzija, prikaz
Sanja Vulić
Recenzija, prikaz
Jadranka Šošić
Recenzija, prikaz
Vice Šunjić
Recenzija, prikaz
Edo Šegvić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Petra Božanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Posjeta: 0 *