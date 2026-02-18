 Skoči na glavni sadržaj

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi , Vol. LIII No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Komiški dikcionar G – H (str. 7-78)

hrvatski pdf 642kb
Dictionary of Komiža G - H (str. 7-78)

engleski pdf 642kb
Dizionario di Comisa G - H (str. 7-78)

Joško Božanić
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 642kb
Prezimena u Brijesti i Dančanju na Pelješcu (str. 79-91)

hrvatski pdf 366kb
Family names in Brijesta and Dančanje on the Pelješac Peninsula (str. 79-91)

engleski pdf 366kb
I cognomi a Brijesta e a Dančanje su Pelješac (str. 79-91)

Antonija Prišlić, Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 366kb
Govor Svete Nedije na otoku Hvaru - jezična analiza (str. 93-115)

hrvatski pdf 1107kb
Local Dialect of Sveta Nedija on the Island of Hvar – a Linguistic Analysis (str. 93-115)

engleski pdf 1107kb
La parlata di Sveta Nedija sull’isola di Hvar − analisi linguistica (str. 93-115)

Karla Polić, Marijana Tomelić Ćurlin
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 1107kb
Mala šoltanska kuharica i govor mjesta Stomorske (str. 117-132)

hrvatski pdf 1125kb
A Little Šolta Cookery-Book and the Dialect of Stomorska (str. 117-132)

engleski pdf 1125kb
Un piccolo libro di cucina dell’isola di Solta e la parlata del paese di Stomorska (str. 117-132)

Filip Galović
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 1125kb
Tvorbeni obrasci u suvremenom splitskom govoru (str. 133-153)

hrvatski pdf 396kb
Formative Patterns in Modern Split Speech (str. 133-153)

engleski pdf 396kb
I modelli della formazione delle parole nell’odierna parlata spalatina (str. 133-153)

Tanja Brešan Ančić, Klara Žaja
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 396kb
Kako jastrebovi i slavuji ruše granice ili o dvjema antologijama gradišćanskohrvatskoga pjesništva Petra Tyrana (str. 155-176)

hrvatski pdf 386kb
How Hawks and Nightingales Break Borders Down, or About Two Anthologies of Burgenland Croatian Poetry by Peter Tyran (str. 155-176)

engleski pdf 386kb
Wie habichte und nachtigallen grenzen überwinden oder über zwei anthologien der burgenländisch-kroatischen lyrik von Peter Tyran (str. 155-176)

njemački pdf 386kb
Come i falchi e gli usignoli abbattono le frontiere o su due antologie della poesia croata di gradišće di Peter Tyran (str. 155-176)

Milan Bošnjak
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 386kb
Pjesme, zapisi i pisma Ruže Marasove kao primjer imotskoga pučkog ženskog pisma (str. 177-195)

hrvatski pdf 443kb
Poems, Writings, and Letters by Ruža Marasova as an Example of Folk Women’s Writing From Imotski (str. 177-195)

engleski pdf 443kb
Poesie, scritti e lettere di Ruža Marasova come esempio di scrittura femminile popolare di Imotski (str. 177-195)

Ivana Dizdar
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 443kb
Posuđenice u Šimunovićevim pripovijetkama i njihova primjena u nastavi hrvatskoga jezika (str. 197-222)

hrvatski pdf 399kb
Loanwords in Šimunović’s Short Stories and Their Application in Teaching the Croatian Language (str. 197-222)

engleski pdf 399kb
I prestiti nelle novelle di Šimunović e il loro utilizzo nell’insegnamento della lingua croata (str. 197-222)

Petra Božanić
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 399kb
Grafijska i pravopisna analiza križnog puta: Put krixa Isukarstova od dvora Pilatova do varka Kalvarie: sʼ mnoghim drughima molitvam (str. 223-236)

hrvatski pdf 340kb
Graphic and Orthographic Analysis of the Stations of the Cross: Put krixa Isukarstova od dvora Pilatova do varka Kalvarie: sʼ mnoghim drughima molitvam (str. 223-236)

engleski pdf 340kb
Analisi grafica e ortografica della via crucis: Put krixa Isukarstova od dvora Pilatova do varka Kalvarie: sʼ mnoghim drughima molitvam (str. 223-236)

Lorena Mihaljević
Izvorni znanstveni članak

talijanski pdf 340kb
Funkcija talijanizama u novinskim tekstovima Miljenka Smoje 90-ih godina (str. 237-253)

hrvatski pdf 363kb
The Function of Italianisms in Miljenko Smojeʼs Newspaper Texts of the 1990s (str. 237-253)

engleski pdf 363kb
Funzione degli italianismi nei testi giornalistici di Miljenko Smoje negli anni ‘90 (str. 237-253)

Nevena Čudina Turčinov
Pregledni rad

talijanski pdf 363kb
Pjesme na govoru mjesta Pučišća na otoku Braču (str. 257-262)

Dubravka Borić
Ostalo

hrvatski pdf 247kb
U čast ocu hrvatske književnosti (str. 263-266)

Toni Ćapeta
Ostalo

hrvatski pdf 243kb
Pjesma na govoru mjesta Postira na otoku Braču (str. 267-268)

Meri Juras
Ostalo

hrvatski pdf 270kb
Tekstovi na govoru Vele Luke na otoku Korčuli (str. 269-276)

Ina Padovan
Ostalo

hrvatski pdf 742kb
Sanja Vulić: Jezik je sjedok. Izabrani mjesni govori i pisana riječ u središnoj Hrvatskoj (str. 279-283)

Ina Bilonić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 219kb
Kuća Viškiga jazika Siniše Brajčića. Viška dramska petonologija: Sad ili ko zno kad, Veja, Dežgracija, Trijumf u Maloj vali, Viskotove facende (str. 284-288)

Joško Božanić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 222kb
Gordana Laco i Sanja Vulić: Od postelje do kreveta, jezik hrvatske književnosti 19. stoljeća (str. 289-293)

Petra Božanić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 223kb
Borana Morić-Mohorovičić: Gramatičar i leksikograf Dragutin Antun Parčić (str. 294-298)

Petra Božanić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 222kb
Pelješki zbornik 5, ur. Jasenka Maslek (str. 299-301)

Nevena Čudina Turčinov
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 214kb
Čuvar hrvatskoga jezika, zbornik radova u čast Stjepanu Babiću, ur. Mario Grčević (str. 302-305)

Lorena Mihaljević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 214kb
Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik (str. 306-310)

Karla Polić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 220kb
Dunja Kalilić: Čakaiku (str. 311-314)

Anita Runjić-Stoilova
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 241kb
Milan Bošnjak: Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (str. 315-318)

Sanja Vulić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 216kb
Ususret 35. Čakavskoj večeri, zaštićenom projektu Osnovne škole Bijači iz Kaštel Novog (str. 319-331)

Jadranka Šošić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 336kb
Anđela Milinović Hrga: Jezična slika splitskoga novinstva između dvaju svjetskih ratova (str. 332-335)

Vice Šunjić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 217kb
Dunja Jutronić (1943. – 2025.) (str. 339-340)

Edo Šegvić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 261kb
Diana Stolac (1956. – 2025.) (str. 341-343)

Petra Božanić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 212kb

